Land Rover обвини BYD, че е копирала Defender

Jaguar Land Rover обвини BYD, че е използвала технологии от Land Rover Defender при разработката на седемместния си SUV Ti7. Спорът вече стигна до съд, след като през август съдебни изпълнители иззеха цифрови записи от офиси на китайската компания в Схидам и Хофдорп, Нидерландия. JLR подозира, че Defender е бил разглобен, за да бъде проучена неговата технология и евентуално използвана при създаването на BYD Ti7. Моделът е седемместен SUV с plug-in хибридно задвижване и се продава в Китай от септември 2025 година като Fangchengbao Ti7. Формата му е предизвикала сравнения с британския всъдеход, но основният фокус на претенциите на JLR не е само върху външния дизайн, а върху предполагаемото проучване на технологични решения.

Jaguar Land Rover е поискала цифровите записи да бъдат обезпечени, преди да бъдат евентуално унищожени. Правният екип на BYD обаче е определил действията като „ловна експедиция“ и е възразил, че са били иззети прекалено много файлове. От своя страна адвокатите на JLR са обвинили китайската компания в опит да възпрепятства процедурата.

Говорител на Jaguar Land Rover заяви: „JLR не коментира текущи съдебни производства.“ От BYD също са отказали коментар по случая. Това означава, че обвиненията за използване на технологии от Defender все още не са установени като доказан факт.

Предварително решение по спора се очаква в съда в Хага на 11 ноември. То трябва да покаже дали има основание срещу BYD да бъде продължено дело за предполагаемо нарушение на интелектуална собственост. BYD Ti7 трябва да излезе на британския пазар през януари, като цената му ще започва от 47 995 паунда. Седемместният Land Rover Defender 110 започва от 68 465 паунда. Двата автомобила са с различни задвижващи системи и конструктивни решения, въпреки че са сходни по размер и предназначение.

За JLR това не е първият спор с китайски производител за предполагаемо копиране. През 2019 година британската компания спечели дело срещу Jiangling Motor Corporation след тригодишен съдебен спор, свързан с автомобил, за който се твърдеше, че копира Range Rover Evoque. Случаят с BYD ще покаже дали съдът ще приеме, че при Ti7 става дума за незаконно използване на интелектуална собственост или за независимо разработен модел.