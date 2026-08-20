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Защо електродвигател на китайски BYD падна от колата по време на движение (ВИДЕО)

Защо електродвигател на китайски BYD падна от колата по време на движение (ВИДЕО)

20 Август, 2026 11:41 7 357 32

  • byd-
  • повреда-
  • инцидент-
  • качество

Според производителя причината е в сериозен подподов удар (ВИДЕО)

Защо електродвигател на китайски BYD падна от колата по време на движение (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дългогодишните усилия на източноазиатските автомобилни производители да заличат асоциациите с ниско качество и компромисна сглобка периодично биват подлагани на изпитание от куриозни инциденти. Пример от китайския град Шънян за пореден път възпламени дискусиите относно надеждността на модерните превозни средства, задвижвани от батерии. Видеоклип, разпространен светкавично в социалните мрежи, запечата как кросоувърът BYD Tang се придвижва по мокра асфалтова настилка, докато задният му електродвигател се влачи зад каросерията, увиснал единствено на оранжевия си високоволтов кабел.

Първоначалните интерпретации около заснетия кадър създадоха усещането за абсурдна конструктивна грешка. Мнозина наблюдатели побързаха да обвинят качеството на изработка, предполагайки, че преминаването през плитка вода от порядъка на два до пет сантиметра е оказало достатъчно хидродинамично налягане, за да изтръгне компонента от неговите тампони. Подобно твърдение звучеше трудно защитимо за всъдеход с подобни размери и претенции, което естествено провокира вълна от недоволство и скептицизъм сред потребителите.

Бързата реакция от страна на BYD внесе яснота около реалните фактори, довели до необичайния дефект. От пресслужбата на гиганта уточниха, че силовият агрегат не е станал жертва на воден контакт, а на механично разрушение вследствие на жесток удар в долната част на каросерията. Според официалния доклад, преди заснемането на популярния видеоклип, шофьорът е форсирал участък със значително по-дълбока вода, където е последвал невидим за камерата подподов сблъсък с твърд обект. Допълнителни кадри, публикувани от изданието CarNewsChina, потвърждават версията, показвайки отчетливо откъртената част от корпуса на задвижващия модул.

Защо електродвигател на китайски BYD падна от колата по време на движение (ВИДЕО)

Технически любопитен детайл в тази ситуация е факта, че конкретният BYD Tang е напълно електрическа модификация с два независими мотора. Дори след фундаменталната повреда и физическото отделяне на задния агрегат, управляващата електроника е съхранила функционалността на предното задвижване, позволявайки на превозното средство да продължи хода си.

Представители на компанията вече са осъществили контакт със собственика и са извършили пълен технически оглед на щетите. Възстановяването на смазаните опорни точки и подмяната на изтръгнатия електродвигател ще изискват сериозен финансов ресурс, превръщайки застрахователното покритие в единствения спасителен пояс за водача след този скъпоструващ инцидент.

Въпреки официалното становище на китайския конгломерат, редица независими наблюдатели и експерти от бранша остават леко резервирани към пълната верност на тази версия. Макар че силният механичен сблъсък звучи като най-логичното обяснение за подобна масивна щета, въпросът как конструкцията е допуснала заден електродвигател да се откачи толкова лесно и да се държи единствено на захранващ кабел, без задействане на автоматични защити за безопасност, повдига основателни съмнения. За скептиците остава отворен казусът дали структурните опори на подрамката не са показали скрита уязвимост под натиск – детайл, който автомобилните производители традиционно предпочитат да спестят на широката аудитория при подобни медийни бури.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азз

    19 4 Отговор
    Вярвам го, само ако е минал по нашите пътища

    11:45 20.08.2026

  • 2 Китайските стоки и продукти са вредни за

    22 11 Отговор
    здравето и живота

    Коментиран от #23

    11:46 20.08.2026

  • 3 Госあ

    14 10 Отговор
    хе хе хе аве поклисар, а знаеш ли колко автомобила BYD са произведени последната година? И земи напиши как Китай приземи вчера обратно на суша изстреляната си ракета

    11:47 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    24 3 Отговор
    Да ,ама вижте кабела колко е здрав

    11:50 20.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик-Ток

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Да ,ама от Ямбол до Бургас byd ми струва 1Е за ток

    Коментиран от #16, #22

    12:07 20.08.2026

  • 10 Брей

    14 0 Отговор
    Здрава работа.От кво ги правят тия кабели ега ти и стоманата.

