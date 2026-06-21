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Тествахме колата, която ще се прави в България
  Тема: Тест драйв

Тествахме колата, която ще се прави в България

21 Юни, 2026 09:00 8 106 24

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Новият кросоувър Ora 5 е много сериозна крачка напред в сравнение с предшествениците си

Тествахме колата, която ще се прави в България - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Баодин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.

Когато за първи път чухме за амбициозните планове на Great Wall Motor за навлизане на Стария континент с марката Ora, трябва да признаем, че бяхме малко скептични. Първият им опит у нас с Ora 03 остави по-скоро смесени чувства и скромни търговски резултати поради факта, че колата беше само електрическа, а такива по това време у нас не се радваха на особен интерес. Сега обаче ситуацията е коренно различна и за нас, българските автомобилни фенове и журналисти, новината е огромна.

Както вече ви информирахме, този модел се очаква да започне да се произвежда в България, в завода край Ловеч в село Баховица. Стратегическият ход е изключително хитър – първоначално от поточните линии ще започне да слиза изцяло електрическата версия, тъй като по този начин китайците ще спестят от солените европейски мита за вносни електромобили в Европа, а впоследствие плановете са 38183за родно производство и на версиите с ДВГ. Първият ни досег с новата Ora 5 бе директно от мястото на събитието в китайския град Баодин, където е щабквартирата и основната фабрика на Great Wall. Именно там имахме удоволствието да изпробваме този бъдещ „нашенски“ кросоувър.

Екстериор

Тествахме колата, която ще се прави в България
Андрю Дайсън (вдясно) ни разака подробно за дизайна на новата Ora 5

Андрю Дайсън заема позицията на вицепрезидент и директор по дизайна в китайския автомобилен гигант Great Wall Motor (GWM), където отговаря за бъдещата визия на марките Haval, WEY, ORA и Tank. Преди да премине към китайския концерн, той остави следа в европейския автомобилен дизайн с работата си за марки като Opel и Volkswagen, а преди това негово дело е култовия Chrysler Crossfire. Именно той е в основата на този интересен дизайн на Ora 5 и ни разказа за някои от тънкостите в дизайна ѝ.

Екстериорът на Ora 5 прави сериозна крачка напред в сравнение с предшествениците си. Дайсън и екипът му най-после са изоставили твърде анимационната и детска визия, която стряскаше по-консервативните европейски купувачи. Колата изглежда зряла, модерна и динамична, със заемки от класическия кросоувър стил, но и с доста атлетичен силует.

Тествахме колата, която ще се прави в България

Предницата не агресивна, като точно това е била целта на Дайсън. Без да е претрупана тя впечатлява със стил и нотки в стил "Mini", а страничната линия прелива много плавно назад, загатвайки за отличната аеродинамика. Определено можем да кажем, че автомобилът привлича погледите на пътя с присъствие и излъчване, което няма нищо общо с евтините китайски коли от миналото. Това е изчистен, европейски тип дизайн, който ще се впише отлично по нашите географски ширини.

Погледнат в профил, автомобилът демонстрира леко мускулести калници и елегантно снижаваща се линия на покрива, която му придава купеобразен силует. Сложните LED светлини отпред и отзад не само осигуряват перфектна видимост, но и изпълняват ефектни светлинни анимации при отключване – детайл, който младата аудитория ще оцени високо. Масивните колела пък ясно подчертават кросоувър гените на модела, готови да се справят основно с градските бордюри.

Интериор

Тествахме колата, която ще се прави в България

Вътре в купето ни посрещна истинска дигитална революция, но по-важното - с изненадващо високо качество на материалите. Интериорът е проектиран с мисъл за ергономията – всичко е на една ръка разстояние, а големите екрани на таблото, задвижвани от най-новата мултимедийна система Coffee OS 3, реагират бързо и без замисляне.

Седалките предлагат отлична странична опора и са удобни за дълъг път, а пространството за краката и главите на пътниците отпред и отзад е повече от щедро. Не можем да спестим и основния по-сериозен минус на колата, който веднага ни направи впечатление – по-малкият обем на багажника.

Тествахме колата, която ще се прави в България

Заради специфичната форма на задната част товарното пространство е доста ограничено за стандартите на този клас и трудно ще събере куфарите на четиричленно семейство за дълга почивка.

Иначе архитектурата на предното табло залага на изчистения минимализъм, като повечето физически бутони са интелигентно интегрирани в софтуера на централния дисплей. Шумоизолацията в купето също заслужава похвала, тъй като инженерите са използвали двойни акустични стъкла, които изолират външния свят изключително ефективно при стандартни градски скорости.

