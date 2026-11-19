Lamborghini представи Temerario Spyder – кабрио версия на хибридния суперавтомобил с мощност от над 900 конски сили. Най-отличителната му особеност е прибиращият се твърд покрив, който се спуска вертикално зад седалките. Така автомобилът запазва профила и акустичния комфорт на купето, без покривът да заема място под капака на двигателя.

Според Lamborghini тази конструкция има и пряк ефект върху поведението на пътя. При прибирането центърът на тежестта се понижава с 3 милиметра, без да се измества назад. При по-традиционна схема за съхранение покривът би повишил центъра на тежестта със 7 милиметра и би го преместил назад с 11 милиметра.

Покривът се задвижва от електрически механизми и може да се управлява при скорост до приблизително 50 км/ч. За движение с отворен покрив в по-хладно време е предвидена система за отопление на врата, която достига 45 градуса по Целзий.

Temerario Spyder използва същата задвижваща система като купето. Тя комбинира 4,0-литров V8 двигател с две турбини и три електрически мотора с аксиален поток. Общата мощност е 920 конски сили, а максималните обороти достигат 10 000 в минута. При активиран Launch Control ограничителят временно се повишава до 10 250 оборота. Кабриолетът ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунди, а максималната му скорост е приблизително 340 км/ч.

„Най-стимулиращото предизвикателство беше да интегрираме сложна система като прибиращия се твърд покрив, без тя да изглежда като допълнителен елемент, като същевременно запазим чистотата и напрежението в пропорциите на Temerario“, казва Митя Боркерт, директор „Дизайн“ на Automobili Lamborghini.

По думите му дизайнерският екип е искал V8 двигателят да остане във фокуса на автомобила, тъй като механиката е част от визуалното преживяване на Lamborghini. Двигателят остава видим и при конструкцията на Spyder.

Сред допълнителните възможности е титаниева изпускателна система, разработена съвместно с Akrapovic. Тя е предназначена да промени звученето на V8 двигателя, като тонът е по-дълбок при ниски обороти и по-остър при покачване на оборотите. Клиентите могат да изберат и пакет Alleggerita. Той включва елементи от подсилен с въглеродни влакна полимер – преден сплитер, заден капак на двигателя, панели по дъното и праговете. Карбонови панели по вратите, поставка за крака на пътника и карбонови джанти допълват мерките за намаляване на теглото и масата.

Lamborghini очаква кабриолетът да достигне продажбите на затворената версия или дори да ги надмине. Компанията посочва, че при досегашните ѝ модели обичайното съотношение е 40 процента купувачи на откритата версия срещу 60 процента за купето. Новият модел продължава традицията на откритите Lamborghini, започнала с концепцията Miura roadster от 1968 година и серийния Silhouette от 1976 година, последвани през годините от модели като Diablo, Gallardo и Huracan.