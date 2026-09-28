В Германия броят на поръчките за електромобили на Volkswagen надвишава броя на поръчките за автомобили с ДВГ

Смяната на епохите в автомобилния сектор навлезе в решаваща фаза, след като за първи път в историята на германския си пазар Volkswagen регистрира повече търсене за електрическото си семейство ID., отколкото за традиционните модели с двигатели с вътрешно горене. Този ярък пазарен успех на чистите технологии обаче изисква Светкавична реорганизация на глобалната производствена мрежа, за да може концернът да отговори на рекордното търсене и едновременно с това да оптимизира заводите си за бъдещето.

Трансформацията вече се усеща осезаемо в индустриалните съоръжения. В завода в Емден се въвеждат извънредни смени, за да се насмогне на силния интерес към лифтбека и комбито ID.7, докато производствената линия в Цвикау работи на бързи обороти заради обновения ID.3 Neo. Истинският хит на пазара е компактният ID.Polo, който вече е събрал над 40 000 поръчки в Европа и бе издигнат до победител в категорията за достъпен автомобил на конкурса „Кола на годината в Германия“. Напливът се захранва от разширяването на гамата с по-достъпни градски модели, комбинирано с поскъпването на фосилните горива, а догодина марката готви още по-ценово ориентирано предложение – бъдещият ID.up!.

Промяната в потребителските предпочитания естествено променя натоварването на отделните мощности. Тъй като купувачите все по-често избират електричеството, историческата централа във Волфсбург коригира годишния си план за Golf, Tiguan и Tayron от 600 000 на около 580 000 бройки, пренасочвайки ресурс към новите технологии. За концерна това не е криза, а прецизен балансиращ акт: докато електрическите платформи все още се борят за постигане на маржовете на традиционните коли, интензивното свиване на разходите и технологичният скок подготвят почвата за трайна и изключително печеливша електрификация.

Еволюцията в конструкцията на самите автомобили носи и промяна в начина на сглобяване. Електрическите задвижвания се състоят от значително по-малък брой механични компоненти, което опростява производствения процес и изисква нов профил на заетост. За да запази своята конкурентоспособност, Volkswagen подхожда високотехнологично и стратегически към своите германски площадки.

В рамките на тази голяма трансформация, през втората половина на 2027 г. сглобяването на бензиновия Golf ще бъде временно преместено в Пуебла, Мексико. Този ход отваря ценно място и капацитет на германска земя за следващата голяма стъпка – пълната модернизация на основния завод, където ще бъдат разположени поточните линии за бъдещите изцяло електрически поколения на емблематичните Golf и T-Roc. По този начин марката не просто реагира на търсенето, а полага основите на следващото десетилетие, гарантирайки лидерството си в новата ера.