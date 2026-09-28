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Honda ускорява пускането на пазара на хибриди от ново поколение

Honda ускорява пускането на пазара на хибриди от ново поколение

28 Септември, 2026 10:49 700 1

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Конструкторите от Токио пренареждат приоритетите си, давайки предимство на практичните бензиново-електрически задвижвания за сметка на чисто електрическите проекти

Honda ускорява пускането на пазара на хибриди от ново поколение - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският производител Honda взе стратегическо решение да ускори внедряването на следващото си поколение хибридни системи, реагирайки гъвкаво на променящите се пазарни реалности. В рамките на ревизираната си концепция за електрификация, марката отмени три предварително планирани модела за Северна Америка, сред които два изцяло електрически автомобила. Фокусът се измества осезаемо към традиционните и плъгин хибриди, които се радват на засилен интерес на ключови пазари, тласкан от високите цени на конвенционалните горива.

Първият модел, който ще бъде оборудван с фундаментално преработената задвижваща система, е следващото поколение на популярния SUV Honda CR-V. Очаква се неговото производство да започне в завода в Канада през февруари 2027 година, а дебютът на американския пазар ще последва малко след това. Новият силов агрегат постепенно ще замени досегашното инженерно решение в цялата гама, обхващаща Accord, Civic, HR-V и възобновения Prelude.

Новото, пето поред поколение на хибридната система поставя акцент върху драстичното повишаване на ефективността. По предварителни изчисления то ще осигури с над 10 процента по-нисък разход на гориво, докато производствените разходи за задвижването ще спаднат с близо 30 на сто. В основата на архитектурата заляга нов 2.0-литров четирицилиндров бензинов двигател с директно впръскване, комбиниран с два изцяло нови електрически мотора. Макар че инженерите все още пазят в тайна конкретните цифри за мощността и въртящия момент, потенциалът на системата обещава сериозен скок в динамиката.

Любопитен акцент в бъдещите модели ще бъде интеграцията на технологията S+ Shift, вече позната от купето Prelude. Тя използва аудиосистема за пресъздаване на акустичен съпровод от двигателя и дигитално симулира превключване на предавките, създавайки познатото усещане от класическа многостепенна трансмисия, въпреки че такава физически липсва в хибридния модул.

Паралелно със силовия агрегат, японската марка подготвя и средноразмерна платформа от следващо поколение. Заедно с новия хибриден модул тя ще спести около 90 килограма от общото тегло на автомобила спрямо аналогичните настоящи конструкции. Шасито разполага с контролирана гъвкавост, която позволява на ключови структурни елементи да се деформират прецизно под товар, подобрявайки устойчивостта и управляемостта в завои.

Финалният щрих в новото техническо оборудване е усъвършенстваната система за управление на движението (Motion Management System). Използвайки шестосен инерционен сензор, който следи пространственото поведение на каросерията, електрониката фино регулира спирачното усилие и въртящия момент на електромоторите, осигурявайки безупречна стабилност на пътя. Японската компания възнамерява постепенно да превърне тази система в стандарт за целия си асортимент, затвърждавайки лидерските си позиции в сегмента.


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  • 1 Госあ

    1 0 Отговор
    Тва на снимката е голем автомобил! Иначе, много ясно че хибридите са по-практични, отчитайки емисии и замърсяване на градската среда, преди пълната трансформация към водород. И всичко необходимо за нея като технологии е на лице. Дребните тарикати и лобитата им с фотоволтиците и батериите, ще пискат още известно време и ще спъват процеса, но реакторите на газово охлаждане и паралелно производство на водород ще заемат мястото си неминуемо.

    11:26 28.09.2026