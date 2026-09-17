4х4 системите на новите коли не са това, което пише в рекламите

Всяка година с първия сняг става ясно, че далеч не всяко задвижване на всички колела е способно да извади автомобила от дълбока снежна преспа. Маркетинговите обещания и реалното представяне на кросоувърите върху хлъзгави настилки често се разминават. Сериозна част от оплакванията се отнасят и до новите китайски модели, но не са малко и тези от немските и японски коли с повишена проходимост където компромисите в електрониката и конструкцията понякога работят срещу самия водач.

Днес, световната автомобилна индустрия бързо се насочва към електрически и хибридни превозни средства с двойно задвижване, което променя самата архитектура на системите. Производителите все по-често залагат на частично задвижване, при което задният мост се включва само при превъртане на предните колела. Тази концепция е по-евтина и пести гориво, но на практика често поднася неприятни изненади. При някои китайски кросоувъри електрониката просто няма време да реагира своевременно, докато при редица немски модели задният мост се активира при специфични условия, което прави поведението на колата непредсказуемо.

При новите електрически и хибридни модели, като Mercedes-Benz GLC EV и BYD Atto 3 Performance, двойното предаване се осъществява чрез два отделни електродвигателя, а не с традиционна механика

Тук ключът към успеха са електрониката и бързината на алгоритмите. Механичните компоненти са само половината от уравнението, а съществената роля се пада на софтуера, който контролира съединителите и разпределя въртящия момент между осите. Прецизната настройка на тези софтуерни алгоритми към реални зимни условия обаче се оказва сериозно предизвикателство.

Ето защо режимите за шофиране като „Кал“, „Сняг“ или „Пясък“ при доста марки често остават просто красива декорация на таблото. Що се отнася до китайците, едва няколко производителя, сред които Geely и Chery, наистина инвестират във фината настройка на своите системи, за да гарантират реална помощ върху хлъзгави повърхности. Все повече функции разчитат на софтуер, а не на хардуер – фактът, че Hyundai Motor Group отложи пускането на новата си система за подпомагане на водача чак за 2029 година, показва колко трудно е бързото усъвършенстване на подобни технологии.

Дори утвърдените имена в бранша изпитват затруднения. Audi, BMW и Mercedes-Benz постепенно се отдалечават от класическите системи за постоянно двойно предаване с механични диференциали

И те вече предпочитат олекотени решения с електромагнитни съединители. Разликите между отделните марки и дори между моделите в една гама вече са минимални, а шофьорите често разбират как действително работи задвижването чак когато закъсат. Например Mercedes-Benz GLC EV се предлага във версия GLC 400 4Matic с два електромотора, докато BYD Atto 3 Performance разполага с 449 к.с., 560 Nm и ускорение от 0 до 100 км/ч за 4 секунди. Това ясно илюстрира посоката, в която се развиват съвременните архитектури.

В градска среда задвижването на четирите колела често се оказва ненужен лукс, тъй като високият пътен просвет и качествените зимни гуми играят много по-важна роля. Мнозина шофьори никога не изпитват липса на двойно предаване, стига автомобилът да е оборудван с правилно подбрани гуми и да не се страхува от високи бордюри. Безопасността в града зависи не толкова от броя на задвижващите колела, колкото от позицията на водача и пасивната защита на каросерията. В същото време световната тенденция към универсализация се потвърждава от факти като този в Канада, където Toyota RAV4 Hybrid от 2026 година вече се предлага стандартно с двойно предаване, а чистата бензинова версия е напълно спряна от производство.

Класическото двойно предаване води началото си от историческите разработки на Land Rover и Audi

В началото при тези марки постоянното разпределение на въртящия момент между осите се смяташе за еталон за надеждност и проходимост. Впоследствие японските и корейските инженери предложиха по-достъпни системи с автоматично включващи се съединители, а днес китайските компании масово внедряват електромагнитни и електрохидравлични модули. При електрическите превозни средства задвижването се реализира с отделни двигатели на всяка ос, което осигурява мигновена реакция, но изисква перфектна синхронизация.

Гумите остават най-критичният елемент за безопасността при тежки зимни условия. Шарката на протектора и нивото на износване трябва да са напълно еднакви за всички колела. При пренебрегване на това изискване електрониката започва да подава грешни команди, а трансмисията и спирачките се подлагат на ускорено износване. Поради по-високото си собствено тегло, електрическите автомобили изискват специални гуми с маркировка Extra Load или High Load. На този фон Subaru Forester от моделната 2026 година продължава да залага на стандартно постоянно двойно предаване за всички нива на оборудване, запазвайки инженерната си идентичност спрямо масовата тенденция към временно включващи се съединители.

Митът, че безстепенните трансмисии (CVT) или класическите автоматици са несъвместими с ефективно двойно предаване, отдавна е опроверган

Съвременните вариатори, като Lineartronic в моделите на Subaru или решенията на Toyota, се справят отлично с високи натоварвания, стига с автомобила да не се прекалява в тежък офроуд. Проблеми възникват главно при внезапно подхлъзване и неадекватна работа с педала на газта. В трудни ситуации добре настроената електроника е в състояние да спаси положението, стига водачът да запази хладнокръвие. Ако обаче задвижването на четирите колела се търси само за престиж, а не за редовно шофиране извън асфалта, разходите за поддръжка и потенциален ремонт на сложните системи трудно могат да бъдат оправдани.

Разумният избор на автомобил за тежки климатични условия е въпрос на правилно подредени приоритети. Дали двойното предаване е наистина необходимо всеки ден, или висок пътен просвет в комбинация с висок клас гуми ще свършат същата работа? Съвременните системи стават все по-сложни, но това не винаги ги прави по-надеждни. В условията на сурова зима най-често печелят онези, които се доверят на прости и технически доказани решения, вместо да се подвеждат по агресивни маркетингови трендове.