Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Защо съвременните автомобили нямат щека за масло?

Защо съвременните автомобили нямат щека за масло?

29 Октомври, 2026 13:28 1 122 27

  • щека за масло-
  • автомобили-
  • двигателно масло-
  • автомобилна поддръжка-
  • хибридни автомобили

Производителите заменят простата механична проверка с датчици и дигитални предупреждения

Защо съвременните автомобили нямат щека за масло? - 1
Снимка: Shutterstock
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Щеката за масло, с която поколения шофьори проверяваха нивото под капака, постепенно изчезва от съвременните автомобили, а на нейно място производителите поставят датчици, които измерват количеството и показват резултата на приборното табло или в менюта на централния екран. При някои модели информацията е достъпна едва след преминаване през няколко екрана, вместо чрез едно изваждане и избърсване на механичната пръчка.

Причината, посочвана от автомобилните компании, е промяната в навиците на клиентите. „Това е инженеринг, ориентиран към клиента“, заявява говорителят на Stellantis Дейл Джует, обяснявайки, че днешните потребители не поставят ръчната проверка на маслото сред основните си приоритети. Според него датчикът позволява информацията да бъде показвана при всяко стартиране на автомобила. Подобна позиция изразява и Mercedes-Benz USA. Говорителят Андрю Брудницки посочва, че дигиталното измерване позволява на водача да следи нивото през дисплея пред него и да получава предупреждение, когато стойността излезе извън нормалните граници. Според компанията това може да помогне за предотвратяване на повреди, причинени от недостатъчно масло.

Механичната щека изглежда проста, но при различните автомобили маркировките не са еднакви. Някои пръчки имат отвори или щрихи, други разчитат на обозначения „минимум“ и „максимум“, а при трети скалата е разположена върху пластмасов накрайник. За неопитен собственик това може да превърне проверката и доливането в източник на грешки. Точността зависи и от условията. Автомобилът трябва да е на равна повърхност, а разликите между студен и загрят двигател могат да променят показанието. Значение има дори ъгълът, под който се гледа пръчката. Mercedes-Benz USA твърди, че дигиталното измерване не зависи в същата степен от уменията на водача и от неправилното разчитане на нивото.

Майкъл Кросън, ръководител на тестови проекти в Consumer Reports, обръща внимание и на обратния проблем. Ако водачът види ниско ниво и долее масло без точна преценка, може да препълни двигателя. Това също е нежелателно, особено когато производителят изисква конкретен тип масло, а собственикът използва наличен продукт с различни характеристики. Има и допълнителна причина производителите да ограничават достъпа под капака. Все повече автомобили са хибридни и използват високоволтови системи, което увеличава опасенията за безопасността при намеса от страна на неподготвен водач. В същото време, ако автомобилът вече разполага с електронна система за следене на течностите, механичната проверка се превръща в дублиращ компонент.

Това не означава, че всички нови автомобили са без щека. Промяната се случва постепенно и зависи от модела, двигателя и производителя. За собственика обаче резултатът е ясен: вместо да разчита на универсална механична процедура, той трябва да следва указанията на конкретния автомобил и да наблюдава предупрежденията на неговата електронна система.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    14 1 Отговор
    За икономия на производителите❗
    Ама уж била ориентирана към клиента😉

    Коментиран от #6

    13:34 29.10.2026

  • 3 ха ха хаааа

    3 11 Отговор
    "Щека за масло " ...😁

    13:35 29.10.2026

  • 4 Мда

    18 1 Отговор
    а на нейно място производителите поставят датчици, които измерват количеството и показват резултата на приборното табло или в менюта на централния екран.

    А кво правим ако датчика е развален и не показва точно количеството масло

    Коментиран от #14

    13:36 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Те вече заменят пълноразмерната резервна гума с "патерица" , а в някой модели дори НЯМА резервна гума❗
    И това е за да спечелят малко място в багажника ❗ Може и това да е екстра ориентирана към клиента 😉

    13:38 29.10.2026

  • 7 Оз. Ген.Румянцев

    6 0 Отговор
    Имам си щеката и никога не съм имал проблеми с проверката, двигателят трябва да е в работна температура, гаси чакаш 5-10мин. Проверяваш и ако има нужда доливаш

    Коментиран от #10, #16, #25

    13:43 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Георги

    1 11 Отговор
    кой ползва ДВГ през 2026г ?

    Коментиран от #12, #18

    13:49 29.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Попитай няколко водачКИ на МПС къде се намира щеката за масло в техния автомобил❗
    Дали една от десет ще знае🤔😉😀

    Коментиран от #21

    13:50 29.10.2026

  • 11 Някой

    5 0 Отговор
    Защото за автопроизвадителите е по изгодно да продават по-скъпите датчици за нивото на маслото. При един и същ процент на надценката, печалбата от датчика за ниво на маслото е 50 пъти по-голяма.

    13:52 29.10.2026

  • 12 Слънчасалия

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Аз ползвам и карам с крадена нафта от БДЖто.

    13:54 29.10.2026

  • 13 Джендита сър

    8 2 Отговор
    Ще си изцапат епилираните ръце и повредят маникюра.

    Коментиран от #15

    13:58 29.10.2026

  • 14 Весело

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мда":

    Еми купуваме си нов двигател, а ако колата е произведена преди 5-6 направо си купуваме нова кола.
    Важноно е БВП да расте, купчините с боклук не са важни.

    Ако наистина се интересеваха от Екологията, щяха да налагат яки глоби за всяка бракувана кола, която не е нанършила 15 години.

    14:00 29.10.2026

  • 15 Тия

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Джендита сър":

    Тия и на пед......ааа...... педикюр бе, сетих се, на педикюр ходят!

    14:02 29.10.2026

  • 16 И що

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оз. Ген.Румянцев":

    И що трябва да е в работна температура двигателя да попитам? Като е студен двигателя не може ли да се мери? Мен така се ме учили: Студен двигател на равна повърхност, напомпани според производителя гуми и ненатоварен автомобил. Как се мери на загрят двигател? То голяма част от маслото се намира в смазочна система. Освен това се променя и вискозитета а оттам и нивото.
    За автоматичната скоростна кутия съм съгласен но там е друго.

    14:03 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Без щека? Не.

    5 0 Отговор
    Датчика показва нивото на маслото. Щеката показва нивото на маслото но чрез нея можеш да прецениш и състоянието на маслото-цвят, консистенчция, качество. Все важни показатели за които няма датчици.

    14:08 29.10.2026

  • 20 Жоржета стресираща

    1 0 Отговор
    Нивото на маслото да се гледа под ъгъл..
    Интересно колко ли време губи
    Един изтъкнат роден полит социолог
    От времето на прехода...😡

    14:08 29.10.2026

  • 21 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    А па ти много знайш къде е ...жъ точката

    14:10 29.10.2026

  • 22 Карайте си новите лъскави роботи

    1 0 Отговор
    A цветът и мирисът на маслото как го показват

    14:12 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 батвесо

    2 0 Отговор
    Същата глупост е да няма прибор, показващ температурата на двигателя. Като ти светне някаква там лампичка, я камилата, я камиларя.

    14:16 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Щеката освен нивото показва и кво е състоянието на маслото.
    Тва знаят ли го съвременните индженери или им е трудно да го разберат щото го няма в телефона или квото там ползват.

    14:19 29.10.2026

  • 27 1488

    0 0 Отговор
    милен ганев станал галин ганев
    венелина кой ли бот ще я смени
    😂😂😂

    14:27 29.10.2026