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Хиперавтомобилът на BYD катастрофира тежко при тестове (ВИДЕО)

Хиперавтомобилът на BYD катастрофира тежко при тестове (ВИДЕО)

3 Ноември, 2026 13:12 1 498 4

  • byd-
  • yangwang u9 xtreme-
  • електромобили-
  • катастрофа-
  • скоростни рекорди

Електромобилът с 2977 конски сили е ударил бариера на затворена писта в Китай. Задният мост е бил откъснат, а шофьорът е излязъл невредим

Хиперавтомобилът на BYD катастрофира тежко при тестове (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Електрическият хиперавтомобил Yangwang U9 Xtreme на BYD е катастрофирал по време на високоскоростни изпитания в Китай. Автомобилът е излязъл от траекторията си на затворена писта и се е ударил в предпазна бариера, като при сблъсъка задният мост се е откъснал напълно от каросерията. Видеозапис и снимки от инцидента се появиха в китайските социални мрежи. Кадрите показват сериозни повреди по предната и задната част на автомобила. Пътническият отсек изглежда до голяма степен запазен, а тестовият шофьор е успял да излезе сам от останките. Няма непосредствени данни за сериозни наранявания или за пожар в батерията след удара.

Точната скорост на движение и причината за загубата на контрол все още не са обявени от BYD. Автомобилният производител не е потвърдил дали катастрофата е станала по време на опит за достигане на скорост от около 500 км/ч. Yangwang U9 Xtreme е най-мощната версия на електрическия спортен модел U9. Той разполага с четири електромотора с обща мощност 2977 конски сили, 1200-волтова електрическа архитектура и батерия с капацитет 80 кВтч.

Системата за задвижване позволява независимо управление на въртящия момент към всяко колело. Автомобилът използва и преработена версия на окачването DiSus-X, както и полусликови гуми, предназначени за движение на писта. BYD описва конструкцията на стандартния U9 като „суперкарбонова кабина“, разработена за висока устойчивост на усукване и защита на пътниците. През септември 2025-та Yangwang U9 Xtreme достигна 496,22 км/ч по време на изпитание в Германия. Така моделът беше представен като най-бързия сериен електромобил в света.

BYD вече е потвърдила планове автомобилът да направи нов опит в Обединените арабски емирства с цел да премине границата от 500 км/ч. Катастрофата е станала само дни преди очакваното изпитание. Засега не е ясно дали повредите по автомобила ще доведат до промяна или отлагане на плановете.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авеее

    4 1 Отговор
    Карбон, марбон, но вътре има яка стоманена клетка, каквато в серийните няма да има!

    Коментиран от #2

    13:25 03.11.2026

  • 2 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Авеее":

    Въпреки че катастрофирал С 500 км/ч и шофьорът е излязъл от автомобила самостоятелно, никой не може да убеди вас антиелектриците, че при катастрофа дори с 50 км в час електромобила се пали толкова бързо, че всички вътре изгарят като факли!

    Коментиран от #3

    13:45 03.11.2026

  • 3 Авеее

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    "Голям залък лапни, голяма дума не казвай!" 😉

    13:50 03.11.2026

  • 4 Симо

    0 0 Отговор
    Конкурентите на "Алено" падат като круши! Нашият хипер кар ще ги размаже, когато излезе на пътя!!

    13:56 03.11.2026