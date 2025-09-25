Jaguar Land Rover не е произвел нито един автомобил през последния месец

Jaguar Land Rover (JLR) се сблъсква с един от най-трудните моменти в своята история, след като кибератака от група тийнейджъри хакери парализира вътрешните системи на компанията и спря производството. Кризата, която започна на 31 август, вече навлиза в четвъртата си седмица, като компанията потвърди, че спирането на производството ще продължи поне до 1 октомври.

Продължителната пауза има опустошително финансово и оперативно въздействие върху британския автомобилен производител. JLR, която обикновено произвежда над 1000 автомобила на ден, според информациите губи между 5 и 10 милиона лири на ден. Прекъсването е толкова сериозно, че производствените ѝ обекти в Солихъл, Халвуд и Улверхамптън във Великобритания са напълно бездейни от момента на атаката. Дори дилърските центрове на JLR не са пощадени, тъй като са принудени да разчитат на ръчна документация за обработката на регистрациите на нови автомобили. Анонимни източници, цитирани от BBC, предполагат, че прекъсването може да продължи дори до ноември, въпреки че JLR отхвърля това като спекулация.

Кризата има и сериозен ефект върху обширната верига за доставки на компанията. Много малки и средни доставчици, които не разполагат с финансовите ресурси да се справят с продължително спиране на поръчките, са изправени пред реална опасност от фалит. Бившият шеф на Aston Martin Анди Палмър се присъедини към това мнение, като заяви, че някои от тези компании ще фалират, ако производството не бъде възобновено скоро. Местен синдикален представител, Джейсън Ричардс, добави, че вече се водят дискусии за потенциални съкращения, като подчерта критичното значение на възстановяването на веригата за доставки, за да се избегне пълно разрушаване на екосистемата на индустрията.