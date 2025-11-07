Новини
Отново започва производство на автомобили в България

7 Ноември, 2025 09:46 7 260 38

  • great wall-
  • gwm-
  • баховица-
  • завод-
  • производство на автомобили-
  • българия

Очаква се заводът край село Баховица да отвори врати в средата на следващата година

Отново започва производство на автомобили в България - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

България е на прага да се превърне в производствен хъб за китайски електромобили на Стария континент. Става дума за марката ORA - на този етап изцяло електрическият бранд на китайския гигант GWM (Great Wall Motor), който е твърдо решен да локализира своето производство на Стария континент. И къде другаде, ако не в познатия завод в Баховица, близо до Ловеч, който е готов да отвори врати отново.

Тази стратегическа стъпка е продиктувана както от желанието на GWM да разшири глобалното си присъствие, така и от прагматичната нужда да се заобиколят потенциалните високи вносни мита на Европейския съюз за електрическите превозни средства, идващи от Китай. Но дори и търговските бариери да паднат, философията на компанията остава непоклатима: инвестиции и местни производства по целия свят.

И така, кои ще бъдат първите електрически вестоносци, който ще слязат от производствената линия в България? Всички погледи са насочени към моделите на ORA, елегантни и модерни електрически автомобили. Впоследствие и други актуални и бъдещи попълнения в гамата на GWM, ще бъде сглобяван на българска земя, за да задоволи растящия апетит на европейските потребители. И рестартът ще се случи съвсем скоро.

По време на представянето на новите модели на марката у нас, което се проведе късно снощи, представители на марката GWM заявиха пред нашия екип, че производството в завода край село Баховица ще стартира от средата на следващата година. Така след около седем месеца у нас отново ще започне производството на автомобили.

И нещо друго, което е не по-малко интересно - тези автомобили споделят платформа и задвижване с електрическите Mini Cooper и Mini Aceman, благодарение на 50-процентовия джойнт-венчър Spotlight между GWM и BMW Group. Това говори само по себе си за сериозните технологични амбиции и качество, които китайската марка носи със себе си у нас.

Откъм времеви график, планът е да се даде старт на серийното производство в средата на 2026 година, през месец юни. Това е добра новина за местната икономика, защото ще създаде нови работни места и най-накрая ще позиционира страната ни на картата на модерното автомобилостроене.

Заводът, който преди години произвеждаше пикапите Great Wall Steed и Haval H6, сега се преоборудва, за да посрещне изискванията на електрическата ера. Изглежда, че GWM е готова да натисне газта в Европа, а България е една от страните, избрана за неин трамплин.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 21 гласа.
Свързани новини


  • 1 ФАКТ

    11 34 Отговор
    Мечатата на всяка купейка е да прати сина и дъщерята да отделят в Белгия.

    09:51 07.11.2025

  • 2 Пак запчваме

    26 2 Отговор
    Пак обещания

    09:53 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    23 5 Отговор
    Китай протяга приятелска ръка на България.

    Коментиран от #8

    09:53 07.11.2025

  • 5 киру тъпуту

    19 1 Отговор
    отдавна пуснах завод за електрички в Ловеч

    09:54 07.11.2025

  • 6 Гост

    11 1 Отговор
    Бих си купил

    09:54 07.11.2025

  • 7 мьрсулана + разбойко = ❤️

    10 1 Отговор
    да не са ел коли на кольрчо в ловеч дето се днима как копа там една дупка от която нишо не излезе

    09:56 07.11.2025

  • 8 Даа

    8 23 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    С такива приятели като русия и китай ,врагове не ни трябват

    Коментиран от #13, #20, #28, #31

    09:57 07.11.2025

  • 9 От Ловеч

    7 10 Отговор
    Започваме да произвеждаме новия Масквич

    09:58 07.11.2025

  • 10 Пилот на Ферари

    11 1 Отговор
    Отново опряхме до китайците .
    Баце пак ще иска да ги приватизира .

    10:00 07.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 вярно ли?

    6 9 Отговор
    Глупости - това да си купиш китайска кола е като да си купиш европейска, но без тази сигурност, че ще изкара гаранцията!
    Грейт Уол от вече утвърденото производство в България - проблеми:
    - смяна на масло на 1000км - пълно със стружки - всичко е наред те се напасват елементите!!!!
    - смана на филтри - ще чакате 3 месеца да дойдат, че са свършили и идват сонтейнер от китай... дайте алтернатива - няма с други резби и размери са ?!?!?!?
    Пластмасите защо се разделят от вратите - така са проектирани ако има катастрофа - ама автомобила е на 2000 км и не е катастрофирал?!?!?!
    - Всичко скърца и климатика спря - ще ви запазим час някой официален севиз за след 2 месеца - в Бургас или в София предпочитате? - аз съм от Стара загора?!?! - ами изберете си!

    Коментиран от #16, #18, #27, #36, #37

    10:01 07.11.2025

  • 13 Пилот на Ферари

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Даа":

    Ами то защото си колоездач бе приятел .
    Кое у вас не е китайско ?

    Коментиран от #19

    10:01 07.11.2025

  • 14 бай Бончо

    3 2 Отговор
    Естествено , че ако сме с другия свят ще се отварят призводства , токова е логично .

    10:02 07.11.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    То Бу.лгаррено..... то Мо. скви.......
    То Ш.кода Мадара..... то Чепел И
    карус....
    То Р.оувър.... то Х. авал.....

    На Кир.40 не.дораз.умението...
    🤔🤔🤔🤔

    10:03 07.11.2025

  • 16 ха ха ха ...