Двигатели

Тествахме колата, която ще се прави в България

Под капака на първия тестван от нас екземпляр работеше балансирана хибридна система, съчетаваща 1.5-литров турбобензинов двигател и мощен синхронен електромотор на предната ос. Тази конфигурация осигурява системна мощност от 164 kW (223 к.с.) и солидните 476 Нм въртящ момент. На пътя Ora 5 се усеща много пъргава и жива – ускорението от място до 100 км/ч отнема едва 7.7 секунди, което е прекрасен результат за ежедневен кросоувър.

Задвижването с класически двигател с вътрешно горене (ДВГ) залага на 1.5-литров четирицилиндров турбомотор, снабден с турбокомпресор с променлива геометрия (VGT). Тази модификация генерира мощност от 118 kW (160 к.с.), предавани към предните колела посредством 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител (DCT). Спринтът до 100 км/ч тук се случва за 9.3 секунди, а максималната скорост достига 190 км/ч.

Тествахме колата, която ще се прави в България

Версията с чист конвенционален мотор е отличен избор за традиционалистите, тъй като предлага добре познато линейно поведение и по-ниско тегло на автомобила, което се усеща положително при кормилното управление, макар разходът на гориво по каталог да е малко по-висок – около 6,4 л/100 км. Най-важното е, че за разлика от европейските алтернативи тази версия предлага класически четирицилиндров двигател.

Изцяло електрическата версия (EV) на Ora 5, която е най-важна за родния пазар с оглед на бъдещото сглобяване в Ловеч, се задвижва от предноразположен електромотор с мощност 150 kW (204 к.с.) и 260 Нм въртящ момент. Електрическото сърце се захзахранва от литиево-железно фосфатна (LFP) батерия, произведена от дъщерната на GWM компания SVOLT, с капацитет от 58.3 kWh в по-високата версия. Тя гарантира солиден пробег от около 430 километра по европейския цикъл.

Тествахме колата, която ще се прави в България

А благодарение на възможността за бързо постояннотоково зареждане (DC) с мощност до 120 kW, батерията може да се запълни от 30% до 80% за едва 20 минути, което я прави напълно адекватна за дълги пътувания из страната. Наличието на системата Vehicle-to-Load (V2L) пък ви позволява да захранвате външни електроуреди директно от автомобила.

Ходови характеристики

Те също показват, че колата вече е настроена не само за азиатския пазар. Окачването е изключително меко и комфортно по правите участъци, а при по-динамично каране в завои каросерията се накланя слабо. Единствено при рязко спиране предницата „забива“ една идея повече. Добрата новина е, че воланът е информативен, а спирачките си вършат работата безупречно при всякакво аварийно спиране.

Тествахме колата, която ще се прави в България

За да изцедим максимума от задвижващата система, изкарахме модела на специализирания затворен полигон Xushui на GWM в Баодин – огромно съоръжение, разполагащо с всякакви видове изпитателни трасета. На скоростния параболичен овал хибридният тракт демонстрира отлична еластичност, като междинните ускорения при изпреварване се случват с лекота благодарение на моменталния въртящ момент от електромотора.

Когато вкарахме Ora 5 в техничните секции с остри змейки за стабилност, прекалено меката настройка на амортисьорите се справи много прилично. При симулиране на т.нар. „лосов тест“ електронната система за стабилност (ESP) трябваше да се намесва доста грубо, за да укроти тежащия 1 660 килограма кросоувър, но в крайна сметка траекторията се запазваше всеки път. На полигона имаше и специални отсечки с лоши пътни настилки, паваж и изкуствени неравности, където колата буквално филтрираше ударите, возейки като класическа лимузина.

Заключение и цена

Тествахме колата, която ще се прави в България

Новият Ora 5 оставя основно положителни впечатления и показва, че Great Wall Motor са си написали домашното. Автомобилът предлага зрял и същевременно доста моделен дизайн, качествено сглобен салон и модерно задвижване, което осигурява отлична динамика с разумен разход на гориво. А фактът, че тази кола ще се сглобява в Ловеч, ни кара да гледаме на нея с още по-голям интерес и оптимизъм, тъй като тя има реалния шанс да се превърне в много силен играч на нашия пазар. За последното заслуга идва и така да се каже справедливата цена, която у нас ще започва от 25 990 Евро.

Тествахме колата, която ще се прави в България


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 киру тъпуту-канадеца

    24 1 Отговор
    според мен това е порше

    09:04 21.06.2026

  • 2 Име

    12 6 Отговор
    Ами много добре изглежда цената и също е прилична предвид новите цени на новите автомобили. Ревюто е добре написано и става ясно за какво иде реч нормална гръцка кола която става и за извънградско и която по нищо не отстъпва на Renault Peugeot Volkswagen и така нататък.

    Коментиран от #17

    09:04 21.06.2026

  • 3 Я гле...

    16 8 Отговор
    ИзмислИли са самоходна теникия за сирене..... ?!
    Гле гле гле........ как напредва тая цивилизация......

