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VW ще започне да продава автомобили, първоначално разработени за китайския пазар

VW ще започне да продава автомобили, първоначално разработени за китайския пазар

20 Октомври, 2026 17:30 449 1

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Германският концерн планира да интегрира разработени в Азия превозни средства в европейската си гама, за да намали разходите и да укрепи позициите си

VW ще започне да продава автомобили, първоначално разработени за китайския пазар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Стратегически обрат е на път да промени продуктовата политика на един от най-големите автомобилни производители в света. Главният изпълнителен директор на Volkswagen Томас Шефер официално потвърди намеренията на компанията да адаптира и въведе на пазарите в Европа, Австралия и регионите на Близкия изток серия от електрически автомобили и хибридни модели, които досега бяха предназначени изключително за китайския пазар. Този ход отразява стремежа на германския гигант да навакса технологичното изоставане и да предложи по-конкурентни решения срещу засилващата се глобална конкуренция.

В основата на тази промяна стои сериозният успех на марката в оптимизирането на производствените разходи в Азия. Благодарение на дълбокото сътрудничество с местни технологични партньори и доставчици, инженерите на компанията са успяли да съкратят разходите по изработката на превозните средства до нива, които трудно могат да бъдат постигнати с традиционните европейски методи за производство. Това постижение дава на концерна необходимата гъвкавост да предложи на клиентите високотехнологични автомобили на доста по-достъпни цени.

Въпреки че Старият континент е важна дестинация в дългосрочните планове, той няма да бъде първият регион, който ще посрещне новите превозни средства. Първоначално Volkswagen фокурира усилията си върху разширяване на износа към бързоразвиващите се пазари на Глобалния Юг, както и към Австралия и Близкия изток. Независимо от това, европейските потребители също ще имат възможност да се докоснат до азиатските разработки, тъй като редица модели целенасочено се подготвят за местната дистрибуция.

Според специализираното издание Autocar, сред основните кандидати за европейския пазар се нареждат впечатляващият ID. Unyx 09, както и новият просторен кросоувър ID. Aura T6, чиито габарити превъзхождат настоящия бестселър Tiguan. За да избегне евентуални митнически бариери и да оптимизира логистиката, германското ръководство сериозно разглежда възможността за локално сглобяване на тези модели в рамките на предприятията от Европейския съюз.


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  • 1 МПС

    0 0 Отговор
    След като китайците не искат да им купуват скъпите болуци, сега ще се пробват да ни ги пробутат на нас.

    18:02 20.10.2026