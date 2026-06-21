Тествахме колата, която ще се прави в България

Баодин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.

Когато за първи път чухме за амбициозните планове на Great Wall Motor за навлизане на Стария континент с марката Ora, трябва да признаем, че бяхме малко скептични. Първият им опит у нас с Ora 03 остави по-скоро смесени чувства и скромни търговски резултати поради факта, че колата беше само електрическа, а такива по това време у нас не се радваха на особен интерес. Сега обаче ситуацията е коренно различна и за нас, българските автомобилни фенове и журналисти, новината е огромна.

Както вече ви информирахме, този модел се очаква да започне да се произвежда в България, в завода край Ловеч в село Баховица. Стратегическият ход е изключително хитър – първоначално от поточните линии ще започне да слиза изцяло електрическата версия, тъй като по този начин китайците ще спестят от солените европейски мита за вносни електромобили в Европа, а впоследствие плановете са 38183за родно производство и на версиите с ДВГ. Първият ни досег с новата Ora 5 бе директно от мястото на събитието в китайския град Баодин, където е щабквартирата и основната фабрика на Great Wall. Именно там имахме удоволствието да изпробваме този бъдещ „нашенски“ кросоувър.

Екстериор

Андрю Дайсън (вдясно) ни разака подробно за дизайна на новата Ora 5

Андрю Дайсън заема позицията на вицепрезидент и директор по дизайна в китайския автомобилен гигант Great Wall Motor (GWM), където отговаря за бъдещата визия на марките Haval, WEY, ORA и Tank. Преди да премине към китайския концерн, той остави следа в европейския автомобилен дизайн с работата си за марки като Opel и Volkswagen, а преди това негово дело е култовия Chrysler Crossfire. Именно той е в основата на този интересен дизайн на Ora 5 и ни разказа за някои от тънкостите в дизайна ѝ.

Екстериорът на Ora 5 прави сериозна крачка напред в сравнение с предшествениците си. Дайсън и екипът му най-после са изоставили твърде анимационната и детска визия, която стряскаше по-консервативните европейски купувачи. Колата изглежда зряла, модерна и динамична, със заемки от класическия кросоувър стил, но и с доста атлетичен силует.

Предницата не агресивна, като точно това е била целта на Дайсън. Без да е претрупана тя впечатлява със стил и нотки в стил "Mini", а страничната линия прелива много плавно назад, загатвайки за отличната аеродинамика. Определено можем да кажем, че автомобилът привлича погледите на пътя с присъствие и излъчване, което няма нищо общо с евтините китайски коли от миналото. Това е изчистен, европейски тип дизайн, който ще се впише отлично по нашите географски ширини.

Погледнат в профил, автомобилът демонстрира леко мускулести калници и елегантно снижаваща се линия на покрива, която му придава купеобразен силует. Сложните LED светлини отпред и отзад не само осигуряват перфектна видимост, но и изпълняват ефектни светлинни анимации при отключване – детайл, който младата аудитория ще оцени високо. Масивните колела пък ясно подчертават кросоувър гените на модела, готови да се справят основно с градските бордюри.

Интериор

Вътре в купето ни посрещна истинска дигитална революция, но по-важното - с изненадващо високо качество на материалите. Интериорът е проектиран с мисъл за ергономията – всичко е на една ръка разстояние, а големите екрани на таблото, задвижвани от най-новата мултимедийна система Coffee OS 3, реагират бързо и без замисляне.

Седалките предлагат отлична странична опора и са удобни за дълъг път, а пространството за краката и главите на пътниците отпред и отзад е повече от щедро. Не можем да спестим и основния по-сериозен минус на колата, който веднага ни направи впечатление – по-малкият обем на багажника.

Заради специфичната форма на задната част товарното пространство е доста ограничено за стандартите на този клас и трудно ще събере куфарите на четиричленно семейство за дълга почивка.

Иначе архитектурата на предното табло залага на изчистения минимализъм, като повечето физически бутони са интелигентно интегрирани в софтуера на централния дисплей. Шумоизолацията в купето също заслужава похвала, тъй като инженерите са използвали двойни акустични стъкла, които изолират външния свят изключително ефективно при стандартни градски скорости.

