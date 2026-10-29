Защо съвременните автомобили нямат щека за масло?

Щеката за масло, с която поколения шофьори проверяваха нивото под капака, постепенно изчезва от съвременните автомобили, а на нейно място производителите поставят датчици, които измерват количеството и показват резултата на приборното табло или в менюта на централния екран. При някои модели информацията е достъпна едва след преминаване през няколко екрана, вместо чрез едно изваждане и избърсване на механичната пръчка.

Причината, посочвана от автомобилните компании, е промяната в навиците на клиентите. „Това е инженеринг, ориентиран към клиента“, заявява говорителят на Stellantis Дейл Джует, обяснявайки, че днешните потребители не поставят ръчната проверка на маслото сред основните си приоритети. Според него датчикът позволява информацията да бъде показвана при всяко стартиране на автомобила. Подобна позиция изразява и Mercedes-Benz USA. Говорителят Андрю Брудницки посочва, че дигиталното измерване позволява на водача да следи нивото през дисплея пред него и да получава предупреждение, когато стойността излезе извън нормалните граници. Според компанията това може да помогне за предотвратяване на повреди, причинени от недостатъчно масло.

Механичната щека изглежда проста, но при различните автомобили маркировките не са еднакви. Някои пръчки имат отвори или щрихи, други разчитат на обозначения „минимум“ и „максимум“, а при трети скалата е разположена върху пластмасов накрайник. За неопитен собственик това може да превърне проверката и доливането в източник на грешки. Точността зависи и от условията. Автомобилът трябва да е на равна повърхност, а разликите между студен и загрят двигател могат да променят показанието. Значение има дори ъгълът, под който се гледа пръчката. Mercedes-Benz USA твърди, че дигиталното измерване не зависи в същата степен от уменията на водача и от неправилното разчитане на нивото.

Майкъл Кросън, ръководител на тестови проекти в Consumer Reports, обръща внимание и на обратния проблем. Ако водачът види ниско ниво и долее масло без точна преценка, може да препълни двигателя. Това също е нежелателно, особено когато производителят изисква конкретен тип масло, а собственикът използва наличен продукт с различни характеристики. Има и допълнителна причина производителите да ограничават достъпа под капака. Все повече автомобили са хибридни и използват високоволтови системи, което увеличава опасенията за безопасността при намеса от страна на неподготвен водач. В същото време, ако автомобилът вече разполага с електронна система за следене на течностите, механичната проверка се превръща в дублиращ компонент.

Това не означава, че всички нови автомобили са без щека. Промяната се случва постепенно и зависи от модела, двигателя и производителя. За собственика обаче резултатът е ясен: вместо да разчита на универсална механична процедура, той трябва да следва указанията на конкретния автомобил и да наблюдава предупрежденията на неговата електронна система.