VW иска строги правила в полза на европейското производство

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Group, Оливър Блуме, излезе с категорична позиция в защита на европейската автомобилна индустрия, застъпвайки се за новите регулации, които са под надслов "Произведено в Европа". Инициативата, оформена в рамките на амбициозен Закон за индустриалния ускорител, цели да осигури справедливо поле за изява на местните производители срещу все по-агресивното настъпление на азиатските конкуренти на пазара.

Предложеният регулаторен пакет предвижда обвързване на държавните субсидии и обществените поръчки с локалния произход на материалите и производствените мощности. Според Блуме, който направи изказването си на специално събитие в навечерието на парижкото изложение, предимствата трябва да отидат при онези играчи, които трайно ангажират капитал, развиват научноизследователска дейност и разкриват работни места на Стария континент, като това изискване следва да важи еднакво и за китайските марки, пласиращи продукцията си тук.

Натискът върху европейските гиганти обаче е многопластов. Браншът се сблъсква едновременно с редица системни предизвикателства, сред които високите цени на енергоносителите, свитото потребителско търсене вследствие на инфлационните процеси и необходимостта от драстично съкращаване на жизнения цикъл при разработването на нови превозни средства. В отговор на тези пазарни трусове ръководството на Volkswagen Group вече стартира радикална вътрешна реорганизация.

Планът за преструктуриране предвижда освобождаването на до 100 хиляди служители, ход, който главният финансов директор Арно Антлиц обоснова с критичната нужда от възстановяване на дългосрочната рентабилност и стабилност. Наред с кадровите промени, концернът предприема безпрецедентно свиване на глобалното си портфолио, като броят на предлаганите модели от марките под шапката на групата – включително Volkswagen, Audi и Skoda – ще бъде намален наполовина от 150 на едва 75 предложения.

Радикалното опростяване на продуктовата гама има за цел да разтовари производствените мощности, да улесни дилърската мрежа и да оптимизира разходите за разработка и изработка на всяка отделна кола, гарантирайки устойчивост на компанията в новата икономическа реалност.