Новини
Авто »
Италианската полиция получи поредното ново Lamborghini

Италианската полиция получи поредното ново Lamborghini

5 Септември, 2026 12:00 541 2

  • полиция-
  • lamborghini-
  • италия

Партньорството между службите и автомобилния производител продължават

Италианската полиция получи поредното ново Lamborghini - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lamborghini и италианската държавна полиция (Polizia di Stato) представиха най-новия високоскоростен автомобил в рамките на своето двудесетилетно партньорство. Предаден в централата на Lamborghini в Сант’Агата Болонезе в присъствието на италианския министър на вътрешните работи Матео Пиантедози и главния изпълнителен директор Стефан Винкелман, автомобилът влиза в експлоатация, като ще бъде използвано за някои от най-критичните по отношение на времето мисии в страната. Вместо да преследва нарушители на скоростта по магистралите, този високопроизводителен автомобил служи предимно като единица за високоскоростна медицинска логистика, специално натоварена с бързото транспортиране между болници на донорски органи и жизненоважни медицински материали, при което всяка минута е от решаващо значение. Оцветен в официалните цветове на полицията –синьо и бяло, подчертани от графики с италианското знаме, Temerario в полицейска версия разполага с LED светлинна лента, монтирана на покрива, и специално разработено бордово комуникационно оборудване, продължавайки традицията в обществената служба, започнала с Gallardo още през 2004 година.

Италианската полиция получи поредното ново Lamborghini

Под аварийната окраска се крие същата високооборотна архитектура на плъг-ин хибрид, която задвижва пътната версия на Temerario. Задвижващата система съчетава изцяло нов 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо, способен да достигне 10 000 об/мин, с три електродвигателя и акумулаторна батерия с капацитет 3,8 kWh. Предавайки мощността чрез осемстепенна трансмисия с двоен съединител, хибридната конфигурация генерира обща мощност от 920 конски. Този мигновен електрически въртящ момент при потегляне, съчетан с тягата на twin-turbo V8, ускорява полицейския автомобил със задвижване на четирите колела от 0 до 100 км/ч за невероятните 2,7 секунди, преди да достигне максимална скорост от 343 км/ч, осигурявайки на шофьорите на спешните служби скоростта на хиперкола по мрежата от автомагистрали в Италия.

Temerario Polizia е шестото Lamborghini, предадено на италианските правоохранителни органи през последните 22 години, като се присъединява към поредица, която включва Gallardo LP 560-4, Huracán и Urus Performante, представен през 2023 година. В рамките на партньорството тези автомобили, произведени в Сант’Агата, успешно са изпълнили над 200 спешни превоза на органи из цяла Италия и са участвали в повече от 1 500 инициативи за обучение по пътна безопасност.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС ще ги заработи за нула време в бардак

    0 0 Отговор
    Браво на данъкоплатците.

    12:11 05.09.2026

  • 2 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Става интересно, когато полицаите първо трябва да излезнат от колата, а още повече, когато трябва да наврат арестуван на задната седалка.

    12:23 05.09.2026