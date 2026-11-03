Хиперавтомобилът на BYD катастрофира тежко при тестове (ВИДЕО)

Електрическият хиперавтомобил Yangwang U9 Xtreme на BYD е катастрофирал по време на високоскоростни изпитания в Китай. Автомобилът е излязъл от траекторията си на затворена писта и се е ударил в предпазна бариера, като при сблъсъка задният мост се е откъснал напълно от каросерията. Видеозапис и снимки от инцидента се появиха в китайските социални мрежи. Кадрите показват сериозни повреди по предната и задната част на автомобила. Пътническият отсек изглежда до голяма степен запазен, а тестовият шофьор е успял да излезе сам от останките. Няма непосредствени данни за сериозни наранявания или за пожар в батерията след удара.

Точната скорост на движение и причината за загубата на контрол все още не са обявени от BYD. Автомобилният производител не е потвърдил дали катастрофата е станала по време на опит за достигане на скорост от около 500 км/ч. Yangwang U9 Xtreme е най-мощната версия на електрическия спортен модел U9. Той разполага с четири електромотора с обща мощност 2977 конски сили, 1200-волтова електрическа архитектура и батерия с капацитет 80 кВтч.

Системата за задвижване позволява независимо управление на въртящия момент към всяко колело. Автомобилът използва и преработена версия на окачването DiSus-X, както и полусликови гуми, предназначени за движение на писта. BYD описва конструкцията на стандартния U9 като „суперкарбонова кабина“, разработена за висока устойчивост на усукване и защита на пътниците. През септември 2025-та Yangwang U9 Xtreme достигна 496,22 км/ч по време на изпитание в Германия. Така моделът беше представен като най-бързия сериен електромобил в света.

BYD вече е потвърдила планове автомобилът да направи нов опит в Обединените арабски емирства с цел да премине границата от 500 км/ч. Катастрофата е станала само дни преди очакваното изпитание. Засега не е ясно дали повредите по автомобила ще доведат до промяна или отлагане на плановете.