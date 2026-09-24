Bentley представи първия си електромобил - запознайте се с Torcal

Bentley официално отваря изцяло нова глава в своята 107-годишна история, сваляйки завесата от своя първи сериен електромобил, носещ името Bentley Torcal. Името на новото творение е вдъхновено от впечатляващия природен резерват Ел Торкал де Антекера в Испания, известен със своите уникални скални формации. Този средноразмерен луксозен кросоувър се позиционира като напълно самостоятелна четвърта моделна линия в портфолиото на марката, заемайки място редом до утвърдените икони Continental GT, Flying Spur и Bentayga.

По отношение на дизайна, Torcal скъсва с някои дългогодишни традиции, за да наложи свеж визуален език за електрическата ера на компанията от Крю. Най-съществената промяна се забелязва в предната част, където емблематичните за марката кръгли фарове отстъпват място на по-остри, изцяло вертикално разположени LED светлинни тела. Въпреки електрическата си същност, инженерите и дизайнерите са запазили класическата масивна радиаторна решетка, която тук е напълно затворена, изпълнена с ръчно изработени диамантено-стъклени елементи и осветена от фин централен светодиоден контур. Силуетът е значително по-динамичен и издължен в сравнение с традиционния Bentayga, като съчетава аеродинамични линии, дълъг капак с предно багажно отделение и подчертано мускулести задни калници.

Технологичната основа на автомобила е изградена върху усъвършенстваната 800-волтова луксозна архитектура от премиум сегмента на концерна, споделяща множество решения с бъдещите електрически модели на Porsche. Задвижването е поверено на усъвършенствана система с два електромотора, осигуряваща задвижване на четирите колела с изключително прецизно разпределение на въртящия момент. Моделът се предлага в две основни модификации още при пазарния си старт. Базовият вариант генерира впечатляващите 810 конски сили (604 kW) и 1 194 Нм въртящ момент, което позволява ускорение от място до 100 км/ч за едва 3.4 секунди. За почитателите на абсолютните динамични постижения е създадена версията Torcal S First Edition, чиято мощност достигна 876 конски сили (653 kW) и масивен въртящ момент от 1 350 Нм. Този вариант превръща кросоувъра в най-бързо ускоряващия се сериен автомобил в цялата история на Bentley, покриващ спринта от 0 до 100 км/ч за едва 2.9 секунди и развиващ максимална скорост от 260 км/ч.

Енергията за задвижването се съхранява в голяма батерия с полезен капацитет от 113 kWh, която осигурява пробег с едно зареждане до 600 километра по WLTP. Благодарение на 800-волтовата архитектура, автомобилът поддържа ултрабързо зареждане с постоянен ток (DC) с пикова мощност до 400 kW.Това позволява възстановяване на капацитета на батерията от 10% до 80% за едва 16 минути на подходяща станция, осигурявайки над 300 километра пробег само след десет минути престой на зарядното устройство. Усъвършенстваното активно въздушно окачване с адаптивни амортисьори и електромеханична система за борба с накланянето е настроено така, че да гарантира легендарното усещане за „летене върху килим“, независимо от пътните условия и динамичния стил на шофиране.

Вътре в купето Bentley продължава да задава световни стандарти за майсторска изработка и устойчив лукс, отказвайки се от евтините пластмаси за сметка на автентични и екологично чисти материали. Като абсолютна иновация в автомобилната индустрия, традиционните кожени тапицерии могат да бъдат заменени с висококачествен текстил от 100% чиста мериносова вълна, разработен съвместно с британската текстилна компания Fox Brothers. Декоративните дървени елементи на таблото са изработени от ексклузивен фурнир, съставен от над хиляда слоя хартиено тънки листове дървесина, пресовани до съвършенство. Дигиталните интерфейси са дълбоко персонализирани, като графиките на мултимедийната система и приборите пред водача са генерирани от заснети кадри на ръчно шлифован кристал, за да се пресъздаде усещането за физически лукс. В съответствие с философията на марката, в интериора съзнателно липсват излишни крещящи екрани за предния пътник, за да се запази спокойната и уютна атмосфера по време на дълги пътувания.

Практичността също е на висота, като багажното отделение предлага 460 литра обем, допълнени от още 90 литра под предния капак, а автомобилът разполага и със сертифицирана теглителна способност до 2.7 тона. Поръчките за новия Bentley Torcal стартират официално на 23 септември, а началото на серийното производство в легендарния завод в Крю е насрочено за второто тримесечие на 2027 година. Базовата цена на британския пазар започва от 165 000 паунда.