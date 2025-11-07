Отново започва производство на автомобили в България

България е на прага да се превърне в производствен хъб за китайски електромобили на Стария континент. Става дума за марката ORA - на този етап изцяло електрическият бранд на китайския гигант GWM (Great Wall Motor), който е твърдо решен да локализира своето производство на Стария континент. И къде другаде, ако не в познатия завод в Баховица, близо до Ловеч, който е готов да отвори врати отново.
Тази стратегическа стъпка е продиктувана както от желанието на GWM да разшири глобалното си присъствие, така и от прагматичната нужда да се заобиколят потенциалните високи вносни мита на Европейския съюз за електрическите превозни средства, идващи от Китай. Но дори и търговските бариери да паднат, философията на компанията остава непоклатима: инвестиции и местни производства по целия свят.
И така, кои ще бъдат първите електрически вестоносци, който ще слязат от производствената линия в България? Всички погледи са насочени към моделите на ORA, елегантни и модерни електрически автомобили. Впоследствие и други актуални и бъдещи попълнения в гамата на GWM, ще бъде сглобяван на българска земя, за да задоволи растящия апетит на европейските потребители. И рестартът ще се случи съвсем скоро.
По време на представянето на новите модели на марката у нас, което се проведе късно снощи, представители на марката GWM заявиха пред нашия екип, че производството в завода край село Баховица ще стартира от средата на следващата година. Така след около седем месеца у нас отново ще започне производството на автомобили.
И нещо друго, което е не по-малко интересно - тези автомобили споделят платформа и задвижване с електрическите Mini Cooper и Mini Aceman, благодарение на 50-процентовия джойнт-венчър Spotlight между GWM и BMW Group. Това говори само по себе си за сериозните технологични амбиции и качество, които китайската марка носи със себе си у нас.
Откъм времеви график, планът е да се даде старт на серийното производство в средата на 2026 година, през месец юни. Това е добра новина за местната икономика, защото ще създаде нови работни места и най-накрая ще позиционира страната ни на картата на модерното автомобилостроене.
Заводът, който преди години произвеждаше пикапите Great Wall Steed и Haval H6, сега се преоборудва, за да посрещне изискванията на електрическата ера. Изглежда, че GWM е готова да натисне газта в Европа, а България е една от страните, избрана за неин трамплин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
09:51 07.11.2025
2 Пак запчваме
09:53 07.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гориил
Коментиран от #8
09:53 07.11.2025
5 киру тъпуту
09:54 07.11.2025
6 Гост
09:54 07.11.2025
7 мьрсулана + разбойко = ❤️
09:56 07.11.2025
8 Даа
До коментар #4 от "Гориил":С такива приятели като русия и китай ,врагове не ни трябват
Коментиран от #13, #20, #28, #31
09:57 07.11.2025
9 От Ловеч
09:58 07.11.2025
10 Пилот на Ферари
Баце пак ще иска да ги приватизира .
10:00 07.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 вярно ли?
Грейт Уол от вече утвърденото производство в България - проблеми:
- смяна на масло на 1000км - пълно със стружки - всичко е наред те се напасват елементите!!!!
- смана на филтри - ще чакате 3 месеца да дойдат, че са свършили и идват сонтейнер от китай... дайте алтернатива - няма с други резби и размери са ?!?!?!?
Пластмасите защо се разделят от вратите - така са проектирани ако има катастрофа - ама автомобила е на 2000 км и не е катастрофирал?!?!?!
- Всичко скърца и климатика спря - ще ви запазим час някой официален севиз за след 2 месеца - в Бургас или в София предпочитате? - аз съм от Стара загора?!?! - ами изберете си!
Коментиран от #16, #18, #27, #36, #37
10:01 07.11.2025
13 Пилот на Ферари
До коментар #8 от "Даа":Ами то защото си колоездач бе приятел .
Кое у вас не е китайско ?
Коментиран от #19
10:01 07.11.2025
14 бай Бончо
10:02 07.11.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
То Ш.кода Мадара..... то Чепел И
карус....
То Р.оувър.... то Х. авал.....
На Кир.40 не.дораз.умението...
