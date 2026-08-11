Honda пуска евтин електрически скутер на цената на лаптоп

Японският технологичен и мотоциклетен гигант Honda се подготвя за мащабно разширяване на присъствието си на световната сцена за двуколесни превозни средства с представянето на новия електрически скутер Honda UC3. Масовото производство на достъпния градски модел е насрочено за септември в голям индустриален комплекс във Виетнам, откъдето машината ще бъде изнасяна за редица международни пазари.

Финансовата стратегия около новия Honda UC3 е сред основните акценти в проекта. Очаква се крайната му цена да варира в рамките на едва 1100–1150 долара (приблизително от 1000 до 1050 евро), което го прави пряк съперник не само на конвенционалните скутери, но и го позиционира в ценовия клас на стандартен преносим компютър. Амбицията на базираната в Токио компания е този електроскутер да се превърне в съвременен духовен и пазарен приемник на легендарния мотопед Honda Super Cub, от който през десетилетията са реализирани над 100 милиона бройки.

В техническо отношение новата Honda UC3 е проектирана като директна и икономична алтернатива на класическите бензинови скутери от 110-кубиковия клас. Външният вид залага на характерен, разпознаваем дизайн с удължен преден фар, който го отличава от традиционната гама на бранда.

Задвижването е поверено на електромотор с мощност от 8 конски сили (6 киловата), интегрално вграден директно в задното колело. Енергийното му захранване се осигурява от литиево-железно-фосфатна (LFP) батерия, която гарантира автономен пробег до 122 километра с едно пълно зареждане.

Процесът на презареждане предлага гъвкавост в зависимост от наличната инфраструктура. При използване на станция за бързо зареждане с мощност от 1,2 киловата, запълването на капацитета от 20 до 80 процента отнема точно 2 часа. При включване към стандартната мрежа с мощност от 450 вата пълният цикъл трае около 9 часа. За постигане на максимална енергийна ефективност инженерите са оборудвали Honda UC3 и с рекуперативна спирачна система, която възстановява част от кинетичната енергия при спиране и я връща обратно в батерията.