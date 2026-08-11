Honda пуска евтин електрически скутер на цената на лаптоп

Японският технологичен и мотоциклетен гигант Honda се подготвя за мащабно разширяване на присъствието си на световната сцена за двуколесни превозни средства с представянето на новия електрически скутер Honda UC3. Масовото производство на достъпния градски модел е насрочено за септември в голям индустриален комплекс във Виетнам, откъдето машината ще бъде изнасяна за редица международни пазари.
Финансовата стратегия около новия Honda UC3 е сред основните акценти в проекта. Очаква се крайната му цена да варира в рамките на едва 1100–1150 долара (приблизително от 1000 до 1050 евро), което го прави пряк съперник не само на конвенционалните скутери, но и го позиционира в ценовия клас на стандартен преносим компютър. Амбицията на базираната в Токио компания е този електроскутер да се превърне в съвременен духовен и пазарен приемник на легендарния мотопед Honda Super Cub, от който през десетилетията са реализирани над 100 милиона бройки.
В техническо отношение новата Honda UC3 е проектирана като директна и икономична алтернатива на класическите бензинови скутери от 110-кубиковия клас. Външният вид залага на характерен, разпознаваем дизайн с удължен преден фар, който го отличава от традиционната гама на бранда.
Задвижването е поверено на електромотор с мощност от 8 конски сили (6 киловата), интегрално вграден директно в задното колело. Енергийното му захранване се осигурява от литиево-железно-фосфатна (LFP) батерия, която гарантира автономен пробег до 122 километра с едно пълно зареждане.
Процесът на презареждане предлага гъвкавост в зависимост от наличната инфраструктура. При използване на станция за бързо зареждане с мощност от 1,2 киловата, запълването на капацитета от 20 до 80 процента отнема точно 2 часа. При включване към стандартната мрежа с мощност от 450 вата пълният цикъл трае около 9 часа. За постигане на максимална енергийна ефективност инженерите са оборудвали Honda UC3 и с рекуперативна спирачна система, която възстановява част от кинетичната енергия при спиране и я връща обратно в батерията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЗО
17:02 11.08.2026
2 незнайко
17:11 11.08.2026
3 Пускайте го
17:15 11.08.2026
4 армагедон
Коментиран от #13
17:24 11.08.2026
5 Браво
17:27 11.08.2026
6 Механик
цитат, че ме мързи да пиша:
"С бюджет от 1100 долара (около 1950–2000 лв.) може да се купи висок среден клас или отличен мултимедиен/бизнес лаптоп (ултрабук), както и качествен начален геймърски клас"
Коментиран от #7, #16
17:29 11.08.2026
7 Мартин
До коментар #6 от "Механик":Руски ли?
Коментиран от #8, #9, #10
17:35 11.08.2026
8 Не е ли украински
До коментар #7 от "Мартин":лаптопа или компютъра не ги признавам аз!
17:38 11.08.2026
9 Градска жунгла
До коментар #7 от "Мартин":Цигански, произведен от роднините ти в Индия.
17:46 11.08.2026
10 Механик
До коментар #7 от "Мартин":Руски лаптоп ще ти дадем в Белене. Ти си виден инфлуенсър, така че няма да те оставим без любимите ти изяви пред последователите.
18:02 11.08.2026
11 Разбирач
18:09 11.08.2026
12 Ако не сте забравили
18:09 11.08.2026
13 Възраждане
До коментар #4 от "армагедон":Аз вече имам плановете как да монтирам един Калашник на колелото си. Единствено ще трябва да тествам отката в движение. Вероятно ще трябва да се спре и тогава да се стреля
Коментиран от #14, #15
18:10 11.08.2026
14 Maйора
До коментар #13 от "Възраждане":Опитът с оръжията май ти е от компютърните игри.
18:58 11.08.2026
15 Хехехе
До коментар #13 от "Възраждане":Отде ви копат такива остри, бре!?
19:21 11.08.2026
16 Хи хи
До коментар #6 от "Механик":Толкова пари да пишеш глупости във Факти и да гледаш порно, докато чакаш някой да се излъже да ти дойде с пушещо БМВ.
19:23 11.08.2026