    09:09 21.06.2026

  • 4 Гост

    25 2 Отговор
    26 бона за китайски таблет на колела?
    Като станат по 26К лв, ще си помисля.

    09:19 21.06.2026

  • 5 Ван дизел

    17 0 Отговор
    На гзз колко харчи ?

    09:22 21.06.2026

  • 6 Демократ

    17 3 Отговор
    Какво значи ще се прави в Бг ще се сглобява от Ганя тъ пака ли? Че то вече хората съкращават персонал и назначават роботи. Това трябваше да стане преди 30 години. Нация от малоу мници.
    Какви са му предимствата пред Рено 5 което е на същата цена горе долу.

    09:23 21.06.2026

  • 7 Дизайнер

    10 3 Отговор
    Модерен автомобил, прилича на жаба.

    Коментиран от #19

    09:26 21.06.2026

  • 8 зрител

    14 3 Отговор
    поредният леген с платки. пореден предстоящ провал на Бг-автомобилостроене !

    09:28 21.06.2026

  • 9 ел. техник

    13 1 Отговор
    В данните на ел. колата пише 210Wh на километър. 58kWh батерия. Разделяме и се получава 277 километра. Ето ви реалните километри по магистрала. Малко е.
    Сега. Знам че колата ще генерира ток при спиране, по надолнище ще харчии по-малко и т.н. Но това е жестоката истина - ел. колите все още не са добри за "високи" (120km/h) магистрални скорости. А ако е за градско - защо да е SUV !? Истината ще дойде с батериите над 100kWh. И подобряването на аеродинамиката, доколкото може.
    Останете си със здраве!

    Коментиран от #10

    09:36 21.06.2026

  • 10 Гост

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "ел. техник":

    Докато батериите са литиеви, няма как да станат нещата.

    09:46 21.06.2026

  • 11 Лопата Орешник

    7 2 Отговор
    Гледайте го мисирски кви ги изхожда в стремежа си да ползва повече думички и да изглежда умен!! Архитектурата на таблото залагала на изчистен минимализъм!! Аве калъф, нали именно това, че е изчистен му придава минималистични качества? Явно им плащат статиите на написани думички! Изчистен минимализъм, не мога с вас !

    09:50 21.06.2026

  • 12 Поредния китайски боклук

    11 1 Отговор
    Който ще сглобяват в село Баховица в средата на нищото, без инфраструктура и транспортни връзки, освен един селски път

    09:52 21.06.2026

  • 13 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Между другото отзад е ужасно грозно!! Човек очаква да види стопове кореспондиращи със заоблените форми на фаровете и на купето като цяло , а то само едни продълговати ивици в най долната част, които оставят усещането за твърде изчистен минимализъм! Хаха!! Отпред в интерес на истината леко удря на Порше и Алфа Мито, което е добре!

    09:54 21.06.2026

  • 14 Българин

    9 1 Отговор
    "Новият кросоувър Ora 5"
    Къде го видя? Това е си е чист хечбек малко нахапан от пчелички.

    10:09 21.06.2026

  • 15 Игор

    7 1 Отговор
    Голяма реклама , голямо чудо.Явно руски бизнесмени искат да съборят ЕС с китайския автопром.

    10:10 21.06.2026

  • 16 1488

    5 0 Отговор
    кола за oraта

    10:17 21.06.2026

  • 17 Добре ли ти

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Изглежда - с естетиката на измита чиния?!?

    10:17 21.06.2026

  • 18 Гост

    4 1 Отговор
    Как пък не почнем да сглобяваме нещо красиво и стойностно...? Поредният експеримент обречен на провал, на невъзможно висока цена !

    10:23 21.06.2026

  • 19 Баш Майстора

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дизайнер":

    Що ли жабата е амфибия , щото главния инженер е про3т пар4е .....

    10:29 21.06.2026

  • 20 Мигел

    3 0 Отговор
    Нали Гриша Ганчев сглобяваше Great Wall в Ловеч. Оказа се че интереса е нулев.

    10:31 21.06.2026

  • 21 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Ora 5 правено от български ора!

    10:35 21.06.2026

  • 22 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Ще задължат държавната клатикурщина да купува колата

    10:40 21.06.2026

  • 23 Васил

    2 0 Отговор
    26к евра явно слънцето ги е на пекло яко що не минат малко на сянка за 20к евра във момента може да се вземе и то доста прилична Шкода. Явно Китайците ни смята за бунаци и богат да ни пробутват боклуците си за двойни цени.

    10:46 21.06.2026

  • 24 хммм

    2 0 Отговор
    добра концепция, но и висока цена за нещо което тепърва трябва да се доказва и конкурира даже с дачия/рено...

    10:48 21.06.2026