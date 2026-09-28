Новини
Авто »
В Германия броят на поръчките за електромобили на Volkswagen надвишава броя на поръчките за автомобили с ДВГ

В Германия броят на поръчките за електромобили на Volkswagen надвишава броя на поръчките за автомобили с ДВГ

28 Септември, 2026 11:58 820 13

  • volkswagen-
  • електромобили-
  • интерес-
  • германия

Историческото превъзходство на поръчките за електрически модели пред тези с вътрешно горене на домашния пазар наложи радикално преструктуриране на производствените мощности в полза на новите технологии

В Германия броят на поръчките за електромобили на Volkswagen надвишава броя на поръчките за автомобили с ДВГ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Смяната на епохите в автомобилния сектор навлезе в решаваща фаза, след като за първи път в историята на германския си пазар Volkswagen регистрира повече търсене за електрическото си семейство ID., отколкото за традиционните модели с двигатели с вътрешно горене. Този ярък пазарен успех на чистите технологии обаче изисква Светкавична реорганизация на глобалната производствена мрежа, за да може концернът да отговори на рекордното търсене и едновременно с това да оптимизира заводите си за бъдещето.

Трансформацията вече се усеща осезаемо в индустриалните съоръжения. В завода в Емден се въвеждат извънредни смени, за да се насмогне на силния интерес към лифтбека и комбито ID.7, докато производствената линия в Цвикау работи на бързи обороти заради обновения ID.3 Neo. Истинският хит на пазара е компактният ID.Polo, който вече е събрал над 40 000 поръчки в Европа и бе издигнат до победител в категорията за достъпен автомобил на конкурса „Кола на годината в Германия“. Напливът се захранва от разширяването на гамата с по-достъпни градски модели, комбинирано с поскъпването на фосилните горива, а догодина марката готви още по-ценово ориентирано предложение – бъдещият ID.up!.

Промяната в потребителските предпочитания естествено променя натоварването на отделните мощности. Тъй като купувачите все по-често избират електричеството, историческата централа във Волфсбург коригира годишния си план за Golf, Tiguan и Tayron от 600 000 на около 580 000 бройки, пренасочвайки ресурс към новите технологии. За концерна това не е криза, а прецизен балансиращ акт: докато електрическите платформи все още се борят за постигане на маржовете на традиционните коли, интензивното свиване на разходите и технологичният скок подготвят почвата за трайна и изключително печеливша електрификация.

Еволюцията в конструкцията на самите автомобили носи и промяна в начина на сглобяване. Електрическите задвижвания се състоят от значително по-малък брой механични компоненти, което опростява производствения процес и изисква нов профил на заетост. За да запази своята конкурентоспособност, Volkswagen подхожда високотехнологично и стратегически към своите германски площадки.

В рамките на тази голяма трансформация, през втората половина на 2027 г. сглобяването на бензиновия Golf ще бъде временно преместено в Пуебла, Мексико. Този ход отваря ценно място и капацитет на германска земя за следващата голяма стъпка – пълната модернизация на основния завод, където ще бъдат разположени поточните линии за бъдещите изцяло електрически поколения на емблематичните Golf и T-Roc. По този начин марката не просто реагира на търсенето, а полага основите на следващото десетилетие, гарантирайки лидерството си в новата ера.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    3 2 Отговор
    Най-добре е да карат велосипеди. Така няма да има повече задръствания, особено в учебните и работните дни. Защо Фолксваген не произвежда и велосипеди?

    12:37 28.09.2026

  • 2 Е-моделите

    4 2 Отговор
    им са като ДВГ моделите - калпави. Отделно, че като ДВГ предложенията са пъкна трагедия. И честно казано, не бих бил барабаните, защото тези поръчки 99% са за фирмени коли

    Коментиран от #4

    12:39 28.09.2026

  • 3 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Европа загуби от автомобилния бранш, не защото минава на електрички, а защото мина много късно в сравнение с китайците.

    12:41 28.09.2026

  • 4 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Е-моделите":

    Който е минал на електричка, мноооого рядко се връща към ДВГ. И не е нужно да обясняваш, предимствата на ДВГ. Хората ги знаят, нали слизат от ДВГ все пак. Но е най-интересно, как вие които никога не сте карали електричка, обяснявате за техните недостатъци.

    Коментиран от #7, #10

    12:43 28.09.2026

  • 5 надей се коньо

    0 0 Отговор
    За зелена трава

    13:11 28.09.2026

  • 6 Типинг Пойнт

    2 0 Отговор
    Очевидно настъпи точката на пречупване, от която връщане назад няма!

    "За концерна това не е криза, а прецизен балансиращ акт: докато електрическите платформи все още се борят за постигане на маржовете на традиционните коли, интензивното свиване на разходите и технологичният скок подготвят почвата за трайна и ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЕЧЕЛИВША ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

    13:12 28.09.2026

  • 7 българина

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    аз виждам предимствата на електричните като тръгна да карам извънградско. Все ми пречат, по зле са и от ладите. Всяка електричка прави задръстване. защо ли? няма да обяснявам.

    Коментиран от #8, #9, #12

    13:16 28.09.2026

  • 8 Какво ти пречат

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "българина":

    Да не те изпреварват, защото не им пречи колко ще е разхода, при положение че накъдето и да тръгнат ще минат покрай 20 зарядни станции, на които могат да заредят за 6 евро за 100 км, докато ти караш по-бавничко за да докараш разходът под 12 евро на 100 км?


    Не ви ли омръзна да разказвате вицове, които бяха полярни когато от София до морето имаше две зарядни станции 50 kW, А зареждането на тях беше за около час и струваше по-скъпо от бензин?

    Днес всичко е точно на обратно - колонките за зареждане на електромобили са повече и на тях има по-малко чакащи. Спри някой път да провериш на някоя бензиностанция!

    Да не забравиш да провериш и цените!

    13:21 28.09.2026

  • 9 Забравих

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "българина":

    Всъщност ако въобще им се наложи да спират за зареждане, защото тези с големи батерии стигат дори по магистралата до морето с едно зареждане за 10 евро от домашния контакт, дори като карат със средна скорост 130 и стигат от София до Бургас за три часа.

    13:23 28.09.2026

  • 10 Име

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Аз все още търся на електрическите автомобили предимствата, пред тези с ДВГ.

    Коментиран от #13

    13:23 28.09.2026

  • 11 истина ти казвам

    0 1 Отговор
    Радославе бе чичи, кага ше престанеш да пишеш тия простотии бе? Ей не научи се тва момче!!!

    13:30 28.09.2026

  • 12 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "българина":

    Абе вие все бързо карате в България. За това и жертвите по пътищата са повече от колкото в държави с война. На вас все някой ви пречи. А като ти пречеха електричките, с ограничението на скоростта ли караха?

    13:33 28.09.2026

  • 13 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    Като караш ДВГ, няма как да намериш предимствата! А ДВГ има мноооого повече недостатъци от електричка, да ти кажа. Незнам, да ти ги изброявам ли?

    13:34 28.09.2026