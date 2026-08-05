BYD патентова нов композитен катод за твърдотелни батерии

Водещият световен производител на електрически превозни средства BYD официално защити патент за нова катодна структура, предназначена за авангардните твърдотелни батерии. Инженерното решение залага на комбинация между халидни и сулфидни електролити, като основната му цел е да осигури траен и стабилен контакт между твърдите компоненти в клетката по време на непрекъснатите цикли на зареждане и разреждане. Настоящата документация показва ясната изследователска посока на компанията, но на този етап не означава, че технологията е напълно готова за внедряване в масовото производство.

Патентното заявление под регистрационен номер CN202510126712.6 бе официално публикувано от Държавната администрация за интелектуална собственост на Китай на 28 юли 2026 г. под номер CN122474592A. В съдържанието подробно се описват химическият състав и производственият метод за изработване на композитния катод. В подадените документи обаче изрично липсват данни за проведени изпитвания на готови акумулаторни блокове, тестове в реални автомобили или конкретни времеви рамки за пазарния дебют.

Иновативната архитектура на BYD обединява два отделни вида твърд електролит с активния материал на катода. Халогенният компонент е изграден от по-финна микроструктура с по-малки частици, докато сулфидният електролит разчита на значително по-едри частици. Тяхното съвместно функциониране в композитния електрод позволява на материалите да се допълват взаимно, с което се постига далеч по-надеждна връзка вътре в самата катодна структура.

Тази разработка е от критично значение за концепцията на твърдотелните клетки, където течният електролит е напълно заменен от твърди тела. При постоянната работа на акумулатора отделните елементи разширяват и свиват обема си, което неизбежно води до разхлабване на механичния контакт и рязко увеличаване на вътрешното съпротивление. Новото инженерно решение трябва значително да омекоти този негативен ефект, въпреки че в текста на патента все още не са предоставени фабрични лабораторни резултати, които да потвърдят ефективността в серийни клетки.

Главният учен на BYD Group, Лян Юбо, по-рано определяше именно нестабилността на контакта между твърдите повърхности като една от най-сериозните бариери пред индустриалното производство на този тип батерии. По неговите думи, технологията все още се намира във важна фаза на преодоляване на базовите технически предизвикателства.

Това далеч не е единичен случай в развойната дейност на китайския гигант. През май 2026 г. BYD патентова композитна мембрана, комбинираща неорганични твърди електролитни частици с мрежа от полимерни влакна. Компанията има подадени заявления и за други варианти на композитни катоди, както и за двуслойно покритие на електродите.

В същото време директорът по технологиите на батериите в BYD, Сун Хуаджун, загатна, че съдържанието на активен катоден материал в техните твърдотелни клетки вече е надхвърлило 85%. Конкретните тестови условия и параметри около постижението обаче остават конфиденциални. В крайна сметка новият патент следва да се възприема като важен етап от продължаващите научноизследователски дейности на концерна, а не като заявка за незабавен стартова серийно производство.