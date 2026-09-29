Honda пуска лимитран Prelude за Европа

След изключително успешния си дебют на японския пазар, където клиентският интерес надхвърли в пъти първоначалните очаквания, лимитирана Honda Prelude се насочва към европейските дилъри в специална ексклузивна серия за моделната 2027 година.

Новата модификация, озаглавена Prelude Limited Edition, залага на изискана визуална концепция, без да променя техническата си същност под ламарините. Автомобилът се отличава с дълбок, наситен червен нюанс Premium Crystal Garnet Metallic, създаден специално да подчертава динамичните линии на каросерията. Външният вид е допълнен от контрастни червени акценти по броните, червени спирачни апарати Brembo и 19-цолови лети джанти с черно покритие.

Интериорът следва същата стилистична линия, залагайки на луксозна бордо тапицерия за предните седалки, централната конзола и арматурното табло. Усещането за завършеност се подчертава от прецизни червени шевове по волана и вратите, специално бродирано лого на модела върху таблото, както и тематични стелки с червени детайли.

Задвижването остава вярно на доказаната хибридна e:HEV система с максимална мощност от 184 конски сили, която съчетава 2.0-литров бензинов двигател и два електромотора. Шасито запазва спортния си характер благодарение на адаптивните амортисьори и усъвършенстваното окачване, а софтуерната функция Honda S+ Shift имитира усещането и превключванията на традиционна многостепенна трансмисия през планките на волана.

Очаква се ограничената серия да се появи на европейския пазар до няколко месеца, като ценовият диапазон ще надгради стандартната европейска база на модела.