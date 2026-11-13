Германия ограничава китайските коли във военни обекти

Германия ограничава достъпа на определени свързани автомобили до чувствителни обекти на Бундесвера заради опасения, свързани с камерите, микрофоните и сензорите им. В разпространени вътрешни списъци са посочени модели на BYD, Nio и Geely, но германското Министерство на отбраната подчертава, че няма обща забрана за автомобили от конкретна държава или производител.

На практика военнослужещ, който пристига с автомобил, оценен като потенциален риск, може да бъде спрян пред охраняваната зона. В такъв случай колата трябва да бъде оставена извън обекта, а служителят да продължи пеша. Автомобилът може да бъде допуснат до паркинг, който се намира по-далеч от чувствителните сгради.

Говорителят на германското Министерство на отбраната Митко Мюлер заяви на правителствена пресконференция на 11 ноември, че решенията се вземат от отговорните служители по сигурността на отделните военни обекти

„Няма обща забрана, но във Въоръжените сили има правила за спазване на военната сигурност“, каза Мюлер.

По думите му на място се преценява кои зони са уязвими и как трябва да бъдат защитени. Ограниченията могат да се прилагат към всеки свързан автомобил, ако неговото оборудване създава потенциален риск, независимо от производителя и страната на произход.

В центъра на оценката са камерите, микрофоните, радарите и ултразвуковите сензори. Те обичайно се използват за системи за паркиране, наблюдение на водача и подпомагане на управлението, но в близост до казарми могат да събират информация за разположението на сградите, движението на персонала и военната техника.

Geely има по-широко присъствие на германския пазар от автомобилите със собствената си емблема. Концернът е свързан с Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr и Lotus, а заедно с Mercedes-Benz е съсобственик на Smart. Това означава, че проверката на конкретния автомобил зависи от неговите системи и функции, а не само от логото върху капака.Ограниченията за автомобилите са отделни от вече потвърденото решение Бундесверът да не използва произведени в Китай дронове за бъдещи обучения и учения. Съществуващите устройства няма да бъдат извадени от употреба незабавно, но занапред се предвижда използването на германски или други европейски модели.

Подобни опасения вече доведоха до мерки и в други държави. Полша ограничи достъпа на китайски автомобили до военни обекти през февруари, а през октомври американските военни забраниха частни автомобили BYD на базата Кадена в Окинава. И в двата случая акцентът беше поставен върху възможностите на автомобилите да записват местоположение, звук и изображения.