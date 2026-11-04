Новини
Авто »
Volkswagen подготвя евтин Buzz, но как ще намали цената с 20%

Volkswagen подготвя евтин Buzz, но как ще намали цената с 20%

4 Ноември, 2026 10:25 492 1

  • volkswagen-
  • buzz-
  • цена

Второто поколение на електрическия ван VW Buzz ще получи 800-волтова архитектура

Volkswagen подготвя евтин Buzz, но как ще намали цената с 20% - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Volkswagen подготвя сериозно ценово облекчение за второто поколение на електрическия ван ID. Buzz, като амбицията на германския производител е да редуцира производствените разходи с цели 20 процента. Ръководството на марката открито признава, че високата начална цена на пазара възпрепятства масовия растеж на продажбите и ограничава потенциалната клиентска база.

Основният двигател на тази промяна ще бъде новата платформа SSP, която постепенно ще замени настоящата архитектура MEB. Новата платформа е проектирана да обхваща широк спектър от електрически превозни средства, като Оливър Блум налага строга оптимизация и ограничено разнообразие от варианти за цялата гама. Преходът към унифицирани, масово произвеждани компоненти е критичен за модел като ID. Buzz, чиято специфична каросерия и по-ниски обеми на производство досега оскъпяваха сериозно крайния продукт.

Технологичната еволюция носи и сериозни подобрения в зареждането и динамиката. Архитектурата SSP поддържа както традиционни 400-волтови, така и модерни 800-волтови системи, което гарантира значително по-висока мощност и драстично съкращаване на времето за престой на ултрабързите станции. Въпреки че от Волфсбург все още пазят в тайна конкретните параметри за пробега, преходът към литиево-железно-фосфатни батерии без съдържание на никел и кобалт е сочен като ключов инструмент за сваляне на крайната сума в шоурумите. Инженерите обаче са изправени пред сериозна дилема как да интегрират по-евтината LFP химия в масивен ван, без това да доведе до неприемливо скъсяване на автономния пробег.

Софтуерната страна на проекта също претърпява пълна ревизия благодарение на мащабни партньорства. За китайския пазар компанията си сътрудничи с XPeng по новата архитектура CEA, докато за глобалния пазар се разчита на съвместната работа с Rivian върху усъвършенствани софтуерни решения SDV. Ако Volkswagen успее успешно да балансира между по-ниската цена, светкавичното зареждане и интелигентните софтуерни системи, модернизираният ван ще разшири драстично своята аудитория, привличайки както нови семейства, така и бизнеса в лицето на куриерските услуги и любителите на пътешествията с кемпер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    1 0 Отговор
    Вдига с 40% и намалява с 20%

    10:31 04.11.2026