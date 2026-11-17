По германските магистрали редовно се движат автомобили, чиито регистрационни табели привличат погледите със своята лаконичност и изключителност. Става въпрос за кратки комбинации, съдържащи единствено цифра след нулата, които са запазени изключително за най-високопоставените държавни мъже във Федерална република Германия. Разпознаването на тези отличителни знаци дава възможност на всеки наблюдателен шофьор да разбере кога наблизо се намира автомобилът на канцлера или на президента.

Според информация от германското издание inFranken, стандартният формат на регистрационните номера в страната залага на географски код и произволна комбинация от букви и цифри. За държавния елит обаче съществува специална схема, при която преди тирето стои единствено нула, следвана от цифра в диапазона от едно до осем. Тези кратки комбинации са строго обвързани с конкретни държавни длъжности и институции. Най-престижният номер 0-1 принадлежи безкомпромисно на федералния президент, докато непосредствено след него се нарежда 0-2, който се издава за официалното возило на федералния канцлер.

Интересна подробност от протокола засяга министерския съвет, където само външният министър разполага със собствен персонален номер 0-3. Експерти от порталния ресурс kennzeichenwelt поясняват, че това изключение се дължи на ключовата представителна роля на първия дипломат при международни визити и протоколни събития. Останалите свободни позиции от 0-4 до 0-8 са разпределени между ръководителите на ведомства, държавните секретари и началника на държавния протокол.

Настоящият федерален канцлер Фридрих Мерц използва служебен автомобил именно с втория по значимост държавен номер, въпреки че държи изпълнителната власт в свои ръце. От протоколната служба на германския лидер уточняват, че тези претенциозни табели се поставят на броните единствено по време на официални ангажименти и държавни събития. В ежедневието и по време на рутинни пътувания държавните служители залагат на обикновени граждански номера, за да се сливат незабележимо с транспортния поток.

Освен уникалните нулеви серии, германският автопарк на властта разполага и с друга отличителна категория, носеща буквите BD, които са абревиатура на Bundesrepublik Deutschland. Тези букви са последвани от две цифрови групи, обозначаващи конкретното правителствено ведомство. Така например серията BD 1 обслужва нуждите на Бундестага, BD 2 е зачислена на друго ключово звено, BD 3 се използва от Бундесрата, а BD 4 принадлежи на Федералния конституционен съд. Федералното канцлерство разполага с код BD 6, докато външното министерство използва серията BD 7.

Тази административна подредба не е статична и претърпява периодични корекции, но желязната йерархия на първите осем цифри остава непроменима през годините. Забелязването на черен представителен седан с табела 0-2 на германска територия е категоричен знак, че в купето се намира ръководителят на германското правителство.