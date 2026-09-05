Италианската полиция получи поредното ново Lamborghini

Lamborghini и италианската държавна полиция (Polizia di Stato) представиха най-новия високоскоростен автомобил в рамките на своето двудесетилетно партньорство. Предаден в централата на Lamborghini в Сант’Агата Болонезе в присъствието на италианския министър на вътрешните работи Матео Пиантедози и главния изпълнителен директор Стефан Винкелман, автомобилът влиза в експлоатация, като ще бъде използвано за някои от най-критичните по отношение на времето мисии в страната. Вместо да преследва нарушители на скоростта по магистралите, този високопроизводителен автомобил служи предимно като единица за високоскоростна медицинска логистика, специално натоварена с бързото транспортиране между болници на донорски органи и жизненоважни медицински материали, при което всяка минута е от решаващо значение. Оцветен в официалните цветове на полицията –синьо и бяло, подчертани от графики с италианското знаме, Temerario в полицейска версия разполага с LED светлинна лента, монтирана на покрива, и специално разработено бордово комуникационно оборудване, продължавайки традицията в обществената служба, започнала с Gallardo още през 2004 година.

Под аварийната окраска се крие същата високооборотна архитектура на плъг-ин хибрид, която задвижва пътната версия на Temerario. Задвижващата система съчетава изцяло нов 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо, способен да достигне 10 000 об/мин, с три електродвигателя и акумулаторна батерия с капацитет 3,8 kWh. Предавайки мощността чрез осемстепенна трансмисия с двоен съединител, хибридната конфигурация генерира обща мощност от 920 конски. Този мигновен електрически въртящ момент при потегляне, съчетан с тягата на twin-turbo V8, ускорява полицейския автомобил със задвижване на четирите колела от 0 до 100 км/ч за невероятните 2,7 секунди, преди да достигне максимална скорост от 343 км/ч, осигурявайки на шофьорите на спешните служби скоростта на хиперкола по мрежата от автомагистрали в Италия.

Temerario Polizia е шестото Lamborghini, предадено на италианските правоохранителни органи през последните 22 години, като се присъединява към поредица, която включва Gallardo LP 560-4, Huracán и Urus Performante, представен през 2023 година. В рамките на партньорството тези автомобили, произведени в Сант’Агата, успешно са изпълнили над 200 спешни превоза на органи из цяла Италия и са участвали в повече от 1 500 инициативи за обучение по пътна безопасност.