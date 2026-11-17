Вторичният пазар на електрически превозни средства е изправен пред сериозно икономическо изпитание, тъй като цената за подмяна на износените тягови батерии след изтичане на заводската гаранция често надхвърля разумните граници и прави ремонта на употребявания автомобил напълно безсмислен. Тревожната тенденция вече се усеща осезаемо в Китай, където бумът на електрическата мобилност изпреварва инфраструктурата за извънгаранционна поддръжка. Данни от актуално проучване сочат, че близо 80 процента от търговците на употребявани коли в азиатската страна категорично отказват да изкупуват електромобили, по-стари от пет години, именно заради високия финансов риск от скъпоструващи повреди в енергийния блок. Същевременно остатъчната стойност на тригодишните превозни средства на ток е спаднала до средно 45 процента от първоначалната им цена, докато през 2023 година този показател се е задържал на нива около 55 процента.

Именно върху тази нарастваща пропаст между експлоатационния живот на самото шаси и издръжливостта на акумулаторния пакет акцентира основателят и председател на борда на директорите на китайския гигант Geely Holding Ерик Ли. По време на дискусия с главния изпълнителен директор на Nio Уилям Ли, състояла се на 5 ноември в рамките на Световната интернет конференция в китайския град Ужен, ръководителят на Geely очерта реалистичния, но притеснителен сценарий пред собствениците. Според неговите думи след десет години вярна служба или изминати 200 000 километра конструкцията на един съвременен автомобил без проблем би могла да остане в движение още пет или шест години. На практика обаче деградацията на батерията превръща по-нататъшната употреба на превозното средство в непосилна финансова тежест за крайния потребител.

Сметките в специализираните сервизи потвърждават думите на Ерик Ли по безспорен начин. В обслужващите центрове на водещия производител CATL в Шанхай цялостната замяна на тяговата батерия коства на клиента приблизително 100 000 юана, което се равнява на около 15 000 щатски долара. Дори частичният ремонт на акумулаторния блок изисква сериозен бюджет между 10 000 и 20 000 юана, или между 1500 и 3000 долара. Експертите от бранша уточняват, че тези тарифи далеч не са фиксирани и зависят пряко от архитектурата на батерията, спецификата на конкретния дефект и техническата възможност за подмяна на отделни елементи.

Най-сериозни главоболия за механиците и собствениците създават актуалните батерии, конструирани по иновативната технология Cell-to-Pack. При този инженерен подход отделните захранващи клетки се вграждат директно в общия корпус, като напълно отпадат традиционните междинни модули. Макар това решение да осигурява значително по-висока енергийна плътност и по-добър пробег, то превръща разглобяването и локалния ремонт в изключително сложна задача. Всяка сервизна намеса изисква не просто подмяна на повреден компонент, а прецизно възстановяване на херметичността на кутията, пълна проверка на охладителната система и софтуерно балансиране на новите клетки с вече остарелите такива.

Изход от този технологичен и финансов капан ръководството на Geely вижда в масовото налагане на системите за бърза автоматизирана смяна на батерии. Вместо водачите да губят ценно време по зарядните станции или да треперят от мисълта за извънгаранционен ремонт, те могат просто да заменят изтощения пакет със зареден в рамките на броени минути, докато обслужването и рециклирането на износените модули остава ангажимент на специализирани центрове. За да ускори този процес, Geely активно задълбочава партньорството си с пионера в тази област Nio, който вече оперира мащабна инфраструктура.

Още в края на септември двете компании постигнаха споразумение, според което Geely прехвърля собственото си подразделение за смяна на батерии Yiyi Power към структурата на Nio Power срещу сумата от 640 милиона юана, равняваща се на близо 96 милиона долара. Като част от стратегическата сделка, която все още очаква финално одобрение от регулаторните органи, Geely придобива 30-процентен дял в Nio Power. Китайският автомобилен производител вече подготвя и бъдещи модели, които ще бъдат напълно съвместими със зарядните станции на новия си партньор, макар конкретните имена и пазарни премиери засега да се пазят в тайна.

Мащабът на изградената от Nio мрежа показва, че подобен бизнес модел вече работи в реални условия. Към края на септември 2026 година компанията разполага с 4126 активни станции за бърза замяна на батерии на територията на Китай, през които вече са преминали над 125 милиона успешни операции. Амбициозните планове на производителя предвиждат до 2030 година броят на тези съоръжения да набъбне до впечатляващите 10 000 обекта, което може да се окаже спасителният пояс за дългосрочната стойност на електрическите автомобили.