Защо електродвигател на китайски BYD падна от колата по време на движение (ВИДЕО)

Дългогодишните усилия на източноазиатските автомобилни производители да заличат асоциациите с ниско качество и компромисна сглобка периодично биват подлагани на изпитание от куриозни инциденти. Пример от китайския град Шънян за пореден път възпламени дискусиите относно надеждността на модерните превозни средства, задвижвани от батерии. Видеоклип, разпространен светкавично в социалните мрежи, запечата как кросоувърът BYD Tang се придвижва по мокра асфалтова настилка, докато задният му електродвигател се влачи зад каросерията, увиснал единствено на оранжевия си високоволтов кабел.

Първоначалните интерпретации около заснетия кадър създадоха усещането за абсурдна конструктивна грешка. Мнозина наблюдатели побързаха да обвинят качеството на изработка, предполагайки, че преминаването през плитка вода от порядъка на два до пет сантиметра е оказало достатъчно хидродинамично налягане, за да изтръгне компонента от неговите тампони. Подобно твърдение звучеше трудно защитимо за всъдеход с подобни размери и претенции, което естествено провокира вълна от недоволство и скептицизъм сред потребителите.

Бързата реакция от страна на BYD внесе яснота около реалните фактори, довели до необичайния дефект. От пресслужбата на гиганта уточниха, че силовият агрегат не е станал жертва на воден контакт, а на механично разрушение вследствие на жесток удар в долната част на каросерията. Според официалния доклад, преди заснемането на популярния видеоклип, шофьорът е форсирал участък със значително по-дълбока вода, където е последвал невидим за камерата подподов сблъсък с твърд обект. Допълнителни кадри, публикувани от изданието CarNewsChina, потвърждават версията, показвайки отчетливо откъртената част от корпуса на задвижващия модул.

Технически любопитен детайл в тази ситуация е факта, че конкретният BYD Tang е напълно електрическа модификация с два независими мотора. Дори след фундаменталната повреда и физическото отделяне на задния агрегат, управляващата електроника е съхранила функционалността на предното задвижване, позволявайки на превозното средство да продължи хода си.

Представители на компанията вече са осъществили контакт със собственика и са извършили пълен технически оглед на щетите. Възстановяването на смазаните опорни точки и подмяната на изтръгнатия електродвигател ще изискват сериозен финансов ресурс, превръщайки застрахователното покритие в единствения спасителен пояс за водача след този скъпоструващ инцидент.

Въпреки официалното становище на китайския конгломерат, редица независими наблюдатели и експерти от бранша остават леко резервирани към пълната верност на тази версия. Макар че силният механичен сблъсък звучи като най-логичното обяснение за подобна масивна щета, въпросът как конструкцията е допуснала заден електродвигател да се откачи толкова лесно и да се държи единствено на захранващ кабел, без задействане на автоматични защити за безопасност, повдига основателни съмнения. За скептиците остава отворен казусът дали структурните опори на подрамката не са показали скрита уязвимост под натиск – детайл, който автомобилните производители традиционно предпочитат да спестят на широката аудитория при подобни медийни бури.