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Народният електромобил! Volkswagen подготвя ултрадостъпен компактен модел

Народният електромобил! Volkswagen подготвя ултрадостъпен компактен модел

26 Октомври, 2026 11:55 2 635 8

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  • евтин електромобил

Бъдещият сериен автомобил вече беше загатнат пред широката общественост под формата на концептуалната разработка ID.EVERY1

Народният електромобил! Volkswagen подготвя ултрадостъпен компактен модел - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен гигант Volkswagen е на финалната права в разработването на своя най-достъпен електрически модел, чиято пазарна премиера е планирана за 2027 година. Новото малко возило ще стартира с атрактивна базова цена под 20 000 евро, позиционирайки се стъпало по-ниско от очаквания ID.Polo, чиято начална сума е фиксирана на 24 995 евро – разлика от приблизително пет хиляди евро.

Народният електромобил! Volkswagen подготвя ултрадостъпен компактен модел

Бъдещият сериен автомобил вече беше загатнат пред широката общественост под формата на концептуалната разработка ID.EVERY1, като сред неофициалните предложения за име на серийната версия се спряга и възраждането на емблематичното наименование ID.Up!, въпреки че от централата във Волфсбург все още няма официално потвърждение. Главният изпълнителен директор на масовата марка Томас Шефер охарактеризира този проект като „последното липсващо парче от пъзела“ в мащабната стратегия на концерна за изграждане на пълноценно портфолио от електрически автомобили за широкия пазар.

Народният електромобил! Volkswagen подготвя ултрадостъпен компактен модел

Като габарити концептът заема междинна ниша между историческия модел Up! и новия ID.Polo. Дължината на каросерията възлиза на 3880 милиметра, което го прави с 280 мм по-дълъг от своя прародител, но същевременно с 173 мм по-компактен от електрическото Polo. Вътрешното пространство е проектирано за комфортно настаняване на четирима пътници, а багажното отделение предлага практичен обем от 305 литра.

При представянето на ID.EVERY1 бяха оповестени и предварителните технически параметри, включващи електромотор с мощност 70 киловата (около 95 конски сили), електронно ограничен таван на максималната скорост от 130 километра в час и осигурен пробег с едно зареждане от минимум 250 километра. Крайните спецификации на производствената модификация обаче остават предмет на доизясняване.

Народният електромобил! Volkswagen подготвя ултрадостъпен компактен модел

Сред водещите технологични предположения е използването на литиево-железно-фосфатна батерия с капацитет 37 киловатчаса, каквато вече се влага в базовите изпълнения на ID.Polo и ID.Cross, макар това решение все още да е на етап спекулации. Предстоящата премиера ще надгради сериозно гамата от достъпни електромобили на Volkswagen Group, в която вече личат модели като ID.Polo, ID.Cross, Cupra Raval и Skoda Epiq. Серийният наследник на концепта ID.EVERY1 ще бъде част от амбициозната вълна от девет нови продукта, които марката ще пусне на пазара до 2027 година, превръщайки ценовия праг от 20 000 евро в нов еталон за достъпна електрическа мобилност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    8 4 Отговор
    Глупости.Пеу сходни характеристики китайските са два пъти по-евтини!

    12:01 26.10.2026

  • 2 Двайсе….

    6 3 Отговор
    …и пет хиляди кожи ултрадостъпен модел , мбухахахахахахаха!!!! Аз и две и петстотин не мога да им събера, ахахахахаха…. ше си джиткам с колело дори и зимата, ахахахахахах!!!

    12:03 26.10.2026

  • 3 Пилот на Ферари

    9 2 Отговор
    20 000€ пак не е народен автомобил .

    12:09 26.10.2026

  • 4 До 1-вия

    4 2 Отговор
    Искаш да кажеш че на пазара в европа има китайска електричка за под 10.000 евро???? Сэветвам те да провериш добре цените

    Коментиран от #6

    12:09 26.10.2026

  • 5 Хаха

    2 0 Отговор
    Толкова достъпен, че е над 20 бона. Китайските са на тая цена с много повече екстри и габарити. Ако това се предлагаше с 10 бона по малко ще го купуват!

    12:19 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хахаха

    2 1 Отговор
    Страхотен автомобил...караш си по магистралата, тръгваш да изпреварваш и колата блокира на 130 км/ч и ни напред, ни назад:)
    За тази цена можеш да си вземеш по висок клас китайски автомобил, с много повече екстри, без ограничение на скоростта и с минимален пробег 350 км.

    12:27 26.10.2026

  • 8 6135

    1 0 Отговор
    Ако искаме електрокарче да си джиткаме няколко километра градско, защо да си вземем това, а не Дачия Спринг, която е почти два пъти по-евтина?

    12:33 26.10.2026