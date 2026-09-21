За 25 500 евро и с пробег 900 км дъщерното дружество на BYD пусна на пазара „убиец на Tesla Model 3“

BYD – световният лидер в производството на електрифицирани автомобили – разширява радикално територията си през своя специализиран бранд Fang Cheng Bao. Марката, придобила популярност главно със своите безкомпромисни всдеходи, прави дръзка стъпка към масовия асфалтов сегмент. С дебюта на напълно новия седан Formula S китайците навлизат директно на бойното поле на достъпните, но технологично претъпкани електрически автомобили.

Линията Formula е проектирана да обхване поне три основни модификации, но първата вълна на азиатския пазар стартира с купеобразния лифтбек Formula S и неговата по-спортна интерпретация Formula S GT. Базовият модел с задно предаване и автономност от 730 км по цикъла CLTC се предлага на агресивната начална цена от едва 27 900 долара (приблизително 25 500 евро).

Портфолиото на Formula S включва общо пет нива на оборудване. Впечатляващ инженерен ход е възможността купувачът да избира между два типа последно поколение активно окачване без никаква разлика в крайната цена. Опциите се свеждат до пневматична система с електронен контрол на твърдостта (DiSus-A) или иновативно хидравлично окачване с магнитореологични амортисьори (DiSus-M). Така изборът зависи изцяло от индивидуалните предпочитания за возия при динамично шофиране.

Задвижващите системи предлагат сериозно разнообразие. Моделите с един електромотор на задната ос разполагат с мощност от 329 к.с. или 402 к.с., докато версията със задвижване на четирите колела впряга два агрегата с комбиниран ресурс от впечатляващите 657 к.с. Тяговите батерии са с капацитет от 76,7 kWh или 92 kWh, осигуряващи пробег съответно от 730, 750 и до внушителните 900 км според стандарт CLTC. Ниският коефициент на челно съпротивление от едва 0.25 гарантира висока енергийна ефективност дори при поддържане на по-висока скорост на магистрала.

Паралелно на пазара стъпва и Formula S GT – динамичен спортен хечбек, споделящ същата платформа. Версията със задно предаване и 402 к.с. се предлага на цена от около 29 300 евро и осигурява над 850 км автономен пробег. Топ вариантът с двойно предаване стартира от приблизително 32 200 евро (35 200 долара) при пробег от 730 км. GT модификацията разчита ексклузивно на голямата 92 kWh батерия от второ поколение Blade. Тя поддържа свръхбързо зареждане, което възстановява капацитета от 10% до 70% за едва 5 минути, а достигането на 97% отнема още само 4 минути.

Електронният щит на автомобила разчита на системата за асистиране God's Eye B, подкрепена от LiDAR сензори за далечно разпознаване на препятствия при влошена видимост. Комплексът изпълнява автоматизирано паркиране, градски и извънградски автопилот с възможност за самостоятелно заобикаляне на препятствия. За търсачите на силни усещания е предвиден специален дрифт режим, при който компютърът автоматично дозира въртящия момент и ъгъла на завиване. С дължина над 5 метра и междуосие от 2960 мм, новите модели атакуват директно лидерите Xiaomi SU7, Xiaomi YU7, Tesla Model 3 и Model Y.

В интериора инженерите са запазили физически бутони за основните функции, комбинирайки ги с 26-инчов head-up дисплей с добавена реалност и премиум озвучаване от Devialet. Предните седалки разполагат с режим „безтегловност“ за пълноценна почивка при престой. Купето предлага модулен подход с богата гама от аксесоари – персонализирано амбиентно осветление, програмируеми бутони, вграден хладилник и дори интегрирана караоке система.