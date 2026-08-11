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Конфискуваха луксозни коли на стойност над 9 млн. евро

Конфискуваха луксозни коли на стойност над 9 млн. евро

11 Август, 2026 17:46 1 602 9

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Сред тях има и рядко Ferrari SP2

Конфискуваха луксозни коли на стойност над 9 млн. евро - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В най-богатите квартали на Лондон често се забелязват хиперколи, но неотдавнашна акция на Столичната полиция превърна улиците на Кенсингтън, Челси и Хайд Парк в паркинг за конфискувани автомобили, сред които бяха някои от най-търсените машини в света. По време на тридневната операция през уикенда, насочена срещу шофирането без застраховка и антисоциалното поведение на пътя, служителите на реда конфискуваха луксозни автомобили на обща стойност над 9 милиона евро. Операцията бележи най-голямото и най-скъпото изземване на автомобили в петгодишната история на инициативата.

Главната атракция на полицейската акция беше изключително рядкото Ferrari Monza SP2, спортна кола без покрив и предно стъкло, оценена на около 4 евро. Като един от едва 499-те екземпляра, произведени в Маранело, този „барчета“ с V12 двигател е внесен във Великобритания едва 24 часа по-рано. Полицаите са спрели екзотичния автомобил в Мейфър по-малко от 30 минути след началото на пътуването му, само за да открият, че шофьорът е управлявал колата с временна ученическа шофьорска книжка и без никаква застраховка.

Конфискуваха луксозни коли на стойност над 9 млн. евро

Сред 90-те конфискувани превозни средства бяха и големи имена, включително новият хибриден флагман на Lamborghini с V12 двигател Revuleto, Urus, Rolls-Royce Cullinan Porsche 911 GT3 и Bentley Continental, наред с Range Rover-и, BMW-та и Mercedes-и. Въоръжени с разширени правомощия за правоприлагане, полицаите конфискуваха 15 от превозните средства на място за нарушаващо обществения ред или опасно шофиране, като напълно прескочиха традиционния етап на предупреждение.

Конфискуваха луксозни коли на стойност над 9 млн. евро

Освен нарушения на правилата за движение и липса на застрахователни полици, целевите проверки разкриха по-сериозна престъпна дейност в цялата столица. Една рутинна проверка доведе до изземването на 2 500 лири в брой и 19 банкови карти, издадени на различни имена, което доведе до арест по подозрение в изпиране на пари, докато друг незастрахован шофьор беше задържан, след като служителите откриха 5 500 лири в брой, както и вещества, за които се подозира, че са наркотици.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Георги

    4 0 Отговор
    Тази информация е от 8.08.26г.Благодаря!

    17:52 11.08.2026

  • 2 Буха ха

    3 2 Отговор
    Колата е оценена на ....4 евро. Галинчо връзкарчето пак се издъни

    18:04 11.08.2026

  • 3 Опорка

    12 0 Отговор
    Мечтата ми е да видя подобна акция и в бyлгapистaн, но едва ли.

    18:06 11.08.2026

  • 4 Тунджа 200

    3 2 Отговор
    Без предно стъкло ще да е голямата екстра за ценители на прясно мухешко.
    Откачалки.

    18:07 11.08.2026

  • 5 само питам за една дачия дъстър

    4 2 Отговор
    дачия имаше ли сред конфискуваните коли?

    18:17 11.08.2026

  • 6 Дудов

    3 0 Отговор
    И за искам една Монца , даже и пет евро ще дам, вместо 4- "Главната атракция на полицейската акция беше изключително рядкото Ferrari Monza SP2, спортна кола без покрив и предно стъкло, оценена на около 4 евро."

    18:36 11.08.2026

  • 7 А някой

    2 0 Отговор
    Масквич нямало ли е ,тъй да за миризма

    18:41 11.08.2026

  • 8 Иван

    2 0 Отговор
    Като се преписват стари информации е добре да се чете всичко,а не папагалската.

    18:43 11.08.2026

  • 9 И нито един китаец?

    0 1 Отговор
    Не мога да повярвам.

    18:51 11.08.2026