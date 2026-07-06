Първият електромобил на Bentley вече си има име

Традиционният акустичен грохот на легендарните двигатели с вътрешно горене от Крю се готви да замлъкне. Bentley Motors официално разкри първата тийзър снимка, потвърди името и определи датата на представяне на дългоочаквания си дебютен изцяло електрически автомобил Bentley Torcal. Предвиден за пълно публично представяне на 23 септември, този луксозен кросоувър от най-висок клас установява агресивен четвърти продуктов стълб за историческата британска марка, заставайки редом с Continental GT, Flying Spur и Bentayga. Въпреки че по време на обширната си двугодишна глобална програма за тестване е носил вътрешен етикет за разработка „градски“, Torcal нарушава конвенциите за компактните автомобили, като достига внушителните пет метра обща дължина. Вместо да повтаря по-масивните, модерни линии на задвижвания с бензин Bentayga, Torcal представя далеч по-изящен и динамичен силует, определен от прозорци без рамки и врати с елегантни линии на съединенията. Предната част е пряко поклонение пред величествените му предшественици с ръчно изработени каросерии, като пресъздава мускулестата, увереност на моделите Continental R, T и Brooklands от края на 80-те до началото на 2000-те години, допълнена от изправенa предница и сложна, напълно осветена стилизирана решетка, която не изисква никакъв традиционен въздушен поток за охлаждане.

Под разкошната британска каросерия Torcal черпи в голяма степен от най-високия ешелон на гамата от високопроизводителни модели на Volkswagen Group, като споделя своята 800-волтова архитектура Premium Platform Electric (PPE) с предстоящия Porsche Cayenne Electric. Тази техническа синергия разкрива усъвършенствана конфигурация с два мотора и задвижване на четирите колела, за която се говори, че ще развива до 1 000 конски сили, подкрепена от огромен акумулаторен пакет с капацитет 112 киловатчаса и високотехнологично въздушно окачване с двойни клапани и активен контрол на хода. Ръководителят на отдела за научноизследователска и развойна дейност на Bentley, Матиас Рабе, обеща, че автомобилът ще съчетава луксозната тишина в купето на Flying Spur с гъвкавите рефлекси при завиване на Continental GT, като твърди, че ускорението му от място ще надмине с лекота времето от 3,2 секунди за ускорение от 0 до 100 километра в час на настоящия Continental GT Ultra Performance Hybrid, за да се превърне в най-бързо ускоряващия се Bentley в историята на марката.

Електрическата архитектура отговаря на тази висока скорост и на зарядната станция, където капацитетът за зареждане от 400 киловата позволява на шофьорите да възстановят пробег от 160 километра за по-малко от седем минути, което води до очакван общ пробег от 560 до 595 километра, въпреки аеродинамичните загуби, дължащи се на внушителната, квадратна предна част на автомобила.

Архитектурата на салона представлява пълна цифрова революция за марката, като вгражда най-модерна високотехнологична инфраструктура директно в луксозната обстановка от стария свят. Архитектурата на арматурното табло е изградена около обширен, извит централен екран за инфоразвлечения и съчетан с него цифров дисплей за водача, адаптиран от електрическия Cayenne, работещ с патентован, силно стилизиран потребителски интерфейс, проектиран изключително за производителя от Крю. За щастие, за да се запази висококачественото тактилно взаимодействие, по широката централна конзола остава монтиран богат набор от масивни физически превключватели, обрамчени от характерните за марката дървесни мотиви и ръчно шита кожа. Главният изпълнителен директор д-р Франк-Щефан Вализер отбеляза, че този изключително гъвкав концептуален модел, струващ няколко милиона евро, е проектиран да привлече изцяло нова демографска група от заможни градски жители, без да измества съществуващите модели с двигатели с вътрешно горене, докато елитният отдел на завода е готов да предложи безкраен избор от персонализирани лакови покрития и индивидуално оборудване на салона, за да гарантира, че първият автомобил на марката с нулеви емисии ще остане изключително индивидуален.