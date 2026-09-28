В Германия броят на поръчките за електромобили на Volkswagen надвишава броя на поръчките за автомобили с ДВГ

Смяната на епохите в автомобилния сектор навлезе в решаваща фаза, след като за първи път в историята на германския си пазар Volkswagen регистрира повече търсене за електрическото си семейство ID., отколкото за традиционните модели с двигатели с вътрешно горене. Този ярък пазарен успех на чистите технологии обаче изисква Светкавична реорганизация на глобалната производствена мрежа, за да може концернът да отговори на рекордното търсене и едновременно с това да оптимизира заводите си за бъдещето.
Трансформацията вече се усеща осезаемо в индустриалните съоръжения. В завода в Емден се въвеждат извънредни смени, за да се насмогне на силния интерес към лифтбека и комбито ID.7, докато производствената линия в Цвикау работи на бързи обороти заради обновения ID.3 Neo. Истинският хит на пазара е компактният ID.Polo, който вече е събрал над 40 000 поръчки в Европа и бе издигнат до победител в категорията за достъпен автомобил на конкурса „Кола на годината в Германия“. Напливът се захранва от разширяването на гамата с по-достъпни градски модели, комбинирано с поскъпването на фосилните горива, а догодина марката готви още по-ценово ориентирано предложение – бъдещият ID.up!.
Промяната в потребителските предпочитания естествено променя натоварването на отделните мощности. Тъй като купувачите все по-често избират електричеството, историческата централа във Волфсбург коригира годишния си план за Golf, Tiguan и Tayron от 600 000 на около 580 000 бройки, пренасочвайки ресурс към новите технологии. За концерна това не е криза, а прецизен балансиращ акт: докато електрическите платформи все още се борят за постигане на маржовете на традиционните коли, интензивното свиване на разходите и технологичният скок подготвят почвата за трайна и изключително печеливша електрификация.
Еволюцията в конструкцията на самите автомобили носи и промяна в начина на сглобяване. Електрическите задвижвания се състоят от значително по-малък брой механични компоненти, което опростява производствения процес и изисква нов профил на заетост. За да запази своята конкурентоспособност, Volkswagen подхожда високотехнологично и стратегически към своите германски площадки.
В рамките на тази голяма трансформация, през втората половина на 2027 г. сглобяването на бензиновия Golf ще бъде временно преместено в Пуебла, Мексико. Този ход отваря ценно място и капацитет на германска земя за следващата голяма стъпка – пълната модернизация на основния завод, където ще бъдат разположени поточните линии за бъдещите изцяло електрически поколения на емблематичните Golf и T-Roc. По този начин марката не просто реагира на търсенето, а полага основите на следващото десетилетие, гарантирайки лидерството си в новата ера.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
12:37 28.09.2026
2 Е-моделите
Коментиран от #4
12:39 28.09.2026
3 Хахахаха
12:41 28.09.2026
4 Хахахаха
До коментар #2 от "Е-моделите":Който е минал на електричка, мноооого рядко се връща към ДВГ. И не е нужно да обясняваш, предимствата на ДВГ. Хората ги знаят, нали слизат от ДВГ все пак. Но е най-интересно, как вие които никога не сте карали електричка, обяснявате за техните недостатъци.
Коментиран от #7, #10
12:43 28.09.2026
5 надей се коньо
13:11 28.09.2026
6 Типинг Пойнт
"За концерна това не е криза, а прецизен балансиращ акт: докато електрическите платформи все още се борят за постигане на маржовете на традиционните коли, интензивното свиване на разходите и технологичният скок подготвят почвата за трайна и ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЕЧЕЛИВША ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
13:12 28.09.2026
7 българина
До коментар #4 от "Хахахаха":аз виждам предимствата на електричните като тръгна да карам извънградско. Все ми пречат, по зле са и от ладите. Всяка електричка прави задръстване. защо ли? няма да обяснявам.
Коментиран от #8, #9, #12
13:16 28.09.2026
8 Какво ти пречат
До коментар #7 от "българина":Да не те изпреварват, защото не им пречи колко ще е разхода, при положение че накъдето и да тръгнат ще минат покрай 20 зарядни станции, на които могат да заредят за 6 евро за 100 км, докато ти караш по-бавничко за да докараш разходът под 12 евро на 100 км?
Не ви ли омръзна да разказвате вицове, които бяха полярни когато от София до морето имаше две зарядни станции 50 kW, А зареждането на тях беше за около час и струваше по-скъпо от бензин?
Днес всичко е точно на обратно - колонките за зареждане на електромобили са повече и на тях има по-малко чакащи. Спри някой път да провериш на някоя бензиностанция!
Да не забравиш да провериш и цените!
13:21 28.09.2026
9 Забравих
До коментар #7 от "българина":Всъщност ако въобще им се наложи да спират за зареждане, защото тези с големи батерии стигат дори по магистралата до морето с едно зареждане за 10 евро от домашния контакт, дори като карат със средна скорост 130 и стигат от София до Бургас за три часа.
13:23 28.09.2026
10 Име
До коментар #4 от "Хахахаха":Аз все още търся на електрическите автомобили предимствата, пред тези с ДВГ.
Коментиран от #13
13:23 28.09.2026
11 истина ти казвам
13:30 28.09.2026
12 Хахахаха
До коментар #7 от "българина":Абе вие все бързо карате в България. За това и жертвите по пътищата са повече от колкото в държави с война. На вас все някой ви пречи. А като ти пречеха електричките, с ограничението на скоростта ли караха?
13:33 28.09.2026
13 Хахахаха
До коментар #10 от "Име":Като караш ДВГ, няма как да намериш предимствата! А ДВГ има мноооого повече недостатъци от електричка, да ти кажа. Незнам, да ти ги изброявам ли?
13:34 28.09.2026