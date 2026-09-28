Honda ускорява пускането на пазара на хибриди от ново поколение

Японският производител Honda взе стратегическо решение да ускори внедряването на следващото си поколение хибридни системи, реагирайки гъвкаво на променящите се пазарни реалности. В рамките на ревизираната си концепция за електрификация, марката отмени три предварително планирани модела за Северна Америка, сред които два изцяло електрически автомобила. Фокусът се измества осезаемо към традиционните и плъгин хибриди, които се радват на засилен интерес на ключови пазари, тласкан от високите цени на конвенционалните горива.

Първият модел, който ще бъде оборудван с фундаментално преработената задвижваща система, е следващото поколение на популярния SUV Honda CR-V. Очаква се неговото производство да започне в завода в Канада през февруари 2027 година, а дебютът на американския пазар ще последва малко след това. Новият силов агрегат постепенно ще замени досегашното инженерно решение в цялата гама, обхващаща Accord, Civic, HR-V и възобновения Prelude.

Новото, пето поред поколение на хибридната система поставя акцент върху драстичното повишаване на ефективността. По предварителни изчисления то ще осигури с над 10 процента по-нисък разход на гориво, докато производствените разходи за задвижването ще спаднат с близо 30 на сто. В основата на архитектурата заляга нов 2.0-литров четирицилиндров бензинов двигател с директно впръскване, комбиниран с два изцяло нови електрически мотора. Макар че инженерите все още пазят в тайна конкретните цифри за мощността и въртящия момент, потенциалът на системата обещава сериозен скок в динамиката.

Любопитен акцент в бъдещите модели ще бъде интеграцията на технологията S+ Shift, вече позната от купето Prelude. Тя използва аудиосистема за пресъздаване на акустичен съпровод от двигателя и дигитално симулира превключване на предавките, създавайки познатото усещане от класическа многостепенна трансмисия, въпреки че такава физически липсва в хибридния модул.

Паралелно със силовия агрегат, японската марка подготвя и средноразмерна платформа от следващо поколение. Заедно с новия хибриден модул тя ще спести около 90 килограма от общото тегло на автомобила спрямо аналогичните настоящи конструкции. Шасито разполага с контролирана гъвкавост, която позволява на ключови структурни елементи да се деформират прецизно под товар, подобрявайки устойчивостта и управляемостта в завои.

Финалният щрих в новото техническо оборудване е усъвършенстваната система за управление на движението (Motion Management System). Използвайки шестосен инерционен сензор, който следи пространственото поведение на каросерията, електрониката фино регулира спирачното усилие и въртящия момент на електромоторите, осигурявайки безупречна стабилност на пътя. Японската компания възнамерява постепенно да превърне тази система в стандарт за целия си асортимент, затвърждавайки лидерските си позиции в сегмента.