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Honda пуска евтин електрически скутер на цената на лаптоп

Honda пуска евтин електрически скутер на цената на лаптоп

11 Август, 2026 16:50 1 900 16

  • honda-
  • скутер

С цена, съпоставима с тази на обикновен лаптоп, и с пробег от над 120 километра, моделът UC3 слага началото на глобална електрическа офанзива

Honda пуска евтин електрически скутер на цената на лаптоп - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският технологичен и мотоциклетен гигант Honda се подготвя за мащабно разширяване на присъствието си на световната сцена за двуколесни превозни средства с представянето на новия електрически скутер Honda UC3. Масовото производство на достъпния градски модел е насрочено за септември в голям индустриален комплекс във Виетнам, откъдето машината ще бъде изнасяна за редица международни пазари.

Финансовата стратегия около новия Honda UC3 е сред основните акценти в проекта. Очаква се крайната му цена да варира в рамките на едва 1100–1150 долара (приблизително от 1000 до 1050 евро), което го прави пряк съперник не само на конвенционалните скутери, но и го позиционира в ценовия клас на стандартен преносим компютър. Амбицията на базираната в Токио компания е този електроскутер да се превърне в съвременен духовен и пазарен приемник на легендарния мотопед Honda Super Cub, от който през десетилетията са реализирани над 100 милиона бройки.

Honda пуска евтин електрически скутер на цената на лаптоп

В техническо отношение новата Honda UC3 е проектирана като директна и икономична алтернатива на класическите бензинови скутери от 110-кубиковия клас. Външният вид залага на характерен, разпознаваем дизайн с удължен преден фар, който го отличава от традиционната гама на бранда.

Задвижването е поверено на електромотор с мощност от 8 конски сили (6 киловата), интегрално вграден директно в задното колело. Енергийното му захранване се осигурява от литиево-железно-фосфатна (LFP) батерия, която гарантира автономен пробег до 122 километра с едно пълно зареждане.

Процесът на презареждане предлага гъвкавост в зависимост от наличната инфраструктура. При използване на станция за бързо зареждане с мощност от 1,2 киловата, запълването на капацитета от 20 до 80 процента отнема точно 2 часа. При включване към стандартната мрежа с мощност от 450 вата пълният цикъл трае около 9 часа. За постигане на максимална енергийна ефективност инженерите са оборудвали Honda UC3 и с рекуперативна спирачна система, която възстановява част от кинетичната енергия при спиране и я връща обратно в батерията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    15 5 Отговор
    Което доказва че цените на лаптопите са необосновано високи.

    17:02 11.08.2026

  • 2 незнайко

    7 5 Отговор
    Китайците отдавна са в този бранш !

    17:11 11.08.2026

  • 3 Пускайте го

    7 1 Отговор
    Че лятото мина….

    17:15 11.08.2026

  • 4 армагедон

    11 4 Отговор
    купувайте си класически велосипеди,без двигатели и ток,и най-вече оръ жие!

    Коментиран от #13

    17:24 11.08.2026

  • 5 Браво

    5 1 Отговор
    Браво Хонда !

    17:27 11.08.2026

  • 6 Механик

    7 2 Отговор
    1150$ не е цената на "обикновен" лаптоп.
    цитат, че ме мързи да пиша:
    "С бюджет от 1100 долара (около 1950–2000 лв.) може да се купи висок среден клас или отличен мултимедиен/бизнес лаптоп (ултрабук), както и качествен начален геймърски клас"

    Коментиран от #7, #16

    17:29 11.08.2026

  • 7 Мартин

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Руски ли?

    Коментиран от #8, #9, #10

    17:35 11.08.2026

  • 8 Не е ли украински

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мартин":

    лаптопа или компютъра не ги признавам аз!

    17:38 11.08.2026

  • 9 Градска жунгла

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мартин":

    Цигански, произведен от роднините ти в Индия.

    17:46 11.08.2026

  • 10 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мартин":

    Руски лаптоп ще ти дадем в Белене. Ти си виден инфлуенсър, така че няма да те оставим без любимите ти изяви пред последователите.

    18:02 11.08.2026

  • 11 Разбирач

    1 1 Отговор
    А колко тежи? Мога ли да си го кача на балкона?

    18:09 11.08.2026

  • 12 Ако не сте забравили

    4 0 Отговор
    Това се управлява със СУМПС кат. А и каска.

    18:09 11.08.2026

  • 13 Възраждане

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "армагедон":

    Аз вече имам плановете как да монтирам един Калашник на колелото си. Единствено ще трябва да тествам отката в движение. Вероятно ще трябва да се спре и тогава да се стреля

    Коментиран от #14, #15

    18:10 11.08.2026

  • 14 Maйора

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане":

    Опитът с оръжията май ти е от компютърните игри.

    18:58 11.08.2026

  • 15 Хехехе

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане":

    Отде ви копат такива остри, бре!?

    19:21 11.08.2026

  • 16 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Толкова пари да пишеш глупости във Факти и да гледаш порно, докато чакаш някой да се излъже да ти дойде с пушещо БМВ.

    19:23 11.08.2026