Най-икономичният Volkswagen в историята търси нов собственик, но... за колосална сума!

На аукционната платформа Catawiki се появи един от общо 250-те произведени екземпляра от футуристичния модел Volkswagen XL1. С оглед на изключително ограничения тираж, подобни превозни средства се появяват изключително рядко на свободния пазар. Собственикът на автомобила се надява да получи сума от около 125 000 евро, въпреки че броени дни преди края на наддаването най-високата оферта достига едва 69 000 евро.

Изложеният на търга екземпляр е произведен през 2016 година и разполага с едва 1600 километра пробег. Запазен в безупречно техническо и визуално състояние, автомобилът отдавна е преминал от категорията на ежедневното транспортно средство към статута на ценен експонат за частни колекции.

Идеята за създаването на Volkswagen XL1 принадлежи на бившия шеф на германския концерн Фердинанд Пиех. Разработката на проекта отнема цели 12 години с една-единствена ясна цел – създаването на сериен автомобил, който да консумира малко под един литър гориво на сто километра пробег.

За постигането на този невероятен резултат инженерите конструират каросерия и шаси изцяло от въглеродни влакна, с което смъкват общото тегло на возилото до скромните 840 килограма. Аеродинамичният коефициент на съпротивление също е свален до рекордното ниво от 0,189. Под външната обвивка работи 0,8-литров двуцилиндров турбодизелов двигател с централно разположение, подпомаган от плъгин хибридна система и батерия с капацитет 5,5 кВтч.

Според европейския стандарт за измерване разходът на гориво е едва 0,9 литра на сто километра, като автомобилът може да измине около 50 километра изцяло на електричество. Общата мощност от 68 конски сили осигурява ускорение от място до 97 километра в час за около 13 секунди. Моделът никога не е имал спортни претенции, а по-скоро бе създаден като демонстратор на инженерните възможности на марката.

Текущата най-висока оферта от 69 000 евро всъщност е доста над цената от предишен подобен търг. През април 2026 година по време на аукциона на Bonhams в Монако аналогичен Volkswagen XL1 с пробег от 1426 километра бе продаден за 29 900 евро с включените такси.

Тази сериозна разлика в цифрите показва непредсказуемостта при ценообразуването на подобни бутикови модели. Кръгът от потенциални купувачи е тесен, а за истинските ценители стойността не се измерва в скорост или практичност, а в ексклузивността на лимитираната серия и впечатляващото постижение от под един литър разход.