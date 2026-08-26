Дъщерно дружество на Geely получи разрешение да тества своята сателитна комуникационна система

Китайското космическо дъщерно дружество Geespace отбеляза важна победа в стратегията си за глобална свързаност. Регулаторните органи в Пекин официално издадоха двугодишно разрешение на компанията за провеждане на реални изпитания на нейната нискоорбитална сателитна комуникационна мрежа.

С това решение Geespace се превръща в първия частен субект в страната, спечелил подобен лиценз, пробивайки монопола на държавно подкрепяните телеком гиганти. Разрешителното позволява на инженерите да тестват двупосочен пренос на данни през специализирани терминали, монтирани върху автомобили, железопътни композиции и морски плавателни съдове. Инфраструктурата е проектирана главно в подкрепа на разрастващата се мрежа от свързани устройства и автономни транспортни средства.

За разлика от глобални проекти като Starlink, чиято основна цел е осигуряването на високоскоростен интернет за крайни потребители, китайската концепция залага на ниска консумация на енергия и максимално пространствено покритие. Платформата оптимизира работата на "Интернет на нещата", където ефектната скорост отстъпва по важност пред стабилната връзка и ниския разход на енергия.

През последните няколко години Geespace изведе на ниска околоземна орбита десетки спътника, приключвайки първия си ключов етап от разгръщането на групировката. Крайната цел на амбициозния проект предвижда формирането на мащабна съзвездна мрежа от над 5600 сателита. Паралелно с това компанията вече поддържа партньорства с телекомуникационни оператори в десетки държави от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка.

Световният пазар на сателитни комуникации за нуждите на свързаните устройства бележи стремителен ръст, покачвайки бройката на активните терминали с двуцифрени проценти на годишна база. Прогнозите сочат сериозен скок на приходите в сектора до края на десетилетието, което превръща орбиталната мрежа на автомобилния гигант в изключително ценен технологичен и икономически актив.