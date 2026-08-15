Запознайте се с най-мощното Lamborghini правено някога

Lamborghini пусна на пазара новия Revuelto SV, като преработи своя флагмански хиперкар с V12 двигател и плъг-ин хибридна система и му инжектира огромна доза състезателно ДНК, заимствано от GT3. Следвайки легендарните следи на Miura, Diablo, Murcielago и Aventador, обозначението SV представлява абсолютния връх на възможностите за високи постижения на Sant'Agata Bolognese. Проектиран специално за най-запалените ентусиасти и колекционери, този серийно произвеждан крал на скоростта превръща и без това безупречната платформа Revuelto в ужасяващо способно оръжие за пистата.

В сърцето на това чудовище е ревящият атмосферен 6,5-литров V12 двигател, който все още достига 9 500 об/мин, но сега работи в тандем с усъвършенствана хибридна система. Благодарение на батерия с по-висока енергийна плътност от 7,3 киловатчаса, трите електродвигателя спомагат за увеличаване на общата мощност на системата до 1 050 конски сили и 1 425 нютон метра въртящ момент. Получените показатели за ускорение са просто брутални. Revuelto SV ускорява от покой до 100 км в час за 2,4 секунди, преминава границата от 200 километра в час само за 6,7 секунди и продължава да ускорява, докато не надхвърли максималната скорост от 350 километра в час. Освен скоростта по права линия, подобрената батерия осигурява устойчиво подаване на мощност и по-голяма повторяемост дори при изтощителни и продължителни сесии на пистата.

За да задържат цялата тази мощност прилепена към асфалта, инженерите на Lamborghini се обърнаха към своята състезателна програма GT3. Revuelto SV въвежда ръчно регулируеми амортисьори и специално разработен режим на шофиране „Pilota“, който предоставя на водачите достъп до петстепенна система за контрол на сцеплението, създадена да се адаптира към променящото се износване на гумите и условията на пистата. За спирането отговаря ново поколение карбон-керамични спирачки CCM-R Plus с масивни 420-милиметрови дискове отпред. Тези силно вентилирани спирачки използват 3D карбонова структура, която може да забави колата от 200 километра в час до пълно спиране само за 110 метра, като лесно издържа на екстремните термични натоварвания при състезанията за издръжливост. Усъвършенствани сензори, интегрирани в цялото шаси, непрекъснато следят динамиката на автомобила, за да оптимизират стабилността.

От естетическа гледна точка SV заменя елегантните линии на стандартния модел с агресивна аеродинамика. Заостреният преден капак е снабден с допълнителни перки, които разширяват визуалната стойка, като същевременно насочват студен въздух към масивните странични въздухозаборници. Тази агресивна промяна на предната част измества аеродинамичния баланс напред и подобрява ефективността на охлаждането на спирачките с 12 процента. В задната част колосално фиксирано задно крило работи в съчетание с уголемен дифузьор, за да генерира с 80 процента повече притискаща сила в сравнение със стандартния Revuelto, като превъзхожда дори легендарния Aventador SVJ с десет процента. Външният облик се допълва от ексклузивните джанти 3D-Superlight Dromos с централно закрепване, с различен размер – 20 цола отпред и 21 цола отзад, облечени в специално изработени гуми Bridgestone Potenza Race R.

Философията, ориентирана към пистата, продължава и в интериора, който е изцяло облицован с карбон – от панелите на вратите до състезателните седалки. Шофьорите могат да управляват новите настройки за сцепление „Pilota“ чрез специален бутон на волана. Производството на Lamborghini Revuelto SV е строго ограничено до 1 963 бройки в целия свят – дискретен намек за годината, в която е основан италианският автомобилен производител. При очаквана цена, значително над половин милион евро, и квоти, запазени изключително за най-верните клиенти на Lamborghini, само наличието на пари няма да е достатъчно, за да си осигурите място в списъка на чакащите.