🤔🤔🤔🤔
10:03 07.11.2025
16 ха ха ха ...
До коментар #12 от "вярно ли?":Имам директно наблюдение върху Грейт Уол и си написал пълни простотии.
10:03 07.11.2025
17 Някой
Обаче, изпитвам силно съмнение, че това ще се случи въобще. Първо, няма толкова квалифициран персонал в цяла България, камо ли в района на споменатото селце.
Второ, опита показва, че такива пртедприятия не изкарват дълго у нас. Идва ББ или ДП и всичко свършва.
10:04 07.11.2025
18 интересно
До коментар #12 от "вярно ли?":Бензиновите им двигатели са на Mitsubishi .
Или според тебе Mitsubishi са некадърни ?
Коментиран от #22
10:05 07.11.2025
19 Даа
До коментар #13 от "Пилот на Ферари":Купих три китайски неща по интернет ,никога повече ,боклуци .Гледаш го уж истинска изработка след два месеца се чупи нещо дребно и го хвърляш
10:06 07.11.2025
20 Гориил
До коментар #8 от "Даа":Китай някога е бил приятел на България.България няма приятели в Европа.
10:07 07.11.2025
21 Пилот на Ферари
10:07 07.11.2025
22 Ама
До коментар #18 от "интересно":Той само надписа Мицубиши бре
Коментиран от #24
10:07 07.11.2025
23 Механик
Освен това той обеща да внасяме ток от Украина без пари?
Мушмуроци такива! Белене ви трябва на вас! Белене и Скравена.
10:08 07.11.2025
24 читател
До коментар #22 от "Ама":А ти как разбра ?
Двигателят Mitsubishi Sirius или 4G6/4D6 е името на една от четирите серии редови четирицилиндрови автомобилни двигатели на Mitsubishi Motors .
4G61 105 к.с. (78 kW; 106 к.с.) при 6100 об/мин.
4G61T (само за САЩ/Канада) 135 к.с. (101 kW; 137 PS) при 6000 об/мин и 191 N⋅m (141 lbf⋅ft) въртящ момент при 3000 об/мин.
4G61T145 к.с. (107 kW; 143 к.с.) при 6000 об/мин и 206 N⋅m (152 lb⋅ft) въртящ момент при 2500 об/мин.
10:11 07.11.2025
25 Политкоректен
10:12 07.11.2025
26 Грую
10:15 07.11.2025
27 Механик
До коментар #12 от "вярно ли?":Ти колко китайски автомобила си имал, та така подробно описваш дефектите им???
Вероятно николко. Аз също не съм имал, но имам наблюдения защото това ми е работата и мога да те уверя, че си написал някакви съчинения.
Освен това си споменал за падащите пластмаси. Ами на Теслата като и падат калниците??
И още нещо. Всеки европейски автомобил основно се прави в Китай. Бутала, блокове, к. валове, разпред. валове- всичко се отлива и обработва е Китай..
10:17 07.11.2025
28 Друго е
До коментар #8 от "Даа":Приятеля ти Америка да ти наложи да отваряш работни места за 600 млрд в Америка а не в ЕС. И да им купуваш скъпата газ и нефт за 700 млрд
10:20 07.11.2025
29 Селтак калтак
10:21 07.11.2025
30 Реалист
10:24 07.11.2025
31 Ганьо
До коментар #8 от "Даа":И Америка...
10:25 07.11.2025
32 Кит
10:25 07.11.2025
33 Опа
10:28 07.11.2025
34 Госあ
10:28 07.11.2025
35 Новина
10:30 07.11.2025
36 Госあ
До коментар #12 от "вярно ли?":Един приятел трескаше пикапа яката. Баща му хидроинженер с доста проекти само Great Wall пикапи беше взел и беше много доволен
10:31 07.11.2025
37 Някой
До коментар #12 от "вярно ли?":Карам от 3 години и половина нов китайски автомобил. Мога да кажа само хубави неща за него - тих, компфортен, набъкан с екстри, здрав, разумна цена за техническо обслужване и т.н.
Напълно неверни са твоите твърдения.
10:34 07.11.2025
38 Анонимен
10:39 07.11.2025