Двигатели

Под капака на първия тестван от нас екземпляр работеше балансирана хибридна система, съчетаваща 1.5-литров турбобензинов двигател и мощен синхронен електромотор на предната ос. Тази конфигурация осигурява системна мощност от 164 kW (223 к.с.) и солидните 476 Нм въртящ момент. На пътя Ora 5 се усеща много пъргава и жива – ускорението от място до 100 км/ч отнема едва 7.7 секунди, което е прекрасен результат за ежедневен кросоувър.

Задвижването с класически двигател с вътрешно горене (ДВГ) залага на 1.5-литров четирицилиндров турбомотор, снабден с турбокомпресор с променлива геометрия (VGT). Тази модификация генерира мощност от 118 kW (160 к.с.), предавани към предните колела посредством 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител (DCT). Спринтът до 100 км/ч тук се случва за 9.3 секунди, а максималната скорост достига 190 км/ч.

Версията с чист конвенционален мотор е отличен избор за традиционалистите, тъй като предлага добре познато линейно поведение и по-ниско тегло на автомобила, което се усеща положително при кормилното управление, макар разходът на гориво по каталог да е малко по-висок – около 6,4 л/100 км. Най-важното е, че за разлика от европейските алтернативи тази версия предлага класически четирицилиндров двигател.

Изцяло електрическата версия (EV) на Ora 5, която е най-важна за родния пазар с оглед на бъдещото сглобяване в Ловеч, се задвижва от предноразположен електромотор с мощност 150 kW (204 к.с.) и 260 Нм въртящ момент. Електрическото сърце се захзахранва от литиево-железно фосфатна (LFP) батерия, произведена от дъщерната на GWM компания SVOLT, с капацитет от 58.3 kWh в по-високата версия. Тя гарантира солиден пробег от около 430 километра по европейския цикъл.

А благодарение на възможността за бързо постояннотоково зареждане (DC) с мощност до 120 kW, батерията може да се запълни от 30% до 80% за едва 20 минути, което я прави напълно адекватна за дълги пътувания из страната. Наличието на системата Vehicle-to-Load (V2L) пък ви позволява да захранвате външни електроуреди директно от автомобила.

Ходови характеристики

Те също показват, че колата вече е настроена не само за азиатския пазар. Окачването е изключително меко и комфортно по правите участъци, а при по-динамично каране в завои каросерията се накланя слабо. Единствено при рязко спиране предницата „забива“ една идея повече. Добрата новина е, че воланът е информативен, а спирачките си вършат работата безупречно при всякакво аварийно спиране.

За да изцедим максимума от задвижващата система, изкарахме модела на специализирания затворен полигон Xushui на GWM в Баодин – огромно съоръжение, разполагащо с всякакви видове изпитателни трасета. На скоростния параболичен овал хибридният тракт демонстрира отлична еластичност, като междинните ускорения при изпреварване се случват с лекота благодарение на моменталния въртящ момент от електромотора.

Когато вкарахме Ora 5 в техничните секции с остри змейки за стабилност, прекалено меката настройка на амортисьорите се справи много прилично. При симулиране на т.нар. „лосов тест“ електронната система за стабилност (ESP) трябваше да се намесва доста грубо, за да укроти тежащия 1 660 килограма кросоувър, но в крайна сметка траекторията се запазваше всеки път. На полигона имаше и специални отсечки с лоши пътни настилки, паваж и изкуствени неравности, където колата буквално филтрираше ударите, возейки като класическа лимузина.

Заключение и цена

Новият Ora 5 оставя основно положителни впечатления и показва, че Great Wall Motor са си написали домашното. Автомобилът предлага зрял и същевременно доста моделен дизайн, качествено сглобен салон и модерно задвижване, което осигурява отлична динамика с разумен разход на гориво. А фактът, че тази кола ще се сглобява в Ловеч, ни кара да гледаме на нея с още по-голям интерес и оптимизъм, тъй като тя има реалния шанс да се превърне в много силен играч на нашия пазар. За последното заслуга идва и така да се каже справедливата цена, която у нас ще започва от 25 990 Евро.