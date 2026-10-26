Народният електромобил! Volkswagen подготвя ултрадостъпен компактен модел

Германският автомобилен гигант Volkswagen е на финалната права в разработването на своя най-достъпен електрически модел, чиято пазарна премиера е планирана за 2027 година. Новото малко возило ще стартира с атрактивна базова цена под 20 000 евро, позиционирайки се стъпало по-ниско от очаквания ID.Polo, чиято начална сума е фиксирана на 24 995 евро – разлика от приблизително пет хиляди евро.

Бъдещият сериен автомобил вече беше загатнат пред широката общественост под формата на концептуалната разработка ID.EVERY1, като сред неофициалните предложения за име на серийната версия се спряга и възраждането на емблематичното наименование ID.Up!, въпреки че от централата във Волфсбург все още няма официално потвърждение. Главният изпълнителен директор на масовата марка Томас Шефер охарактеризира този проект като „последното липсващо парче от пъзела“ в мащабната стратегия на концерна за изграждане на пълноценно портфолио от електрически автомобили за широкия пазар.

Като габарити концептът заема междинна ниша между историческия модел Up! и новия ID.Polo. Дължината на каросерията възлиза на 3880 милиметра, което го прави с 280 мм по-дълъг от своя прародител, но същевременно с 173 мм по-компактен от електрическото Polo. Вътрешното пространство е проектирано за комфортно настаняване на четирима пътници, а багажното отделение предлага практичен обем от 305 литра.

При представянето на ID.EVERY1 бяха оповестени и предварителните технически параметри, включващи електромотор с мощност 70 киловата (около 95 конски сили), електронно ограничен таван на максималната скорост от 130 километра в час и осигурен пробег с едно зареждане от минимум 250 километра. Крайните спецификации на производствената модификация обаче остават предмет на доизясняване.

Сред водещите технологични предположения е използването на литиево-железно-фосфатна батерия с капацитет 37 киловатчаса, каквато вече се влага в базовите изпълнения на ID.Polo и ID.Cross, макар това решение все още да е на етап спекулации. Предстоящата премиера ще надгради сериозно гамата от достъпни електромобили на Volkswagen Group, в която вече личат модели като ID.Polo, ID.Cross, Cupra Raval и Skoda Epiq. Серийният наследник на концепта ID.EVERY1 ще бъде част от амбициозната вълна от девет нови продукта, които марката ще пусне на пазара до 2027 година, превръщайки ценовия праг от 20 000 евро в нов еталон за достъпна електрическа мобилност.