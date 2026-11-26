Европейската експанзия на водещия китайски производител на електромобили BYD е напът да отбележи нов сериозен пробив. Компанията води напреднали преговори за закупуването на автомобилния завод на Ineos Automotive във френския град Амбах. Новината бе потвърдена лично от френския президент Еманюел Макрон, който подчерта, че държавните власти участват активно в процеса. Според държавния глава подобно развитие е пряк резултат от френската икономическа политика и усилията на индустрията за привличане на нови производствени мощности на Стария континент.

Понастоящем в предприятието в Амбах се сглобяват коравите всъдеходи Grenadier и техните пикап версии Quartermaster. Макар в публичното пространство често да се прокарват паралели с класическия Land Rover Defender заради сходната им визия, реалността е съвсем различна. Моделите на Ineos не представляват директно копие и не споделят общи детайли с британската икона, а разчитат на доказана инженерна база от реномирани европейски доставчици – двигателите се доставят от BMW, трансмисиите идват от ZF, а мостовете са дело на Carraro.

Решението на Ineos Automotive да преговаря за продажба на базата е продиктувано от сериозна икономическа логика и желание за преместване на производството към Съединените щати. Северноамериканският пазар генерира близо 70 процента от общите продажби на марката, а износът на готови машини от Франция отвъд океана се оказва твърде скъпо начинание заради тежките вносни мита от 15 процента за SUV моделите и 25 процента за пикапите. Въпреки това при евентуално финализиране на сделката Ineos ще продължи да сглобява Grenadier и Quartermaster във френския завод в средносрочен план.

За BYD придобиването на съоръжението в Амбах ще бъде втората голяма производствена стъпка в рамките на Европейския съюз след изграждането на завода в унгарския град Сегед. Там още в края на януари 2026 година стартира серийното производство на компактния електрически модел BYD Dolphin Surf, познат на вътрешния китайски пазар под името BYD Seagull. Задълбочаването на местната продукция в Европа позволява на китайския концерн ефективно да заобиколи наказателните вносни мита за електромобили от Китай и да отговори на новите европейски регулации, които обвързват държавните субсидии и обществените поръчки с дела на локалното производство.

От централата на BYD вече дадоха заявка, че възнамеряват да предлагат на европейските потребители автомобили с етикет „Произведено във Франция“. Плановете на компанията включват пълна модернизация и поддръжка на базата, запазване на настоящите работни места и разкриване на нови перспективи пред местните кадри и подизпълнители. По данни на агенция Reuters в комплекса в Амбах в момента работят около 900 души, а самото предприятие има богата индустриална история, след като в периода от 1998 до 2024 година там се произвеждаха градските автомобили Smart.