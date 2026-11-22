Безплатни пътувания в автономно такси звучат като примамлива оферта за всеки градски пътник, но в баварската столица Мюнхен зад футуристичния старт се крият строги правни рамки и един твърде любопитен детайл. Uber и технологичният разработчик Momenta официално пуснаха първите си роботизирани таксита по улиците на Мюнхен, като услугата вече е достъпна за повикване директно през стандартното мобилно приложение на платформата. На този етап клиентите не плащат нищо за курсовете, само че зад волана на всяка машина все още стои човек, който следи зорко случващото се на пътя без да се намесва излишно.

Пилотният проект обхваща северните квартали на града, включително натоварените зони около Олимпийския парк, и не налага на потребителите да теглят странични приложения. Регистрираните в програмата пътници просто трябва да се намират в определения тестов периметър и да изберат позната опция в приложението на Uber – UberX, Electric или Comfort. Системата сама определя подходящи точки за качване и слизане, а след потвърждаване на курса към клиента потегля автомобил, оборудван със софтуер за изкуствен интелект на китайската компания Momenta.

Липсата на тарифи по време на началния етап не е просто маркетингов жест, а пряко следствие от взискателните германски правила за изпитания на автономни системи по обществени пътища. В същото време пълната автономия на практика остава условна, тъй като разрешението за тестване на технологии от ниво L4 от Германската федерална служба за автомобилен транспорт (KBA) задължава в салона да има човек.

Затова на мястото на водача във всяко такова такси седи специално подготвен служител, чиято единствена задача е непрекъснато да наблюдава работата на бордовата електроника и да поддържа системата по време на курса. Е, хем е безплатно, хем човек си казва, че застраховката срещу непредвидени капризи на софтуера определено е налице.

От Uber не крият амбициите си зад този старт, като Самарт Кеджривал, който отговаря за автономните мобилни операции в компанията, изтъкна гордостта на екипа от пускането на първата пилотна програма за контролиран превоз на пътници с автономни коли в Мюнхен. По думите му това е ключова стъпка към утвърждаването на подобен тип градска мобилност.

От страна на технологичния партньор също подчертават стойността на реалния трафик пред лабораторните симулации. Генералният мениджър на звеното Robotaxi в Momenta Шуо Сие обърна внимание, че изграждането на пълноценен автопилот изисква алгоритми, способни не просто да разпознават пътя, но и коректно да разчитат сложни пътни ситуации. Както отбелязва представител на китайската фирма, всеки нов изминат километър помага тези системи да бъдат усъвършенствани.

Междувременно Uber събира отзиви от първите си клиенти директно през приложението и възнамерява да разшири пилотната зона и в други части на Мюнхен. Така баварският град се превръща в поредния полигон, който трябва да подготви почвата за по-мащабно навлизане на автономните таксита в Германия.