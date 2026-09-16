Официално: В България започва производство на автомобили

Както няколко пъти вече ви информирахме през изминалата година, автомобилостроенето у нас се завръща на световната карта, при това през главния вход на модерната електромобилност. Китайската компания GWM (Great Wall Motor), която прокара пътеката за китайските брандове у нас, отпразнува своя 15-годишен юбилей на местна почва с разтърсваща официална новина: от януари 2027 година индустриалният парк край Баховица официално отваря врати за серийно сглобяване на изцяло електрически превозни средства.
Юбилейното събитие събра много хора, а лентата на новия етап от историята бе символично прерязана в присъствието на посланика на Китайската народна република у нас Н.Пр. Дай Цинли, водещи представители на бизнеса и високопоставена делегация от централата на концерна. Първопроходецът по поточните линии ще бъде новият компактен кросоувър GWM ORA 5, който ние вече тествахме, като началният план залага 10 000 бройки през първата година, с ясна визия за разширяване на гамата и сериозно засилване на локализацията.
Самият завод в Баховица разполага с внушителна площ от 500 000 кв. м и е проектиран по най-строгите стандарти на Европейския съюз. Съоръжението има капацитет за сглобяване на до седем различни модела едновременно, постигайки годишен обем от 50 000 возила при двусменен режим на работа. Зад това мащабно начинание стои усещането за стабилност – Антон Дончев от „Българска Автомобилна Индустрия“ подчерта, че преходът от директен внос към местно производство е най-ясният атестат за доверието към родните инженерни кадри.
Докато чистите електрички тепърва се подготвят да задвижат фабриката край Ловеч, GWM ORA 5 вече прави своя дебат на българския пазар с класическо и хибридно задвижване. Моделът далеч не идва без самочувствие – той е носител на престижното отличие Design of the Year от London Design Awards, а хибридното му разклонение стъпва на пазара с официален рекорд от Guinness World Records за едва 3,74 л/100 км среден разход, постигнат по време на тежък 3000-километров пробег.
Ще припомним, че габаритите на кросоувъра залагат на дължина от 4 471 мм и междуосие от 2 720 мм, осигуряващи щедро вътрешно пространство и багажник с обем до 1 120 литра. Вътрешността е технологичен оазис с 14,6-инчов централен дисплей, 10,25-инчов дигитален кокпит и пълна интеграция за Apple CarPlay и Android Auto.
У нас продажбите стартират във вариация с бензинов 1.5T двигател със 160 к.с. и 7-степенна автоматична кутия с двоен съединител на цена от 25 990 €, както и като хибрид GWM ORA 5 HEV със системна мощност от 223 к.с. и 2-DHT трансмисия за 28 990 €. Всички версии пристигат с 7-годишна гаранция или 150 000 км пробег.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
Коментиран от #8
22:22 16.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Име
22:24 16.09.2026
4 Сандо
22:25 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Чики рики
22:25 16.09.2026
7 хаха
Ама къде в А група бе байганьовци неграмотни?
Вие Прясно млЕко и МАСЛО не можете даже да произведете бе! Лешпери нещастни.
ХАХАХА
22:25 16.09.2026
8 Стигмата
До коментар #1 от "факт":Прочети ревюто на Радо за тази кола и ще видиш, че ора5 съвсем не елоша. Едва ли е по-лоша от дачия или ситроен, освен това е в пъти по-добра от 10-годишен премиум.
22:26 16.09.2026
9 Смях
22:29 16.09.2026
10 Браво
22:32 16.09.2026
11 мислех ги за нови
Липсващото ДО ме изуми: Версиите пристигат с 7г.гаранция или с 150х.км. пробег 😜
22:33 16.09.2026
12 az СВО Победа 81
Киро простия нали откри завод един завод вече?
22:37 16.09.2026
13 Делиормана
Коментиран от #15
22:39 16.09.2026
14 ........–
22:42 16.09.2026
15 Диктор
До коментар #13 от "Делиормана":Много е добре и в България да се произвеждат автомобили. Но ще бъде още по-добре, ако се произвеждат КИА, които те станаха напоследък автомобил според държавата България. България си обича КИА.
22:45 16.09.2026