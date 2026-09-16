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Официално: В България започва производство на автомобили

Официално: В България започва производство на автомобили

16 Септември, 2026 22:16 3 712 15

  • great wall-
  • gwm-
  • ora-
  • ora 5-
  • производсво на автомобили в българия

Съоръжението край Баховица вече има капацитет за сглобяване на до седем различни модела едновременно, постигайки годишен обем от 50 000 возила при двусменен режим на работа

Официално: В България започва производство на автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Както няколко пъти вече ви информирахме през изминалата година, автомобилостроенето у нас се завръща на световната карта, при това през главния вход на модерната електромобилност. Китайската компания GWM (Great Wall Motor), която прокара пътеката за китайските брандове у нас, отпразнува своя 15-годишен юбилей на местна почва с разтърсваща официална новина: от януари 2027 година индустриалният парк край Баховица официално отваря врати за серийно сглобяване на изцяло електрически превозни средства.

Юбилейното събитие събра много хора, а лентата на новия етап от историята бе символично прерязана в присъствието на посланика на Китайската народна република у нас Н.Пр. Дай Цинли, водещи представители на бизнеса и високопоставена делегация от централата на концерна. Първопроходецът по поточните линии ще бъде новият компактен кросоувър GWM ORA 5, който ние вече тествахме, като началният план залага 10 000 бройки през първата година, с ясна визия за разширяване на гамата и сериозно засилване на локализацията.

Официално: В България започва производство на автомобили

Самият завод в Баховица разполага с внушителна площ от 500 000 кв. м и е проектиран по най-строгите стандарти на Европейския съюз. Съоръжението има капацитет за сглобяване на до седем различни модела едновременно, постигайки годишен обем от 50 000 возила при двусменен режим на работа. Зад това мащабно начинание стои усещането за стабилност – Антон Дончев от „Българска Автомобилна Индустрия“ подчерта, че преходът от директен внос към местно производство е най-ясният атестат за доверието към родните инженерни кадри.

Докато чистите електрички тепърва се подготвят да задвижат фабриката край Ловеч, GWM ORA 5 вече прави своя дебат на българския пазар с класическо и хибридно задвижване. Моделът далеч не идва без самочувствие – той е носител на престижното отличие Design of the Year от London Design Awards, а хибридното му разклонение стъпва на пазара с официален рекорд от Guinness World Records за едва 3,74 л/100 км среден разход, постигнат по време на тежък 3000-километров пробег.

Официално: В България започва производство на автомобили

Ще припомним, че габаритите на кросоувъра залагат на дължина от 4 471 мм и междуосие от 2 720 мм, осигуряващи щедро вътрешно пространство и багажник с обем до 1 120 литра. Вътрешността е технологичен оазис с 14,6-инчов централен дисплей, 10,25-инчов дигитален кокпит и пълна интеграция за Apple CarPlay и Android Auto.

У нас продажбите стартират във вариация с бензинов 1.5T двигател със 160 к.с. и 7-степенна автоматична кутия с двоен съединител на цена от 25 990 €, както и като хибрид GWM ORA 5 HEV със системна мощност от 223 к.с. и 2-DHT трансмисия за 28 990 €. Всички версии пристигат с 7-годишна гаранция или 150 000 км пробег.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    10 14 Отговор
    това ще се потроши по дупките наречени пътища

    Коментиран от #8

    22:22 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Име

    14 18 Отговор
    Хора, зарадвайте се малко. Бихме Полша на волейбол, сега ще прави и автомобили - това са все позитивни новини. Стига с този хейт

    22:24 16.09.2026

  • 4 Сандо

    15 9 Отговор
    Може ли някой да преброи колко пъти за последните 35 години някой започва да прави автомобили у нас и винаги резултата досега е плачевен.Дано този път да е нещо по-различно.

    22:25 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чики рики

    9 14 Отговор
    Този автозавод отдавна работи, заглавието е подвеждащо. Става въпрос за Ел. Каруци.

    22:25 16.09.2026

  • 7 хаха

    9 9 Отговор
    Балканските пръдльовци са решили да сменят името на Чушкопека с Автомобил.

    Ама къде в А група бе байганьовци неграмотни?

    Вие Прясно млЕко и МАСЛО не можете даже да произведете бе! Лешпери нещастни.
    ХАХАХА

    22:25 16.09.2026

  • 8 Стигмата

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    Прочети ревюто на Радо за тази кола и ще видиш, че ора5 съвсем не елоша. Едва ли е по-лоша от дачия или ситроен, освен това е в пъти по-добра от 10-годишен премиум.

    22:26 16.09.2026

  • 9 Смях

    5 6 Отговор
    Серийно сглобяване. Това няма да минава дълго.

    22:29 16.09.2026

  • 10 Браво

    4 8 Отговор
    Българските електрички ще завладеят Европа!

    22:32 16.09.2026

  • 11 мислех ги за нови

    1 4 Отговор
    """Всички версии пристигат с 7-годишна гаранция или 😜ДО😜150 000 км пробег."""""
    Липсващото ДО ме изуми: Версиите пристигат с 7г.гаранция или с 150х.км. пробег 😜

    22:33 16.09.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    2 2 Отговор
    Офффф, пак ли?

    Киро простия нали откри завод един завод вече?

    22:37 16.09.2026

  • 13 Делиормана

    3 0 Отговор
    Браво. Нека да има производство.

    Коментиран от #15

    22:39 16.09.2026

  • 14 ........–

    2 0 Отговор
    А космически кораби от догодина.

    22:42 16.09.2026

  • 15 Диктор

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Делиормана":

    Много е добре и в България да се произвеждат автомобили. Но ще бъде още по-добре, ако се произвеждат КИА, които те станаха напоследък автомобил според държавата България. България си обича КИА.

    22:45 16.09.2026