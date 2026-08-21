Новини
Авто »
Клиентите на Lamborghini са „много щастливи“ след отказа на марката от електромобилите

Клиентите на Lamborghini са „много щастливи“ след отказа на марката от електромобилите

21 Август, 2026 14:35 381 1

  • lamborghini-
  • revuelto-
  • lanzador

Поредното доказателство, че не всяка тенденция е перфектна за всички

Клиентите на Lamborghini са „много щастливи“ след отказа на марката от електромобилите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lamborghini официално прекрати амбициите си за изцяло електрически модел Lanzador, като пренасочи двувратия четириместен „гранд турер“ обратно към двигателите с вътрешно горене. Три години след представянето на концептуалния модел GT с висока проходимост по време на Monterey Car Week като първия изцяло електрически флагман на марката, главният изпълнителен директор Стефан Винкелман потвърди, че в Сант’Агата Болонезе ще оборудват серийния модел с плъг-ин хибридна задвижваща система. Тази промяна в политиката на ръководството отразява суровите пазарни реалности и преобладаващата обратна връзка от основната клиентела на „Разяреният бик“, която прояви незначителен интерес към суперкола с нулеви емисии, докато ентусиазирано подкрепи високопроизводителната бензино-електрическа конфигурация.

Стратегическата промяна подчертава известната с прагматизма си оценка на Винкелман за скъпоструващия сектор на електромобилите, където огромните разходи за разработка не съответстват на слабото потребителско търсене. Тъй като и второто поколение на супер-SUV-то Urus се отказва от плановете за чисто електрически вариант в полза на плъг-ин хибридна система, Lamborghini консолидира бъдещото си портфолио около хибридизирани двигатели с вътрешно горене. Макар техническите подробности за серийния Lanzador да остават в тайна, широко се очаква този гранд турер да използва вариант на хибридната архитектура на марката с 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо – подобна на тази в Urus SE, за да предостави интуитивния звук, динамиката и емоционалното преживяване, които купувачите изискват.

Интегрирането на двигател с вътрешно горене, изпускателна система и батерия в шаси, първоначално проектирано изцяло за електрическа конфигурация с два мотора, представлява значително предизвикателство за инженерния екип на марката. Въпреки това, тъй като пускането на серийния модел все още е планирано за края на настоящото десетилетие, Сант’Агата Болонезе е предоставила на екипа си за разработка достатъчно време да препроектира основата на GT модела. Като се вслушва директно в мнението на своите клиенти и прави тази тактическа корекция в курса, Lamborghini запазва своята маркова идентичност с висока печалба, като същевременно гарантира, че високопроходимият 2+2 туристически автомобил отговаря на нормативните изисквания и предлага автентичното преживяване на суперкола.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    0 0 Отговор
    И защо „много щастливи“ е в кавички?
    Реално хората са щастливи защото каквито и да са, но държат на традицията.
    Нищо налагано насилствено и агресивно не може да бъде харесано. Дори да е хубаво и полезно, в човека са включва защитен механизъм срещу пропагандата. Да не говорим, че т.нар. елекктромобил във видът в който е сега и при сегашните технологии не е нито е хубав, нито е полезен, а най-малко е екологичен.

    15:07 21.08.2026