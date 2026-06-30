Брюксел посяга на евтините коли

Европейските автомобилни гиганти се изправят на нокти срещу Брюксел, усещайки реална заплаха за оцеляването на най-достъпните модели на пазара. В опит да спасят бюджетния сегмент от чиновническата гилотина, Volkswagen, Renault и Stellantis обединиха сили в неочаквана коалиция, настоявайки за спешна ревизия на подготвяните строги правила за локализация на производството. Трите водещи концерна предупреждават, че прекалено консервативният подход на Европейския съюз може буквално да ликвидира евтините коли, лишавайки масовия купувач от възможността да се сдобие с нов достъпен автомобил.

В епицентъра на задаващата се буря е новият Закон за ускоряване на развитието на европейската индустрия. На хартия амбициите на Брюксел изглеждат логични – стимулиране на местното производство и рязко свиване на зависимостта от външни доставки. Само че реалността в сектора отдавна е съвсем различна, а съвременната автомобилна индустрия отдавна е прекрачила границите на Стария континент. Днес глобалните вериги за доставки са толкова преплетени, че дори емблематични френски и германски модели разчитат на мощна подкрепа извън пределите на съюза, за да поддържат конкурентни цени.

Оказва се, че спасителният пояс за портфейла на европейския потребител в момента се кове в Мароко и Турция. Северноафриканската държава се превърна в стратегически бастион за Renault и Stellantis, където ежегодно се сглобяват стотици хиляди превозни средства, включително пазарни бестселъри от ранга на Dacia Sandero и масови градски возила като Peugeot 208. На свой ред Турция действа като истински индустриален локомотив, бълвайки огромни обеми за марки като Renault, Toyota, Hyundai и Ford. Достатъчно е да погледнем статистиката – само през изминалата година към пазарите на ЕС са поели около 750 000 автомобила от турските заводи. Без този ключов аутсорсинг, производството на базови модели в Западна Европа би станало икономически абсурдно поради главозамайващите разходи за труд и енергия.

За да избегнат ценовия шок, Volkswagen, Renault и Stellantis извадиха на масата алтернативно и доста по-гъвкаво предложение. Тяхната теза е проста: същността на една кола не се определя от мястото, където е затегнат последният болт, а от това къде се генерира добавената стойност. Според тяхната формула, даден автомобил трябва да се признава за европейски продукт, ако поне 70% от неговата стойност се формира в рамките на пакта. Това обхваща всичко – от първоначалния инженеринг, развойната дейност и дизайна, до изработването на сложните компоненти и задвижващите агрегати на родна земя.

Е, играта на нерви между автомобилната индустрия и европейските регулатори тепърва навлиза в решителната си фаза. Окончателното решение и финалният текст на регулацията няма да видят бял свят преди втората половина на 2027 г. Дотогава чиновниците в Брюксел ще трябва да балансират по изключително тънко въже – хем да защитят регионалните икономически интереси, хем да не подпалят цените на малките градски коли, които и без това се превръщат в лукс за средностатистическия купувач.