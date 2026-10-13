Peugeot показа наследника на 208

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Peugeot възроди легендарното име T16 с електрическия концептуален модел e-T16, Екстремният хечбек ускорява от 0 до 300 км/ч, за 16 секунди и разполага с мощност от над 800 к.с.. Концепцията е представена като визия за следващото поколение e-208, но засега няма потвърдено решение за серийно производство. Името препраща към Peugeot 205 T16 – автомобилът от група B, с който френската марка печели два пъти Световния рали шампионат през 80-те години.

Дизайнерският директор на Peugeot Матиас Осман заяви, че автомобилът може да бъде произведен, ако интересът към него е достатъчно голям. По думите му e-T16 е „реалистична визия“, а Peugeot вече работи с технологиите на концерна Stellantis, за да провери дали проектът може да бъде реализиран. Компанията обаче не е разкрила точните технически характеристики на задвижването.

Концепцията се очаква да използва силно модернизирана версия на платформата STLA One, която ще бъде в основата на новия e-208. Мощността от 805 к.с. съвпада със заявената мощност на състезателен автомобил от Формула Е, но не е потвърдено дали e-T16 използва силов агрегат, разработен за електрическите едноместни автомобили.

Зад кулисите дизайнерите работят с екипа Peugeot Sport Engineering, който ръководи програмата на марката в Световния шампионат за издръжливост и участва в разработката на новия e-208 GTi. Целта е да бъде изграден напълно функциониращ прототип, който евентуално да получи хомологация за движение по пътищата. Екстремната концепция дава и конкретни насоки за бъдещия дизайн на e-208. Светлинните елементи отпред и отзад развиват характерния мотив с трите „нокти“ на Peugeot, като черпят вдъхновение от решетките на 205. Осман уточни, че това не означава връщане към ретро стилистика, а по-скоро запазване на визуална връзка между поколенията.

Окончателният вид на новия e-208 трябва да бъде представен в началото на 2027 година, а продажбите на електрическата версия се очаква да започнат през втората половина на годината.