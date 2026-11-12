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Съдът в Хага нареди Land Rover да унищожи файлове на BYD

Съдът в Хага нареди Land Rover да унищожи файлове на BYD

12 Ноември, 2026 13:08 790 5

  • byd ti7-
  • jaguar land rover-
  • land rover defender-
  • съдебен спор-
  • нидерландия

Решението е по процедурата за иззети доказателства и не решава спора дали BYD Ti7 копира дизайна на Defender

Съдът в Хага нареди Land Rover да унищожи файлове на BYD - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Съдът в Хага нареди на Jaguar Land Rover да върне или унищожи файловете, иззети от нидерландски офиси на BYD по спора около модела Ti7. Материалите трябва да бъдат предадени или унищожени в срок от 24 часа след официалното уведомяване за решението. При неспазване на разпореждането е предвидена санкция от 50 000 евро за всеки час, но до максимум 500 000 евро. Решението е изпълнимо незабавно.

Процедурата е свързана с твърдението на Jaguar Land Rover, че BYD Ti7 наподобява Land Rover Defender. Нидерландският съд обаче изрично уточнява, че не се произнася по същество дали китайският всъдеход нарушава права върху интелектуалната собственост на JLR.

Документите са били събрани през август от офисите на BYD в Схидам и Хофдорп по съдебно разрешение, поискано от Jaguar Land Rover. Сред тях са планове за представянето на Ti7, технически данни, финансови документи и информация от компютърните системи на компанията.

Съдия Х. Ф. Р. ван Хемстра е приел, че тези материали не са необходими, за да се установи дали външният дизайн на BYD Ti7 копира Defender. Според решението те не са нужни и за изчисляване на евентуални вреди, тъй като Ti7 не е продаван в Европейския съюз.

„Решението отменя изземването на доказателствата, но не определя дали всъдеходът нарушава правата на интелектуална собственост на JLR“, пише съдията.

Съдът е забранил на Jaguar Land Rover да предприема нови действия по първоначалното разрешение за изземване. Отхвърлено е и отделно искане за внезапна проверка на вътрешните файлове на BYD.

BYD е възразила, че изземването е било прекомерно и е обхванало несвързани материали от научноизследователската и развойната дейност на компанията. По тази част съдът е приел, че обхватът на събирането е бил твърде широк.

Въпреки процесуалната загуба Jaguar Land Rover продължава да твърди, че Ti7 копира дизайна на Defender. Компанията поддържа и тезата, че BYD е разглобила Land Rover Defender, за да проучи технологиите му и да ги използва при разработването на своя модел. По същество на спора текат отделни производства в Ротердам и Хага.

Съдът е определил 25 376,57 евро съдебни разноски, които BYD трябва да плати. Този разход е отделен от санкцията, наложена на JLR за евентуално забавяне при връщането или унищожаването на иззетите файлове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артър Хейли

    1 0 Отговор
    "...разглобила Land Rover Defender, за да проучи технологиите му и да ги използва при разработването на своя модел..." - това го прави всеки с всеки, при всяка необходимост и възможност. Мерцедес разглабя Тесла, Тесла разглабят Шаоми и т.н. Разглабят до последно винтче и изследват. Публична тайна е.

    13:20 12.11.2026

  • 2 стоян

    1 2 Отговор
    Другаре ето така работят вашите китайски другари - крадът - само кумунист влюбен в путин може да си купи китайска кола като знаеш че е копие на някоя западна - дори и руснаците се отказват да ги купуват

    Коментиран от #3, #4, #5

    13:27 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян":

    Защо каубоите откраднаха цяла китайска компания, бе?!

    14:00 12.11.2026