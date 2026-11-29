Въпреки че общият брой откраднати застраховани коли в Германия през миналата година е спаднал с близо 14 процента, щетите за застрахователите достигнаха четвърт милиард евро, а скъпите кросоувъри остават главна мишена.

По германските пътища и паркинги през 2025 година престъпниците са задигнали общо 12 211 застраховани превозни средства, като общата стойност на нанесените вреди е достигнала четвърт милиард евро. Данните на Германската застрахователна асоциация показват спад от почти 14 процента спрямо предходната година, но успокоение за собствениците на скъпи коли едва ли има. Средната цена на едно изчезнало возило остава висока и възлиза на около 20 775 евро, а по думите на специалисти подобни вкусове на крадците се наблюдават и в други държави от Европейския съюз, с изключение на естествения приоритет към местните марки.

Когато става дума за чиста статистика, собствената риза е най-близо до тялото – според данни на ADAC, които се позовават на експерти на Германската застрахователна асоциация, в абсолютни стойности най-често биват крадени модели на VW. Логиката зад това е съвсем прозрачна и се крие в огромното присъствие на марката по германските пътища. Истинският апетит на опитните автоджамбази обаче е насочен към скъпите SUV модели и автомобилите във високия ценови клас, които носят далеч по-солидна плячка.

Особено нащрек трябва да бъдат водачите на японски кросоувъри, тъй като в челната десетка на най-атакуваните серии цели шест позиции принадлежат на Toyota и премиум подразделението Lexus. Що се отнася до конкретни модели, то на върха по честота на кражбите уверено се нарежда третото поколение на Range Rover Sport от Land Rover, следвано на второ и трето място съответно от Toyota Land Cruiser и Lexus UX. Най-тежък финансов удар за застрахователните компании пък нанасят изчезванията на Mercedes-Benz G-Class, където всеки откраднат екземпляр води до средно обезщетение от над 126 хиляди евро.

Географията на престъпността също разкрива резки контрасти в страната. Берлин продължава да бъде безспорната столица на автокражбите, като там вероятността да останеш без кола е десет пъти по-голяма от средната за Германия. На противоположния полюс са южни провинции като Бавария и Баден-Вюртемберг, където нивото на сигурност за шофьорите е значително по-високо.

За щастие на пострадалите собственици, финансовата загуба от подобно престъпление се покрива от частична или пълна застраховка каско. Освен това водачите печелят още едно предимство – самата кражба не се отразява негативно върху натрупания бонус за безаварийно шофиране. В по-широк план анализаторите отдават устойчивия спад на подобни посегателства на все по-усъвършенстваните защитни системи и модерни имобилайзери, които правят задачата на престъпниците значително по-трудна.