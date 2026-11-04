Volkswagen подготвя евтин Buzz, но как ще намали цената с 20%

Volkswagen подготвя сериозно ценово облекчение за второто поколение на електрическия ван ID. Buzz, като амбицията на германския производител е да редуцира производствените разходи с цели 20 процента. Ръководството на марката открито признава, че високата начална цена на пазара възпрепятства масовия растеж на продажбите и ограничава потенциалната клиентска база.

Основният двигател на тази промяна ще бъде новата платформа SSP, която постепенно ще замени настоящата архитектура MEB. Новата платформа е проектирана да обхваща широк спектър от електрически превозни средства, като Оливър Блум налага строга оптимизация и ограничено разнообразие от варианти за цялата гама. Преходът към унифицирани, масово произвеждани компоненти е критичен за модел като ID. Buzz, чиято специфична каросерия и по-ниски обеми на производство досега оскъпяваха сериозно крайния продукт.

Технологичната еволюция носи и сериозни подобрения в зареждането и динамиката. Архитектурата SSP поддържа както традиционни 400-волтови, така и модерни 800-волтови системи, което гарантира значително по-висока мощност и драстично съкращаване на времето за престой на ултрабързите станции. Въпреки че от Волфсбург все още пазят в тайна конкретните параметри за пробега, преходът към литиево-железно-фосфатни батерии без съдържание на никел и кобалт е сочен като ключов инструмент за сваляне на крайната сума в шоурумите. Инженерите обаче са изправени пред сериозна дилема как да интегрират по-евтината LFP химия в масивен ван, без това да доведе до неприемливо скъсяване на автономния пробег.

Софтуерната страна на проекта също претърпява пълна ревизия благодарение на мащабни партньорства. За китайския пазар компанията си сътрудничи с XPeng по новата архитектура CEA, докато за глобалния пазар се разчита на съвместната работа с Rivian върху усъвършенствани софтуерни решения SDV. Ако Volkswagen успее успешно да балансира между по-ниската цена, светкавичното зареждане и интелигентните софтуерни системи, модернизираният ван ще разшири драстично своята аудитория, привличайки както нови семейства, така и бизнеса в лицето на куриерските услуги и любителите на пътешествията с кемпер.