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Брюксел посяга на евтините коли

Брюксел посяга на евтините коли

30 Юни, 2026 09:32 1 860 16

  • европа-
  • нови автомобили-
  • евтнини коли-
  • правила-
  • мерки

Volkswagen, Renault и Stellantis имат различен спасителен план за бюджетните модели

Брюксел посяга на евтините коли - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейските автомобилни гиганти се изправят на нокти срещу Брюксел, усещайки реална заплаха за оцеляването на най-достъпните модели на пазара. В опит да спасят бюджетния сегмент от чиновническата гилотина, Volkswagen, Renault и Stellantis обединиха сили в неочаквана коалиция, настоявайки за спешна ревизия на подготвяните строги правила за локализация на производството. Трите водещи концерна предупреждават, че прекалено консервативният подход на Европейския съюз може буквално да ликвидира евтините коли, лишавайки масовия купувач от възможността да се сдобие с нов достъпен автомобил.

В епицентъра на задаващата се буря е новият Закон за ускоряване на развитието на европейската индустрия. На хартия амбициите на Брюксел изглеждат логични – стимулиране на местното производство и рязко свиване на зависимостта от външни доставки. Само че реалността в сектора отдавна е съвсем различна, а съвременната автомобилна индустрия отдавна е прекрачила границите на Стария континент. Днес глобалните вериги за доставки са толкова преплетени, че дори емблематични френски и германски модели разчитат на мощна подкрепа извън пределите на съюза, за да поддържат конкурентни цени.

Оказва се, че спасителният пояс за портфейла на европейския потребител в момента се кове в Мароко и Турция. Северноафриканската държава се превърна в стратегически бастион за Renault и Stellantis, където ежегодно се сглобяват стотици хиляди превозни средства, включително пазарни бестселъри от ранга на Dacia Sandero и масови градски возила като Peugeot 208. На свой ред Турция действа като истински индустриален локомотив, бълвайки огромни обеми за марки като Renault, Toyota, Hyundai и Ford. Достатъчно е да погледнем статистиката – само през изминалата година към пазарите на ЕС са поели около 750 000 автомобила от турските заводи. Без този ключов аутсорсинг, производството на базови модели в Западна Европа би станало икономически абсурдно поради главозамайващите разходи за труд и енергия.

За да избегнат ценовия шок, Volkswagen, Renault и Stellantis извадиха на масата алтернативно и доста по-гъвкаво предложение. Тяхната теза е проста: същността на една кола не се определя от мястото, където е затегнат последният болт, а от това къде се генерира добавената стойност. Според тяхната формула, даден автомобил трябва да се признава за европейски продукт, ако поне 70% от неговата стойност се формира в рамките на пакта. Това обхваща всичко – от първоначалния инженеринг, развойната дейност и дизайна, до изработването на сложните компоненти и задвижващите агрегати на родна земя.

Е, играта на нерви между автомобилната индустрия и европейските регулатори тепърва навлиза в решителната си фаза. Окончателното решение и финалният текст на регулацията няма да видят бял свят преди втората половина на 2027 г. Дотогава чиновниците в Брюксел ще трябва да балансират по изключително тънко въже – хем да защитят регионалните икономически интереси, хем да не подпалят цените на малките градски коли, които и без това се превръщат в лукс за средностатистическия купувач.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 3 Отговор
    От всяка пратка ще давате по 3 евро на Урсула.

    09:34 30.06.2026

  • 2 Урсуляка = брюкселското ПКП

    25 2 Отговор
    Ше одите пеша, бе! Одете пеша!

    09:35 30.06.2026

  • 3 Чиновници....

    35 0 Отговор
    Винаги когато живота се усложни за пореден път (и стане по-скъп), трябва да благодарим на европейските търтеи

    09:37 30.06.2026

  • 4 млад еврас

    31 2 Отговор
    Европейските народи трябва да се изправят срещу данъчния терор на еврастите, всички измислени с цел кражба от народа данъци като ДДС, Акцизи, зелени идиотии, спасителни данъци на планети космоси и хора трябва веднага да бъдат премахнати и парите върнати на хората, ники направи стока за едно евро и ти я достави а евраста реши да открадне 3 евро етака без да прави нищо, крадливи еврасти върнете ни парите.

    09:40 30.06.2026

  • 5 млад еврас

    14 2 Отговор
    Европейските народи трябва да се изправят срещу данъчния терор на еврастите, всички измислени с цел кражба от народа данъци като ДДС, Акцизи, зелени идиотии, спасителни данъци на планети космоси и хора трябва веднага да бъдат премахнати и парите върнати на хората, кики направи стока за едно евро и ти я достави а евраста реши да открадне 3 евро етака без да прави нищо, крадливи еврасти върнете ни парите.

    09:41 30.06.2026

  • 6 гост

    14 2 Отговор
    Като правят Сандеро в Мароко, а i20 и Клио в Турция, да не би да им паднаха цените. Сандерото стана 15 000 евро, и20-та 20, а Клиото 30

    09:46 30.06.2026

  • 7 това да не е тайсън че да удря

    2 4 Отговор
    от целия бълвоч не разбрах какъв удар са нанесли на евтините коли

    09:50 30.06.2026

  • 8 Факт

    6 2 Отговор
    Европа какво произвежда!?

    Коментиран от #9, #15

    09:51 30.06.2026

  • 9 Емили с Тротинетката

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Джендъри.

    09:54 30.06.2026

  • 10 така е

    16 1 Отговор
    група мишоци лайейнени калинки източват данъците на заблудените данъкоплатци
    и ги попиляват по прииждащи кафяви хлебарки
    марокански скакалци и нагли урк

    09:55 30.06.2026

  • 11 иван костов

    11 3 Отговор
    Целта на брюкселските чиновници е унищожаване на човечеството- цел поставена от Сорос и такива като него! Единственото спасение е Русия, колкото по бързо заличи нацизма, толкова шансовете за оцеляване са по големи!
    Путин няма да свърши работа, това вече е сигурно!🤥

    09:57 30.06.2026

  • 12 Явно

    4 0 Отговор
    е крайно време в Брюксел да се поразчисти малко. Тотално се уливат с глупости и решение, които повече от очевидно преат и затриват и малкото останала икономика, да не говорим че ощетяват все повече европееца..

    10:22 30.06.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Все някой ден хората ще си отворят очите и ще разберат каква брутална диктатура е Брюкселската!!! Фашизма е на прага и няма как да не прогледнат!

    А иначе за сглабянето на една коля в Мароко стойността беше нещо като 300 евро, докато за същото в Германия се плащат 3000 евро

    10:24 30.06.2026

  • 14 факуса

    4 1 Отговор
    ха ха лицемерите пак се правят на ударени,значи може си правят колите и да се замърсява климата навън и да идват тук да не мърсят,ама то замърсеното вятъра го разнся дебили

    10:26 30.06.2026

  • 15 търтей

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    европа произвежда кофти жълтопаветни крякащо тролове нищо друго

    10:59 30.06.2026

  • 16 аааа

    1 0 Отговор
    Ако паднат всички тъпашки еврорегулации, не тези за безопасност а пазарните, една Дачия Дъстър ще струва 4-5000 евро и производителят ще печели от нея повече, отколкото сега.

    11:14 30.06.2026