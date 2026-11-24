BYD превърна една от най-често показваните функции в концептуалните автомобили в серийно оборудване. Новият Fang Cheng Bao Tai 9 е шестместен plug-in хибриден SUV, чийто волан се завърта на 180 градуса и се прибира в специално отделение в таблото, когато автомобилът е спрял.

Механизмът се предлага само в най-високото ниво Foldable Smart Cabin. При натискане на бутон воланът се прибира за около 10 секунди, след което моторизиран панел затваря отвора в таблото. Така пред водача се образува равна повърхност, а седалката може да се наклони до 165 градуса.

„Индустрията говори за сгъваеми волани от 2016 година, без нито един да е стигнал до масово производство“, заявява генералният мениджър на Fang Cheng Bao Сюн Тиенбо. По думите му BYD използва за механизма същия тип мотор, който разработва за своите хуманоидни роботи. Компанията определя това като първо приложение на тази технология в неин автомобил. Fang Cheng Bao Tai 9 не може да прибере волана по време на движение. При шофиране водачът използва стандартен волан с физически бутони. Системата е базирана на технологията steer-by-wire, при която няма механична кормилна колона, свързваща волана с предните колела.

Според Fang Cheng Bao механизмът е проектиран за 80 000 работни цикъла. Производителят също така подчертава, че функцията не е предназначена да превръща автомобила в самоуправляващ се модел. Идеята е да се освободи пространство в предната част на купето, когато SUV моделът е паркиран, например по време на престой или зареждане.

Под необичайното решение Tai 9 е голям SUV с дължина 5270 мм и междуосие 3130 мм. В купето има три реда седалки в конфигурация 2+2+2. Задвижването комбинира 1,5-литров турбобензинов двигател с електромотори на предната и задната ос. Системната мощност достига 536 к.с., а ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 4,8 секунди.

Батерията Blade е с капацитет 66,48 кВтч. Електрическият пробег достига 310 км по цикъла WLTC, като стойността е еднаква за трите нива на оборудване, независимо дали автомобилът е оборудван със сгъваем волан. Fang Cheng Bao Tai 9 се предлага в три версии. Началната цена е 279 900 юана, междинното ниво струва 299 900 юана, а Foldable Smart Cabin е на цена от 329 900 юана, приблизително 45 000 евро. Марката Fang Cheng Bao, която е част от BYD, е продала 43 872 автомобила през октомври – с 41 процента повече спрямо същия месец на предходната година. Tai 9 остава предназначен за китайския пазар, без обявени планове за износ.