Lamborghini запази две нови имена за бъдещи модели

Lamborghini подаде заявления за търговските марки Atrevido и Delirio пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Имената са заявени за леки автомобили и други моторни превозни средства, но документите не посочват конкретен модел или производствена програма. Заедно с автомобилите заявленията обхващат електроника, умалени модели, облекло и играчки. Това е обичайният набор от категории, чрез които производителите защитават име не само за емблема върху автомобил, но и за свързаните с него продукти. Самата заявка обаче не потвърждава, че Lamborghini подготвя модел с едно от двете имена.

Atrevido означава „смел“ или „дързък“ на испански език. Това е било и името на светъл, петнист бик от породата Osborne, участвал в корида на арената „Лас Вентас“ в Мадрид през 1966 година. Името вече е било използвано в орбитата на Lamborghini - бившият директор по дизайна на компанията го е дал на студентски концептуален модел през 2014 година.

Delirio означава „делириум“ на италиански и испански език. За разлика от Atrevido, за него няма документирана връзка с конкретен бик от корида. В италианския език думата може да описва и състоянието на публика, която губи самообладание..

Историята на Fenomeno и Armero показва и обратната възможност. Двете имена са заявени едновременно през април 2025 година. Fenomeno по-късно става лимитиран автомобил от 30 екземпляра по програмата Few-Off, докато Armero не е използвано за публично представен модел.

„Има много малко останали, защото бикът трябва да има добро име, да звучи добре на различни езици, да има история и да не е защитен от друга марка“, е казал Стефан Винкелман за избора на имена за бъдещи автомобили на Lamborghini.

Тази логика обяснява защо италианската марка защитава няколко имена, преди да е взела публично решение за конкретен автомобил. Към момента Atrevido и Delirio са регистрирани само в Европейския съюз, без съответстващи заявления в Съединените щати. Lamborghini не е обявила нито модел, нито концепция, нито срок за използването им.