Отново започва производство на автомобили в България

България е на прага да се превърне в производствен хъб за китайски електромобили на Стария континент. Става дума за марката ORA - на този етап изцяло електрическият бранд на китайския гигант GWM (Great Wall Motor), който е твърдо решен да локализира своето производство на Стария континент. И къде другаде, ако не в познатия завод в Баховица, близо до Ловеч, който е готов да отвори врати отново.

Тази стратегическа стъпка е продиктувана както от желанието на GWM да разшири глобалното си присъствие, така и от прагматичната нужда да се заобиколят потенциалните високи вносни мита на Европейския съюз за електрическите превозни средства, идващи от Китай. Но дори и търговските бариери да паднат, философията на компанията остава непоклатима: инвестиции и местни производства по целия свят.

И така, кои ще бъдат първите електрически вестоносци, който ще слязат от производствената линия в България? Всички погледи са насочени към моделите на ORA, елегантни и модерни електрически автомобили. Впоследствие и други актуални и бъдещи попълнения в гамата на GWM, ще бъде сглобяван на българска земя, за да задоволи растящия апетит на европейските потребители. И рестартът ще се случи съвсем скоро.

По време на представянето на новите модели на марката у нас, което се проведе късно снощи, представители на марката GWM заявиха пред нашия екип, че производството в завода край село Баховица ще стартира от средата на следващата година. Така след около седем месеца у нас отново ще започне производството на автомобили.

И нещо друго, което е не по-малко интересно - тези автомобили споделят платформа и задвижване с електрическите Mini Cooper и Mini Aceman, благодарение на 50-процентовия джойнт-венчър Spotlight между GWM и BMW Group. Това говори само по себе си за сериозните технологични амбиции и качество, които китайската марка носи със себе си у нас.

Откъм времеви график, планът е да се даде старт на серийното производство в средата на 2026 година, през месец юни. Това е добра новина за местната икономика, защото ще създаде нови работни места и най-накрая ще позиционира страната ни на картата на модерното автомобилостроене.

Заводът, който преди години произвеждаше пикапите Great Wall Steed и Haval H6, сега се преоборудва, за да посрещне изискванията на електрическата ера. Изглежда, че GWM е готова да натисне газта в Европа, а България е една от страните, избрана за неин трамплин.