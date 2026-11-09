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Maserati може да възроди два модела още тази година

Maserati може да възроди два модела още тази година

9 Ноември, 2026 09:16 534 1

  • maserati-
  • levante-
  • quattroporte-
  • санто фичили-
  • концептуални автомобили

Италианската марка се очаква да представи два концептуални автомобила на 10 декември в Модена, но премиерата все още не е официално потвърдена

Maserati може да възроди два модела още тази година - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Maserati може да върне имената Levante и Quattroporte с два нови концептуални автомобила, които според непотвърден доклад ще бъдат представени на 10 декември в Модена. Концепциите трябва да очертаят бъдещата дизайнерска посока на италианската марка и да дадат първа представа за следващото поколение на двата модела.

За сега Maserati и Stellantis не са потвърдили официално нито датата, нито самото представяне. Очаква се събитието да бъде в Модена, където се намира централата на Maserati.

Levante дебютира през 2016-та и постави Maserati в сегмента на големите луксозни SUV автомобили. Моделът се конкурираше с Porsche Cayenne, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, но производството му приключи през 2024 година след години на слаби продажби. В момента в гамата на марката Grecale заема по-малкия SUV сегмент.

Главният изпълнителен директор на Maserati Санто Фичили вече е потвърждавал, че компанията планира да се върне в сегмента E, в който попадат големите автомобили. По думите му именно моделите, свързвани с имената Levante и Quattroporte, трябва да върнат марката в тази част от пазара.

По-голямата промяна се очаква при Quattroporte. Предишното поколение на модела беше спряно от производство през 2023 година, а следващият автомобил може да не бъде традиционен четириврат седан.

„В моята идея бъдещият Quattroporte не е седан. Може да бъде нещо между шутинг брейк и кросоувър – много нисък и голям автомобил“, заяви Фичили. Ако информацията за премиерата се потвърди, декемврийските концепции ще покажат дали марката действително ще заложи на по-нетрадиционна форма за своя бъдещ флагман и как ще изглежда новото поколение на Levante.


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  • 1 карчи

    0 2 Отговор
    Мислех си, че тази марка е приключила, но явно си я държат за разкош😉
    Нищо няма да пуснат освен слухове за да й вдигнат цената за пред китайците😉

    09:52 09.11.2026