Защо електродвигател на китайски BYD падна от колата по време на движение (ВИДЕО)

Дългогодишните усилия на източноазиатските автомобилни производители да заличат асоциациите с ниско качество и компромисна сглобка периодично биват подлагани на изпитание от куриозни инциденти. Пример от китайския град Шънян за пореден път възпламени дискусиите относно надеждността на модерните превозни средства, задвижвани от батерии. Видеоклип, разпространен светкавично в социалните мрежи, запечата как кросоувърът BYD Tang се придвижва по мокра асфалтова настилка, докато задният му електродвигател се влачи зад каросерията, увиснал единствено на оранжевия си високоволтов кабел.
Първоначалните интерпретации около заснетия кадър създадоха усещането за абсурдна конструктивна грешка. Мнозина наблюдатели побързаха да обвинят качеството на изработка, предполагайки, че преминаването през плитка вода от порядъка на два до пет сантиметра е оказало достатъчно хидродинамично налягане, за да изтръгне компонента от неговите тампони. Подобно твърдение звучеше трудно защитимо за всъдеход с подобни размери и претенции, което естествено провокира вълна от недоволство и скептицизъм сред потребителите.
Бързата реакция от страна на BYD внесе яснота около реалните фактори, довели до необичайния дефект. От пресслужбата на гиганта уточниха, че силовият агрегат не е станал жертва на воден контакт, а на механично разрушение вследствие на жесток удар в долната част на каросерията. Според официалния доклад, преди заснемането на популярния видеоклип, шофьорът е форсирал участък със значително по-дълбока вода, където е последвал невидим за камерата подподов сблъсък с твърд обект. Допълнителни кадри, публикувани от изданието CarNewsChina, потвърждават версията, показвайки отчетливо откъртената част от корпуса на задвижващия модул.
Технически любопитен детайл в тази ситуация е факта, че конкретният BYD Tang е напълно електрическа модификация с два независими мотора. Дори след фундаменталната повреда и физическото отделяне на задния агрегат, управляващата електроника е съхранила функционалността на предното задвижване, позволявайки на превозното средство да продължи хода си.
Представители на компанията вече са осъществили контакт със собственика и са извършили пълен технически оглед на щетите. Възстановяването на смазаните опорни точки и подмяната на изтръгнатия електродвигател ще изискват сериозен финансов ресурс, превръщайки застрахователното покритие в единствения спасителен пояс за водача след този скъпоструващ инцидент.
Въпреки официалното становище на китайския конгломерат, редица независими наблюдатели и експерти от бранша остават леко резервирани към пълната верност на тази версия. Макар че силният механичен сблъсък звучи като най-логичното обяснение за подобна масивна щета, въпросът как конструкцията е допуснала заден електродвигател да се откачи толкова лесно и да се държи единствено на захранващ кабел, без задействане на автоматични защити за безопасност, повдига основателни съмнения. За скептиците остава отворен казусът дали структурните опори на подрамката не са показали скрита уязвимост под натиск – детайл, който автомобилните производители традиционно предпочитат да спестят на широката аудитория при подобни медийни бури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азз
11:45 20.08.2026
2 Китайските стоки и продукти са вредни за
Коментиран от #23
11:46 20.08.2026
3 Госあ
11:47 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тик-Ток
11:50 20.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тик-Ток
До коментар #6 от "Българин":Да ,ама от Ямбол до Бургас byd ми струва 1Е за ток
Коментиран от #16, #22
12:07 20.08.2026
10 Брей
12:16 20.08.2026
11 Слънчасалия
12:18 20.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стара чанта
12:23 20.08.2026
14 Динко Харсъзина
12:32 20.08.2026
15 ПЕНКО
12:46 20.08.2026
16 Браво
До коментар #9 от "Тик-Ток":Сега вече си забогатял
12:55 20.08.2026
17 Начи,
13:06 20.08.2026
18 Силата на пропагандата
"Абе факти тая "новина" е от поне 5-6 месеца
Коментиран от 7
11:48 20.08.2026"
И аз тъкмо си помислих че това е третата публикация на тази новина тук, маскирана под цитирам дословно
"Пресен пример от китайския град Шънян"
Една лъжа повторена сто пъти става истина.
Създават впечатлението че това е масово явление като всеки месец публикуват един единствен казус в световен мащаб като нещо нормално. Сякаш не сме видели разполовени автомобили , което по никакъв начин не прави марката или модела некачествени, а просто е сблъсък с физиката.
Коментиран от #19, #29
13:49 20.08.2026
19 Хаха
До коментар #18 от "Силата на пропагандата":Илонка Джин Пин се появи да защитава китайците.От центове премина на китайски юани.
13:58 20.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Значи в статията може
14:27 20.08.2026
22 После !
До коментар #9 от "Тик-Ток":Как Си Събираш ?
Чарковете ?
14:36 20.08.2026
23 Само Те Ли ?
До коментар #2 от "Китайските стоки и продукти са вредни за":Какво да Кажем За Европейските ?
14:38 20.08.2026
24 Иначе казано
14:47 20.08.2026
25 Нямат полезен ход
От друга страна не могат да произвеждат свестни електромобили, защото китайските са по-добри и дори да ги продават на същите цени, клиентите пак ще изберат китайските.
Самоуверените европейски и японски производители вярваха, че клиентите ще изберат техните електромобили защото са по качествени и високотехнологични, А няма да погледнат изостаналите евтини китайски копия. Но каква стана тя! Затова мълчат. Няма какво да кажат!
Скоро Акио не е разправял как електромобилите никога няма да преминат 30% пазарен дял. Мълчи и той.
14:59 20.08.2026
26 предпочитания
15:01 20.08.2026
27 На китаеца, който го е сглобявал
Коментиран от #28
15:45 20.08.2026
28 Димов
До коментар #27 от "На китаеца, който го е сглобявал":Саке пият японците.За тебе щата Монтана е град в Северозападна България.
15:50 20.08.2026
29 Димов
До коментар #18 от "Силата на пропагандата":Кое е лъжа,че електромотора е паднал в движение?
15:51 20.08.2026
30 Васил
Коментиран от #32
16:07 20.08.2026
31 Ти да видиш
16:54 20.08.2026
32 Хм...
До коментар #30 от "Васил":Тогава защо не се разпада на парчета като се удря в асфалта?
17:51 20.08.2026