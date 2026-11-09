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Да си купиш Rolls-Royce, ама от AliExpress!

Да си купиш Rolls-Royce, ама от AliExpress!

9 Ноември, 2026 12:56 2 304 10

  • byd-
  • yangwang-
  • altior

Новият ултралуксозен електромобил Yangwang Altior е рискован експеримент срещу легендите

Да си купиш Rolls-Royce, ама от AliExpress! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската автомобилна индустрия продължава да демонстрира грандиозни амбиции, но най-новият опит за навлизане в ултралуксуесения сегмент буди сериозни съмнения и повдига редица основателни въпроси. В Абу Даби марката Yangwang, собственост на гиганта BYD, представи флагманския си електрически седан Altior. Със своите внушителни габарити и претенция да се конкурира директно с еталони като Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class и Bentley Flying Spur, моделът се опитва да впечатли с екстравагантни детайли като емблема от 24-каратово злато и задни врати, отварящи се срещу посоката на движение. Предварителната базова цена за лимитираната серия Shanhe Dingyun в Китай обаче достига стряскащите 2,08 милиона юана или около 280 000 евро, което поставя под въпрос пазарната логика зад този продукт.

Да си купиш Rolls-Royce, ама от AliExpress!

Още при анализа на екстериорните решения изпъкват множество спорни дизайнерски похвати. Масивната радиаторна решетка със 137 декоративни елемента, изрязани да имитират скъпоценни камъни, наред с ръчно нанесените дълги декоративни линии, граничат с кич и прекомерна показност, която трудно може да се впише в изтънчения вкус на традиционните купувачи в този висок клас, особено тези в Европа. А самият мащаб на автомобила с дължина от 5 600 милиметра и теглото, неизбежно придружаващо подобни масивни електрически платформи с гигантски батерии, крият сериозни инженерни компромиси по отношение на динамиката и ефективността в реални условия.

Да си купиш Rolls-Royce, ама от AliExpress!

Интериорното пространство, макар и натъпкано с екстри като двойни хладилници, 21-инчови екрани на тавана и масивна аудиосистема с 39 високоговорителя, поражда опасения за надеждността на електрониката. Наличието на толкова много сложни моторизирани механизми, сензори и софтуерни компоненти в един салон на китайски автомобил, та било то и премиум, създава висок риск от бъдещи повреди и скъпи ремонти, които могат бързо да превърнат луксозното изживяване в кошмар за собственика. Опитът показва, че прекомерната дигитализация и претрупаността с излишни функционалности често компрометират дългосрочната издръжливост на китайските автомобили.

Да си купиш Rolls-Royce, ама от AliExpress!

Технологичната основа също крие значителни неясноти и потенциални рискове. Макар платформата e4 с четири електрически мотора и активното окачване DiSus да обещават иновативни възможности като завиване на място и сканиране на пътя с камери, реалната им ефективност и безопасност при критични ситуации на пътя остават недоказани от независими тестове. А пък обещанията за ултрабързо зареждане, което да възстанови голяма част от капацитета на батерията за минути през 1000-волтова архитектура, упражняват колосален термичен стрес върху акумулаторните клетки. Това неизбежно повдига още въпроси относно деградацията на батерията в дългосрочен план и безопасността на самата система при интензивна експлоатация.

Да си купиш Rolls-Royce, ама от AliExpress!

Най-големият проблем обаче остава финансовата реалност и липсата на престиж в този сегмент. Да се опитваш да продаваш китайски електромобил на цена, надхвърляща 300 000 евро, срещу утвърдени с вековна история британски и немски марки е изключително рисковано начинание. За разлика от масовите автомобили, където китайците започват да доминират, луксозният сегмент се гради върху история, имидж и безупречна остатъчна стойност, а не само върху дълъг списък с технологични екстри. Но киайците явно са на друго мнение. Изискването за огромен депозит от 300 000 юана само за поръчка на лимитираната версия показва агресивен маркетинг, който обаче трудно ще привлече консервативните милионери от Европа и Америка, свикнали с престижа на европейските автогиганти.

Да си купиш Rolls-Royce, ама от AliExpress!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    7 6 Отговор
    Братчед, китайска електроника работи в околоземна орбита и на Марс и донесе проби от обратната страна на Луната. Иначе, буржоата обича кича. За този сегмент е направен този автомобил. В Европа може и да не се продава щото буржоата е снобарска, но ако се продава в Китай, където буржоата са националисти, берекет версам

    Коментиран от #7

    13:03 09.11.2026

  • 2 Пффф...

    5 5 Отговор
    Аааа...В православната ислямска федерация ще се купува...хахахха

    13:04 09.11.2026

  • 3 Георги

    3 1 Отговор
    статия пълна с догатки и откровени манипулации. Иначе едва ли някой, притежавал РР ще си купи това. Тук таргета е друго поколение и манталитет.

    13:11 09.11.2026

  • 4 Защо ли?

    6 3 Отговор
    Статията ми изглежда като поръчково оплюване...

    13:22 09.11.2026

  • 5 Симо

    3 2 Отговор
    Статията е написана от човек, който има закостенели разбирания за света, развитието на технологиите и ..... къде са милионерите!!?! Западния свят е в упадък и с това и покупателната способност на местните богаташи. Бъдещето принадлежи на източните култури, а те не са обременени с разбиранията на автора. Китайците не залагат на кралския гараж, а на новобогаташите продаващи щипки за пране на световни нива.

    13:28 09.11.2026

  • 6 Този

    3 1 Отговор
    Не знам как разбрахте че била една и съща цената. Дайте един майбах или ролс за 250к

    13:29 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Истинският

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шефчето":

    Ролс-Ройс отдавна е в историята! Все пак всяка история си има начало и край!

    13:37 09.11.2026

  • 10 112211

    2 1 Отговор
    Така! Прочетох статията! Това плюене е малко пресилено. Гледах и представянето в интернет. Рискован модел???!! Бюджета на BYD сигурно в по голям от тоя на Роус Ройс . 10 пъти по ниската цена е без коментар. В последните 2 годни идеята на китайските производители на коли е ясна-за тези които разбират от коли и индустрията.Качеството няма да е по ниско от това на премиум европейски марки. Започна нова глава в доминацията на автомобили, колкото и да не ни се иска и да е трудно за вярване . Заглавието на статията е лишено от смисъл и говори много за този който я е писал.

    13:44 09.11.2026