Усъвършенстваният автопилот на Tesla получи разрешение за използване в Европа

След години на регулаторни колебания и интензивна „локализация“ чрез машинно обучение за уникалните пътни знаци и тесните улици в Европа, Tesla най-накрая проби на европейския пазар. Нидерландия стана първата европейска страна, която даде официално регулаторно одобрение за напълно автономно шофиране (под наблюдение). Този важен момент бележи края на изтощителна 18-месечна тестова фаза, през която изкуственият интелект на Tesla беше принуден да научи всичко – от хаотичните кръстовища с кръгови движения в Амстердам до характерните маркировки на лентите в холандската магистрална система.

Макар името да подсказва пълна автономност, европейското внедряване остава строго класифицирано като система от ниво 2 по SAE. Това означава, че софтуерът поема изцяло управлението на движението, смяната на ленти и дори извършването на аварийни маневри за избягване на пешеходци, но шофьорът трябва да остава „с поглед върху пътя“ по всяко време. За да се спазят строгите стандарти за безопасност на ЕС, камерата в кабината ще следи вниманието на водача с нулева толерантност; всяко отклонение на вниманието веднага ще доведе до това системата да върне контрола на човека.

Tesla предлага на холандските клиенти избор как да плащат за този дигитален шофьор, като повтаря стратегията, използвана някога в Северна Америка. Собствениците на Model 3 и Model Y могат да изберат между месечен абонамент от 99 евро или еднократна „доживотна“ покупка за 7500 евро. Интересно е, че старата система Autopilot се извежда от употреба във връзка с това пускане, тъй като FSD (Supervised) става новата основа за премиум шофьорското преживяване на Tesla.

Холандия действа като регулаторен тест за останалата част от Европейския съюз. Макар че в момента системата може да бъде законно активирана само в рамките на холандските граници, източници от Tesla предполагат, че одобренията за Испания, Германия и Франция се очакват да последват в края на 2026-та и през 2027-ма. Това поетапно пускане е пряк отговор на огромното разнообразие в европейската пътна инфраструктура, което изисква изкуственият интелект да интерпретира хиляди различни варианти на пътни знаци, които не съществуват в по-стандартизираната американска мрежа.

Tesla разчита на това софтуерно предимство, за да запази лидерството си в класациите за регистрации. Въпреки че преди месеци системата беше „хакната“ от ентусиасти за ранни тестове в цяла Европа, това официално пускане представлява първият случай, в който системата е одобрена за обществена безопасност от европейски регулаторен орган. За холандските собственици на Tesla бъдещето на пътуването до работа официално е настъпило – при условие, че държат ръцете си близо до волана и очите си на пътя.