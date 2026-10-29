Защо съвременните автомобили нямат щека за масло?

Щеката за масло, с която поколения шофьори проверяваха нивото под капака, постепенно изчезва от съвременните автомобили, а на нейно място производителите поставят датчици, които измерват количеството и показват резултата на приборното табло или в менюта на централния екран. При някои модели информацията е достъпна едва след преминаване през няколко екрана, вместо чрез едно изваждане и избърсване на механичната пръчка.
Причината, посочвана от автомобилните компании, е промяната в навиците на клиентите. „Това е инженеринг, ориентиран към клиента“, заявява говорителят на Stellantis Дейл Джует, обяснявайки, че днешните потребители не поставят ръчната проверка на маслото сред основните си приоритети. Според него датчикът позволява информацията да бъде показвана при всяко стартиране на автомобила. Подобна позиция изразява и Mercedes-Benz USA. Говорителят Андрю Брудницки посочва, че дигиталното измерване позволява на водача да следи нивото през дисплея пред него и да получава предупреждение, когато стойността излезе извън нормалните граници. Според компанията това може да помогне за предотвратяване на повреди, причинени от недостатъчно масло.
Механичната щека изглежда проста, но при различните автомобили маркировките не са еднакви. Някои пръчки имат отвори или щрихи, други разчитат на обозначения „минимум“ и „максимум“, а при трети скалата е разположена върху пластмасов накрайник. За неопитен собственик това може да превърне проверката и доливането в източник на грешки. Точността зависи и от условията. Автомобилът трябва да е на равна повърхност, а разликите между студен и загрят двигател могат да променят показанието. Значение има дори ъгълът, под който се гледа пръчката. Mercedes-Benz USA твърди, че дигиталното измерване не зависи в същата степен от уменията на водача и от неправилното разчитане на нивото.
Майкъл Кросън, ръководител на тестови проекти в Consumer Reports, обръща внимание и на обратния проблем. Ако водачът види ниско ниво и долее масло без точна преценка, може да препълни двигателя. Това също е нежелателно, особено когато производителят изисква конкретен тип масло, а собственикът използва наличен продукт с различни характеристики. Има и допълнителна причина производителите да ограничават достъпа под капака. Все повече автомобили са хибридни и използват високоволтови системи, което увеличава опасенията за безопасността при намеса от страна на неподготвен водач. В същото време, ако автомобилът вече разполага с електронна система за следене на течностите, механичната проверка се превръща в дублиращ компонент.
Това не означава, че всички нови автомобили са без щека. Промяната се случва постепенно и зависи от модела, двигателя и производителя. За собственика обаче резултатът е ясен: вместо да разчита на универсална механична процедура, той трябва да следва указанията на конкретния автомобил и да наблюдава предупрежденията на неговата електронна система.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🦉🦉🦉🦉
Ама уж била ориентирана към клиента😉
Коментиран от #6
13:34 29.10.2026
3 ха ха хаааа
13:35 29.10.2026
4 Мда
А кво правим ако датчика е развален и не показва точно количеството масло
Коментиран от #14
13:36 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Те вече заменят пълноразмерната резервна гума с "патерица" , а в някой модели дори НЯМА резервна гума❗
И това е за да спечелят малко място в багажника ❗ Може и това да е екстра ориентирана към клиента 😉
13:38 29.10.2026
7 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #10, #16, #25
13:43 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Георги
Коментиран от #12, #18
13:49 29.10.2026
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "Оз. Ген.Румянцев":Попитай няколко водачКИ на МПС къде се намира щеката за масло в техния автомобил❗
Дали една от десет ще знае🤔😉😀
Коментиран от #21
13:50 29.10.2026
11 Някой
13:52 29.10.2026
12 Слънчасалия
До коментар #9 от "Георги":Аз ползвам и карам с крадена нафта от БДЖто.
13:54 29.10.2026
13 Джендита сър
Коментиран от #15
13:58 29.10.2026
14 Весело
До коментар #4 от "Мда":Еми купуваме си нов двигател, а ако колата е произведена преди 5-6 направо си купуваме нова кола.
Важноно е БВП да расте, купчините с боклук не са важни.
Ако наистина се интересеваха от Екологията, щяха да налагат яки глоби за всяка бракувана кола, която не е нанършила 15 години.
14:00 29.10.2026
15 Тия
До коментар #13 от "Джендита сър":Тия и на пед......ааа...... педикюр бе, сетих се, на педикюр ходят!
14:02 29.10.2026
16 И що
До коментар #7 от "Оз. Ген.Румянцев":И що трябва да е в работна температура двигателя да попитам? Като е студен двигателя не може ли да се мери? Мен така се ме учили: Студен двигател на равна повърхност, напомпани според производителя гуми и ненатоварен автомобил. Как се мери на загрят двигател? То голяма част от маслото се намира в смазочна система. Освен това се променя и вискозитета а оттам и нивото.
За автоматичната скоростна кутия съм съгласен но там е друго.
14:03 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Без щека? Не.
14:08 29.10.2026
20 Жоржета стресираща
Интересно колко ли време губи
Един изтъкнат роден полит социолог
От времето на прехода...😡
14:08 29.10.2026
21 Жоржета стресираща
До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":А па ти много знайш къде е ...жъ точката
14:10 29.10.2026
22 Карайте си новите лъскави роботи
14:12 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 батвесо
14:16 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ?????
Щеката освен нивото показва и кво е състоянието на маслото.
Тва знаят ли го съвременните индженери или им е трудно да го разберат щото го няма в телефона или квото там ползват.
14:19 29.10.2026
27 1488
венелина кой ли бот ще я смени
😂😂😂
14:27 29.10.2026