Официално: В България започва производство на автомобили

Както няколко пъти вече ви информирахме през изминалата година, автомобилостроенето у нас се завръща на световната карта, при това през главния вход на модерната електромобилност. Китайската компания GWM (Great Wall Motor), която прокара пътеката за китайските брандове у нас, отпразнува своя 15-годишен юбилей на местна почва с разтърсваща официална новина: от януари 2027 година индустриалният парк край Баховица официално отваря врати за серийно сглобяване на изцяло електрически превозни средства.

Юбилейното събитие събра много хора, а лентата на новия етап от историята бе символично прерязана в присъствието на посланика на Китайската народна република у нас Н.Пр. Дай Цинли, водещи представители на бизнеса и високопоставена делегация от централата на концерна. Първопроходецът по поточните линии ще бъде новият компактен кросоувър GWM ORA 5, който ние вече тествахме, като началният план залага 10 000 бройки през първата година, с ясна визия за разширяване на гамата и сериозно засилване на локализацията.

Самият завод в Баховица разполага с внушителна площ от 500 000 кв. м и е проектиран по най-строгите стандарти на Европейския съюз. Съоръжението има капацитет за сглобяване на до седем различни модела едновременно, постигайки годишен обем от 50 000 возила при двусменен режим на работа. Зад това мащабно начинание стои усещането за стабилност – Антон Дончев от „Българска Автомобилна Индустрия“ подчерта, че преходът от директен внос към местно производство е най-ясният атестат за доверието към родните инженерни кадри.

Докато чистите електрички тепърва се подготвят да задвижат фабриката край Ловеч, GWM ORA 5 вече прави своя дебат на българския пазар с класическо и хибридно задвижване. Моделът далеч не идва без самочувствие – той е носител на престижното отличие Design of the Year от London Design Awards, а хибридното му разклонение стъпва на пазара с официален рекорд от Guinness World Records за едва 3,74 л/100 км среден разход, постигнат по време на тежък 3000-километров пробег.

Ще припомним, че габаритите на кросоувъра залагат на дължина от 4 471 мм и междуосие от 2 720 мм, осигуряващи щедро вътрешно пространство и багажник с обем до 1 120 литра. Вътрешността е технологичен оазис с 14,6-инчов централен дисплей, 10,25-инчов дигитален кокпит и пълна интеграция за Apple CarPlay и Android Auto.

У нас продажбите стартират във вариация с бензинов 1.5T двигател със 160 к.с. и 7-степенна автоматична кутия с двоен съединител на цена от 25 990 €, както и като хибрид GWM ORA 5 HEV със системна мощност от 223 к.с. и 2-DHT трансмисия за 28 990 €. Всички версии пристигат с 7-годишна гаранция или 150 000 км пробег.