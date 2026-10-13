VW иска строги правила в полза на европейското производство

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.
Главният изпълнителен директор на Volkswagen Group, Оливър Блуме, излезе с категорична позиция в защита на европейската автомобилна индустрия, застъпвайки се за новите регулации, които са под надслов "Произведено в Европа". Инициативата, оформена в рамките на амбициозен Закон за индустриалния ускорител, цели да осигури справедливо поле за изява на местните производители срещу все по-агресивното настъпление на азиатските конкуренти на пазара.
Предложеният регулаторен пакет предвижда обвързване на държавните субсидии и обществените поръчки с локалния произход на материалите и производствените мощности. Според Блуме, който направи изказването си на специално събитие в навечерието на парижкото изложение, предимствата трябва да отидат при онези играчи, които трайно ангажират капитал, развиват научноизследователска дейност и разкриват работни места на Стария континент, като това изискване следва да важи еднакво и за китайските марки, пласиращи продукцията си тук.
Натискът върху европейските гиганти обаче е многопластов. Браншът се сблъсква едновременно с редица системни предизвикателства, сред които високите цени на енергоносителите, свитото потребителско търсене вследствие на инфлационните процеси и необходимостта от драстично съкращаване на жизнения цикъл при разработването на нови превозни средства. В отговор на тези пазарни трусове ръководството на Volkswagen Group вече стартира радикална вътрешна реорганизация.
Планът за преструктуриране предвижда освобождаването на до 100 хиляди служители, ход, който главният финансов директор Арно Антлиц обоснова с критичната нужда от възстановяване на дългосрочната рентабилност и стабилност. Наред с кадровите промени, концернът предприема безпрецедентно свиване на глобалното си портфолио, като броят на предлаганите модели от марките под шапката на групата – включително Volkswagen, Audi и Skoda – ще бъде намален наполовина от 150 на едва 75 предложения.
Радикалното опростяване на продуктовата гама има за цел да разтовари производствените мощности, да улесни дилърската мрежа и да оптимизира разходите за разработка и изработка на всяка отделна кола, гарантирайки устойчивост на компанията в новата икономическа реалност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Георги
Коментиран от #4, #6
11:20 13.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Под Европа пак визират ЕсеС, а 60% от Европа НЕ е в ЕсеС ❗
Произведените там неща също ли могат да се включат🤔❓
11:28 13.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "Георги":А които са по- калпави искат мито❗Ако може и 300% ‼️
11:29 13.10.2026
5 ДрайвингПлежър
Времената когато партията казва какво да произвеждаш и какво да купуваш сме ги минали - другарите от клуба тепърва ще откриват топлата вода!
Една електричка в Азия струва 7500 долара - в полудяла европа я продават за минимум 20 000 евро! Няма закон, който да те спаси другарю Блуме! Каквото и да кажете на Урсулица да приеме докато не освободите пазара и не намалите регулациите и не нормализирате цялата икономическа верига няма да стане! Европееца ще купува скъпо до време.... после ще му свършат парите и ще спре да купува!
11:30 13.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "Георги":ИЛюзОН "помоли" ТръНп за големи мита на китайските коли, че удариха голяма теслА на Теслите му😉
11:31 13.10.2026
7 Направо забрана за внос
В европа няма място за всичките произведени автомобили образуват се задръствания по пътищата
трянва да има и пешеходци които да използват и обществения транспорт
11:34 13.10.2026
8 мноо яко
11:42 13.10.2026
9 Някой
11:42 13.10.2026