    12:16 20.08.2026

  • 11 Слънчасалия

    3 10 Отговор
    Китайците електрически автомобили са топ качество.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    12:18 20.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стара чанта

    9 5 Отговор
    Китайският модел - тип ,,Ширпотреба"

    12:23 20.08.2026

  • 14 Динко Харсъзина

    7 4 Отговор
    Аз си карам моя гооулф......и го сърфирам под вода, двигателу не е мръднал.Викат ми "подводничару"

    12:32 20.08.2026

  • 15 ПЕНКО

    1 4 Отговор
    ... ДАЛАВЕРШЪН ---КОНКУРЕЙШЪН -- ЕВРОПЕЙШЪН !?!?!?!?

    12:46 20.08.2026

  • 16 Браво

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    Сега вече си забогатял

    12:55 20.08.2026

  • 17 Начи,

    1 2 Отговор
    На калпава ракета, космоса и крив.

    13:06 20.08.2026

  • 18 Силата на пропагандата

    15 2 Отговор
    4 Тик-Ток
    "Абе факти тая "новина" е от поне 5-6 месеца
    Коментиран от 7
    11:48 20.08.2026"

    И аз тъкмо си помислих че това е третата публикация на тази новина тук, маскирана под цитирам дословно

    "Пресен пример от китайския град Шънян"


    Една лъжа повторена сто пъти става истина.

    Създават впечатлението че това е масово явление като всеки месец публикуват един единствен казус в световен мащаб като нещо нормално. Сякаш не сме видели разполовени автомобили , което по никакъв начин не прави марката или модела некачествени, а просто е сблъсък с физиката.

    Коментиран от #19, #29

    13:49 20.08.2026

  • 19 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Силата на пропагандата":

    Илонка Джин Пин се появи да защитава китайците.От центове премина на китайски юани.

    13:58 20.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Значи в статията може

    3 2 Отговор
    да напишете БИД на латиница, а във форума компютърът ви го изтри? Нямаше нито цинизми, нито нещо забранено. Добре ще е да си оправите софтуера.

    14:27 20.08.2026

  • 22 После !

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    Как Си Събираш ?

    Чарковете ?

    14:36 20.08.2026

  • 23 Само Те Ли ?

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Китайските стоки и продукти са вредни за":

    Какво да Кажем За Европейските ?

    14:38 20.08.2026

  • 24 Иначе казано

    3 4 Отговор
    Заради некадърност в Европа и Америка вече не се говори за електрическа мобилност, като трябваше през 2030-35 г. ДВГ да бъдат забранени... Сега - позорно мълчание. Китай ги направи луди калинки.

    14:47 20.08.2026

  • 25 Нямат полезен ход

    0 3 Отговор
    Ако решат да произвеждат само ДВГ и изоставят електромобилите, клиентите ще си купуват китайски електромобили.


    От друга страна не могат да произвеждат свестни електромобили, защото китайските са по-добри и дори да ги продават на същите цени, клиентите пак ще изберат китайските.

    Самоуверените европейски и японски производители вярваха, че клиентите ще изберат техните електромобили защото са по качествени и високотехнологични, А няма да погледнат изостаналите евтини китайски копия. Но каква стана тя! Затова мълчат. Няма какво да кажат!

    Скоро Акио не е разправял как електромобилите никога няма да преминат 30% пазарен дял. Мълчи и той.

    14:59 20.08.2026

  • 26 предпочитания

    5 1 Отговор
    А бе предпочитам европейска кола пред китайска колкото и да ги хвали пропагандата. Но всеки е свободен.

    15:01 20.08.2026

  • 27 На китаеца, който го е сглобявал

    3 2 Отговор
    предишния ден му е дошло повечко сакето. На времето, като си купувахме руски таратайки се молехме да не са сглобявали колата , която си купуваш в понеделник ами дано да е в петък, че понеделника са още махмурлии и кой знае колко скрити дефекти ще покаже возилото докато го настроиш да работи прилично.

    Коментиран от #28

    15:45 20.08.2026

  • 28 Димов

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "На китаеца, който го е сглобявал":

    Саке пият японците.За тебе щата Монтана е град в Северозападна България.

    15:50 20.08.2026

  • 29 Димов

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Силата на пропагандата":

    Кое е лъжа,че електромотора е паднал в движение?

    15:51 20.08.2026

  • 30 Васил

    3 0 Отговор
    Ако има такъв удар мотора ще е на парчета защото корпусите се правят от сплави и всеки удар за тях фатален а този си е цял на снимката. На всички е ясно че Китайците правят красиви опаковки като ябълката отвън хубава а от вътре червива.

    Коментиран от #32

    16:07 20.08.2026

  • 31 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Е, как защо - защото е китайски.

    16:54 20.08.2026

  • 32 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Васил":

    Тогава защо не се разпада на парчета като се удря в асфалта?

    17:51 20.08.2026