Марката от Инголщат продължава започнатото през 2026 година обновяване на гамата си с амбициозна програма за следващата година, в която влизат спортните Audi RS6 и Audi RS Q5, електрическият двуместен модел, суперколата Audi Nuvolari и електрическият компактен Audi A2 e-tron.

Една от най-любопитните новини в спортния отдел засяга следващото поколение на Audi RS6, което за пръв път от повече от петнадесет години ще се предлага не само като комби Avant, но и като класически четириврат седан. Тестови екземпляри и на двете каросерии вече навъртат километри по пътищата, като седанът на практика ще заеме ролята на досегашния Audi RS7 Sportback.

Задвижването на новото Audi RS6 се очаква да бъде plug-in хибридно, макар финалната конфигурация все още да не е потвърдена официално – инженерите могат да заложат на познатия бензинов V8 или на по-компактен V6 с електрическа поддръжка. По предварителни очаквания мощността ще надхвърли 630 к.с., с които разполага новото Audi RS5, а моделът вече е потвърден и за пазара в САЩ, макар засега да не е ясно дали и двете модификации ще се предлагат отвъд океана.

Паралелно с това в спортното семейство може да дебютира и първият в историята кросоувър Audi RS Q5, чиито замаскирани прототипи – както в стандартния вариант, така и като купеобразен Sportback – вече попадаха в обективите на шпионските фотографи. Според неофициални данни задвижването ще бъде заимствано от Audi RS5 и ще обединява 2,9-литров V6 с два турбокомпресора, електромотор и задвижване на всички колела quattro.

По-емоционален, но изцяло електрически поглед към спортния сегмент ще предложи серийното изпълнение на Concept C, очаквано през 2027 г. върху електрическата платформа, разработена от Porsche за бъдещите Boxster и Cayman. Двуместният модел, воден под вътрешното обозначение C-Sport, ще стартира със задно задвижване и електрически сгъваем покрив тип targa, а по-късно не е изключена и версия с пълно задвижване, като сглобяването ще се случва в завода Bollinger Hofe, където някога се правеше Audi R8.

За да направят управлението на електрическия спортист по-живо и ангажиращо, специалистите от марката работят върху симулирана смяна на предавките и синтезирани звукови ефекти. Подобна инженерна игра с усещанията показва, че в Инголщат търсят емоция зад волана дори там, където липсва традиционен двигател с вътрешно горене.

Най-скъпото попълнение в предстоящата вълна обаче е суперколата Audi Nuvolari, чиито първи доставки към клиентите започват през 2027 г.. Автомобилът споделя техническа база с Lamborghini Temerario и разчита на plug-in хибридна система с бензинов V8, като от Audi заявяват по-висока мощност, по-добра динамика и по-висока максимална скорост спрямо италианския си събрат.

Конструкцията на Audi Nuvolari включва карбонова каросерия и активна аеродинамика с решения, вдъхновени от Формула 1. Тиражът е ограничен до 499 броя, от които 182 са предназначени за САЩ на цена от 700 000 долара (около 638 000 евро), като засега е предвидена само версия купе, без да се изключва евентуална открита модификация в бъдеще.

Промени предстоят и при големите всъдеходи на марката, след като ръководството даде зелена светлина за второ поколение на Audi Q8 въпреки по-ранните колебания около съдбата на модела. Очаква се новият модел да запази купеподобния силует и петместния двуредов салон, да използва агрегати от новото Audi Q7 и да дебютира през 2027 г., преди продажбите да тръгнат през 2028 г. с бензинови V6 и V8 мотори и евентуална спортна версия Audi SQ8.

Междувременно най-големият кросоувър в гамата – Audi Q9 – вече е представен и поетапно навлиза на различните пазари, като след спирането на Audi A8 временно ще изпълнява ролята на флагман. В Европа той тръгва първоначално с дизелов агрегат, но през 2027 г. гамата му ще бъде допълнена с бензинов V6 и plug-in хибрид, докато се обмисля и спортен Audi SQ9 с V8 мотор.

Най-достъпното предложение сред новините на марката е завръщането на името Audi A2 във вид на компактния електромобил Audi A2 e-tron, изграден на платформата на Volkswagen ID.3 Neo. Моделът ще замени бензиновите Audi A1 и Audi Q2, ще се произвежда в Инголщат и ще стартира пълноценните си продажби в Европа през 2027 година с четири нива на задвижване и три различни батерии.