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "вярно ли?":

    Имам директно наблюдение върху Грейт Уол и си написал пълни простотии.

    10:03 07.11.2025

  • 17 Някой

    10 2 Отговор
    не иде реч за производство на автомобили, а само за сглобяването им. Просто се избягват митата.
    Обаче, изпитвам силно съмнение, че това ще се случи въобще. Първо, няма толкова квалифициран персонал в цяла България, камо ли в района на споменатото селце.
    Второ, опита показва, че такива пртедприятия не изкарват дълго у нас. Идва ББ или ДП и всичко свършва.

    10:04 07.11.2025

  • 18 интересно

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "вярно ли?":

    Бензиновите им двигатели са на Mitsubishi .
    Или според тебе Mitsubishi са некадърни ?

    Коментиран от #22

    10:05 07.11.2025

  • 19 Даа

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Пилот на Ферари":

    Купих три китайски неща по интернет ,никога повече ,боклуци .Гледаш го уж истинска изработка след два месеца се чупи нещо дребно и го хвърляш

    10:06 07.11.2025

  • 20 Гориил

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Даа":

    Китай някога е бил приятел на България.България няма приятели в Европа.

    10:07 07.11.2025

  • 21 Пилот на Ферари

    9 1 Отговор
    Интересно компютър , телефон , телевизор , климатик .....какви са ти ? Да не говорим за дрехи и обувки .

    10:07 07.11.2025

  • 22 Ама

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "интересно":

    Той само надписа Мицубиши бре

    Коментиран от #24

    10:07 07.11.2025

  • 23 Механик

    15 1 Отговор
    Аз па да питам, ама какво стана с елекромобилите, дето Кирчо каза че ще правим и ще ставаме номер едно в Европа?
    Освен това той обеща да внасяме ток от Украина без пари?
    Мушмуроци такива! Белене ви трябва на вас! Белене и Скравена.

    10:08 07.11.2025

  • 24 читател

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ама":

    А ти как разбра ?
    Двигателят Mitsubishi Sirius или 4G6/4D6 е името на една от четирите серии редови четирицилиндрови автомобилни двигатели на Mitsubishi Motors .

    4G61 105 к.с. (78 kW; 106 к.с.) при 6100 об/мин.
    4G61T (само за САЩ/Канада) 135 к.с. (101 kW; 137 PS) при 6000 об/мин и 191 N⋅m (141 lbf⋅ft) въртящ момент при 3000 об/мин.
    4G61T145 к.с. (107 kW; 143 к.с.) при 6000 об/мин и 206 N⋅m (152 lb⋅ft) въртящ момент при 2500 об/мин.

    10:11 07.11.2025

  • 25 Политкоректен

    7 1 Отговор
    Поне една добра новина за днес.

    10:12 07.11.2025

  • 26 Грую

    3 1 Отговор
    Това е частен бизнес и е тяхна си работа.Но не я виждам изобщо.Малкото инвеститори които се подлъгаха да влязат тук,си събраха парцалите и се махнаха.След като изсекат горите тук ще има само магарешки тръни,бодили и троскот.А,и чинията на Бузлуджа.

    10:15 07.11.2025

  • 27 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "вярно ли?":

    Ти колко китайски автомобила си имал, та така подробно описваш дефектите им???
    Вероятно николко. Аз също не съм имал, но имам наблюдения защото това ми е работата и мога да те уверя, че си написал някакви съчинения.
    Освен това си споменал за падащите пластмаси. Ами на Теслата като и падат калниците??
    И още нещо. Всеки европейски автомобил основно се прави в Китай. Бутала, блокове, к. валове, разпред. валове- всичко се отлива и обработва е Китай..

    10:17 07.11.2025

  • 28 Друго е

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Даа":

    Приятеля ти Америка да ти наложи да отваряш работни места за 600 млрд в Америка а не в ЕС. И да им купуваш скъпата газ и нефт за 700 млрд

    10:20 07.11.2025

  • 29 Селтак калтак

    4 0 Отговор
    Данъчните промени обявихте ли им,Ъ?

    10:21 07.11.2025

  • 30 Реалист

    3 0 Отговор
    Производствен хъб:) българия:)

    10:24 07.11.2025

  • 31 Ганьо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Даа":

    И Америка...

    10:25 07.11.2025

  • 32 Кит

    3 1 Отговор
    Бахурът в околностите на Баховица ще поскъпне...

    10:25 07.11.2025

  • 33 Опа

    3 0 Отговор
    Герб на власт и китайски завод за коли в България. Май имам дежа вю, само Цв. Цв. ми липсва. Чудя се как ще завърши цялата история с големите китайски инвестиции ама май тогава пак ще имам дежа вю.

    10:28 07.11.2025

  • 34 Госあ

    1 0 Отговор
    Евала ! А дано.

    10:28 07.11.2025

  • 35 Новина

    2 0 Отговор
    Да се чуди човек,да се радва ли...

    10:30 07.11.2025

  • 36 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "вярно ли?":

    Един приятел трескаше пикапа яката. Баща му хидроинженер с доста проекти само Great Wall пикапи беше взел и беше много доволен

    10:31 07.11.2025

  • 37 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "вярно ли?":

    Карам от 3 години и половина нов китайски автомобил. Мога да кажа само хубави неща за него - тих, компфортен, набъкан с екстри, здрав, разумна цена за техническо обслужване и т.н.
    Напълно неверни са твоите твърдения.

    10:34 07.11.2025

  • 38 Анонимен

    0 0 Отговор
    Винаги вървим след вятъра хората ги отказват ние ще ги правим защото други не искат да ги правят

    10:39 07.11.2025