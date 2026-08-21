Клиентите на Lamborghini са „много щастливи“ след отказа на марката от електромобилите

Lamborghini официално прекрати амбициите си за изцяло електрически модел Lanzador, като пренасочи двувратия четириместен „гранд турер“ обратно към двигателите с вътрешно горене. Три години след представянето на концептуалния модел GT с висока проходимост по време на Monterey Car Week като първия изцяло електрически флагман на марката, главният изпълнителен директор Стефан Винкелман потвърди, че в Сант’Агата Болонезе ще оборудват серийния модел с плъг-ин хибридна задвижваща система. Тази промяна в политиката на ръководството отразява суровите пазарни реалности и преобладаващата обратна връзка от основната клиентела на „Разяреният бик“, която прояви незначителен интерес към суперкола с нулеви емисии, докато ентусиазирано подкрепи високопроизводителната бензино-електрическа конфигурация.

Стратегическата промяна подчертава известната с прагматизма си оценка на Винкелман за скъпоструващия сектор на електромобилите, където огромните разходи за разработка не съответстват на слабото потребителско търсене. Тъй като и второто поколение на супер-SUV-то Urus се отказва от плановете за чисто електрически вариант в полза на плъг-ин хибридна система, Lamborghini консолидира бъдещото си портфолио около хибридизирани двигатели с вътрешно горене. Макар техническите подробности за серийния Lanzador да остават в тайна, широко се очаква този гранд турер да използва вариант на хибридната архитектура на марката с 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо – подобна на тази в Urus SE, за да предостави интуитивния звук, динамиката и емоционалното преживяване, които купувачите изискват.

Интегрирането на двигател с вътрешно горене, изпускателна система и батерия в шаси, първоначално проектирано изцяло за електрическа конфигурация с два мотора, представлява значително предизвикателство за инженерния екип на марката. Въпреки това, тъй като пускането на серийния модел все още е планирано за края на настоящото десетилетие, Сант’Агата Болонезе е предоставила на екипа си за разработка достатъчно време да препроектира основата на GT модела. Като се вслушва директно в мнението на своите клиенти и прави тази тактическа корекция в курса, Lamborghini запазва своята маркова идентичност с висока печалба, като същевременно гарантира, че високопроходимият 2+2 туристически автомобил отговаря на нормативните изисквания и предлага автентичното преживяване на суперкола.