Зареждане на електромобил за пет минути

Технологичната надпревара при електрическите превозни средства навлезе във фаза, в която класическото чакане на зарядната станция остава в миналото. Китайският автомобилен гигант Geely Group подготвя мащабен отговор на конкуренцията, разработвайки иновативна 1000-волтова архитектура. Основната цел на инженерите е постигането на светкавично преминаване от 10% до 80% капацитет на батерията за едва пет минути.
Рекордни резултати в реални условия
Въпреки че компанията все още запазва в тайна пълните технически спецификации на новата платформа, проведените тестове с електрическия седан Lynk & Co 01 показаха реалните им възможности. По време на изпитанията зарядът на тяговата батерия нарасна от 10% до 80% за 5 минути и 32 секунди, а за достигане на 97% бяха необходими общо 8 минути и 42 секунди.
Впечатляващият резултат бе постигнат при батерия с капацитет 95 kWh и номинално напрежение от 772.8 волта (типична 800-волтова система). На ултрабърза станция с марката Zeekr обаче, силовият тракт регистрира за кратко пикова мощност на зареждане от главозамайващите 1100 kW.
За реализирането на подобен трансфер на енергия е необходима пълна синхронизация между високоволтовото оборудване, специалните термоустойчиви батерийни клетки и усъвършенстваните системи за течностно охлаждане на кабелите и акумулаторния блок.
Инфраструктурен скок и твърдотелни батерии
Паралелно с развойната дейност по самите автомобили, Geely изгражда и необходимата поддържаща мрежа. Компанията разгръща над 2100 специализирани зарядни локации Zeekr, всяка от които разполага с пиков капацитет до 1500 kW. Към момента масовите модели на концерна, като Zeekr 001 и Zeekr X (базирани на платформата SEA), ползват 800-волтова архитектура и се зареждат от 10% до 80% за около 25-30 минути на 360-киловатови станции.
Следващата голяма крачка в стратегията на гиганта е планирана за 2027 г., когато трябва да започнат първите тестове с твърдотелни батерии. Използването на твърд електролит вместо познатия течен или гелообразен вариант обещава по-ниско тегло, по-голям пробег, пълна безопасност срещу запалване и практически мигновено приемане на заряд.
Технологичният дуел с BYD и CATL
Конкуренцията на азиатския пазар не закъснява с отговора. Концернът BYD вече внедрява своята 1000-волтова архитектура Super e-Platform в серийните модели Han L EV и Tang L EV. При тях петминутен престой на зарядната станция осигурява пробег от порядъка на 400 километра, подкрепен от мегаватови зарядни устройства с мощност до 1360 kW.
В същото време водещият производител на батерии CATL финализира работата по второто поколение акумулаторни блокове Shenxing. Те са проектирани за работа с мощност до 1.3 MW и ще осигуряват допълнителни 520 километра енергия за същия петминутен престой.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
16:40 27.08.2026
2 1488
600 км
отделно газ 300 км
Коментиран от #5, #6, #7, #10
16:42 27.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахахаха
До коментар #2 от "1488":Само плащането ти е 10 минути след това!
16:48 27.08.2026
6 100% съм сигурен
До коментар #2 от "1488":Даже съм сигурен че ако си засечеш времето за даване мигач към бензиностанцията и мигача на излизане от бензиностанцията ще са под една минута за пълнене на резервоара и плащане
. На мен ми отнема около 45 секунди!
Една минута ако ходя и до тоалетна и си поръчам кафе!
Тези батерии се зареждат пет пъти по-бавно А докато изчакаш един час опашката на зарядната заради бавното зареждане, аз ще съм стигнал до морето. .
Това с батериите няма да стане ! Трябва да измислят нещо по-добро за да сляза от ДВГ.
Коментиран от #9
16:51 27.08.2026
7 то и майка ти
До коментар #2 от "1488":така са я напълнили за 1 минута и гледай какво е излязло
16:51 27.08.2026
8 Хахахаха
Коментиран от #14
16:52 27.08.2026
9 всичките тези разработки ги правят
До коментар #6 от "100% съм сигурен":точно за да те накарат да слезеш от двг-то
16:52 27.08.2026
10 Частна Република България
До коментар #2 от "1488":Е айде сега. Само то караш гсз- бензин.чакам 10-15 колата пред мен. Слагам бензин за 10 евро. Отивам ,плащам,след това газта до горе. Пак плащам. Абе за около 20 Мин. Съм готов. Ако няма коли . Имам приятел с електричка. Прибира се включва я. Сутринта я изключва. Признавам ,ако имах средствата щях да си купя Ел автомобил. За градски условия е чудесен. И за извънградски също. Но с малко условия.
16:55 27.08.2026
11 Юуп
17:00 27.08.2026
12 Име
17:01 27.08.2026
13 млад еврас
Коментиран от #17, #18
17:06 27.08.2026
14 Мдаа!🤔
До коментар #8 от "Хахахаха":Това е бъдещето! Обаче, за да се усъвършенстват технологично нещата и да придобият нормални цени ще минат десетки години!
Дотогава ще дремете по зарядните и ще четете докъде са стигнали китайците!!
Коментиран от #19
17:07 27.08.2026
15 удри евраста с лопатЕто
17:09 27.08.2026
16 Шефовете на Мерцедес,БМВ, Ауди
Лошо,лошо бай Тошо!
17:17 27.08.2026
17 Така е
До коментар #13 от "млад еврас":Аз моя lexus мога да го карам 5 милиона километра, а тези дават само 1000 цикъла ако ги зареждаш за пет минути докато пробега падне с 10%. Тоест само първите 500 хиляди километра минаваш 500 км с едно зареждане за пет минути, А след 500 хиляди километра зареждаш само 450 км за пет минути.
Аз 500 000 км ги въртя за 2 години и трябва да сменям батерия. По-добре да сипя 1500 км пробег за една минута и да давам газ вместо да се занимавам с глупости. Да сравняваме ли енергийната плътност на бензина?
17:21 27.08.2026
18 Георги
До коментар #13 от "млад еврас":не се напъвай да гадаеш, хората са го измислили. И сега има модели с по 1,000,000км гаранция на батерията. Хората не купуват електрички защото нямат къде да ги зареждат евтино, а тогава разликата в цената се избива доста по-бавно. Явно за теб 520км пробег за 5 минути не са достатъчни. Нека позная, ти си от ония дето времето им е супер ценно и не могат да си позволят 2х5 минути на 10-12часа шофиране.
17:22 27.08.2026
19 Прав си
До коментар #14 от "Мдаа!🤔":Китайците от 20 години се занимават с батерии докато стигнат 5 минути зареждане! Ще трябва да минат поне една-две години докато пробият да ги продават и в Европа Така че може да сме спокойни. Скоро няма да дойдат! Ще си караме lexus дотогава!
17:23 27.08.2026