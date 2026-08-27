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Как се прави немислим хибрид между Jeep Wrangler и Lamborghini Countach (ВИДЕО)

Как се прави немислим хибрид между Jeep Wrangler и Lamborghini Countach (ВИДЕО)

27 Август, 2026 17:30 700 3

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В основата на тази луда идея стои тунерът и блогър Кайл от Северна Каролина

Как се прави немислим хибрид между Jeep Wrangler и Lamborghini Countach (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американската автомобилна сцена е виждала какви ли не радикални проекти, но новото отроче на ентусиастите отвъд Океана прекрачва границите на стандартното въображение. Необичайният всъдеход, кръстен съвсем логично "Jeeporghini", представлява пълноценно офроуд превозно средство, което умело комбинира грубата офроуд механика на легендарен американски джип с ексцентричните линии на италианска суперкола.

В основата на тази луда идея стои тунерът и блогър Кайл от Северна Каролина. За реализацията на проекта си той използва два коренно различни донора с идентични междуосие и размери: доказан във времето всъдеход Jeep Wrangler YJ от 1995 година и стъклопластова реплика на Lamborghini Countach, монтирана първоначално върху шаси от Pontiac Fiero.

След пълното премахване на носещата платформа от Fiero, каросерията на италианската легенда е спусната директно върху носещата рама на Wrangler-а. За да пасне легендарната решетка с правоъгълните фарове на Jeep, конструкторът е изрязал предния капак на суперколата, създавайки уникална хибридна предница с агресивен стоманен ролбар и раздути калници. Цялостната визия завършва с пясъчен матиран цвят и акцентиращи графични линии.

За разлика от оригиналния Countach, чийто V12 двигател е разположен централно зад водача, "Jeeporghini" разчита на класическата офроуд подредба. Под предния капак работи доказаният 4.0-литров редови шестцилиндров агрегат с мощност от 180 конски сили, комбиниран с модифицирана вертикална изпускателна система. Задницата, от своя страна, е превърната в открито товарно пространство.

Всмукателната сила на хибрида се осигурява от задвижване на четирите колела с масивни офроуд гуми и сериозно увеличен пътен просвет. В същото време автомобилът е запазил една от най-емблематичните дизайнерски черти на Lamborghini – вертикално отварящите се врати тип "гилотина", които контрастират ярко на високата всъдеходна стойка.

Как се прави немислим хибрид между Jeep Wrangler и Lamborghini Countach (ВИДЕО)


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