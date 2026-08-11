Новите "хонди" ще са на индийска платформа

Японският технологичен гигант Honda предприема радикален, неочакван за традиционалистичната си политика ход. С цел свиване на разходите и ускоряване на производствените си процеси, базираната в Токио компания поверява пълния цикъл по създаването на изцяло нова автомобилна архитектура на външен партньор – индийското инженерно дружество Tata Technologies Ltd.

Историята на марката показва, че японските инженери винаги са държали ключовите разработки плътно в свои ръце. Поради тази причина прецедентът с отстъпването на толкова фундаментален елемент бележи истински прелом в индустриалния мироглед на бранда. Индийското дружество, което е автономно подразделение в структурата на Tata Group, разполага с богат инженерен ресурс, но не бива да се бърка с автомобилния производител Tata Motors.

Новата архитектура се проектира с изключителна гъвкавост. Предвидено е тя да послужи като гръбнак за широк спектър от бъдещи модели, като същевременно поддържа класически двигатели с вътрешно горене, самозареждащи се и плъгин хибриди, както и изцяло електрически задвижващи системи. От централата на Honda запазват пълно мълчание относно конкретните сегменти и пазари, за които са предназначени бъдещите автомобили. Оттам се ограничават единствено до сухото потвърждение, че проучват външни партньорства с цел повишаване на глобалната си конкурентоспособност.

Причината за този ярък завой в стратегията лежи в сериозния финансов натиск, пред който бе изправен производителят. При приключването на фискалната си година през март бе отчетена нетна загуба от 423,9 милиарда йени (приблизително 2,8 милиарда долара). Тези негативни резултати, дошли предимно от преоценка и преструктуриране на подразделението за електромобили, наложиха спешното активиране на спасителния план "Triple Half". Стратегията предвижда драстично съкращаване наполовина на разходите, времето и обхвата при развойната дейност спрямо досегашните стандарти.

Наемането на изключително компетентния, но значително по-евтин инженерен ресурс в Индия е напълно логична стъпка към постигането на тези строги финансови цели. Остава обаче открит въпросът дали готвената платформа ще остане локално решение за развиващите се пазари, или ще стъпи на глобалната сцена. В момента пазарното присъствие на Honda в Индия бележи сериозен спад – от близо 7 процента преди десетилетие до под 2 процента днес. Именно затова партньорството с Tata Technologies може да се окаже двойна победа: мощен инструмент за връщане на изгубените позиции в региона и едновременно с това фундаментално преосмисляне на глобалния подход към създаването на нови автомобили.