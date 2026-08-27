Зареждане на електромобил за пет минути

Технологичната надпревара при електрическите превозни средства навлезе във фаза, в която класическото чакане на зарядната станция остава в миналото. Китайският автомобилен гигант Geely Group подготвя мащабен отговор на конкуренцията, разработвайки иновативна 1000-волтова архитектура. Основната цел на инженерите е постигането на светкавично преминаване от 10% до 80% капацитет на батерията за едва пет минути.

Рекордни резултати в реални условия

Въпреки че компанията все още запазва в тайна пълните технически спецификации на новата платформа, проведените тестове с електрическия седан Lynk & Co 01 показаха реалните им възможности. По време на изпитанията зарядът на тяговата батерия нарасна от 10% до 80% за 5 минути и 32 секунди, а за достигане на 97% бяха необходими общо 8 минути и 42 секунди.

Впечатляващият резултат бе постигнат при батерия с капацитет 95 kWh и номинално напрежение от 772.8 волта (типична 800-волтова система). На ултрабърза станция с марката Zeekr обаче, силовият тракт регистрира за кратко пикова мощност на зареждане от главозамайващите 1100 kW.

За реализирането на подобен трансфер на енергия е необходима пълна синхронизация между високоволтовото оборудване, специалните термоустойчиви батерийни клетки и усъвършенстваните системи за течностно охлаждане на кабелите и акумулаторния блок.

Инфраструктурен скок и твърдотелни батерии

Паралелно с развойната дейност по самите автомобили, Geely изгражда и необходимата поддържаща мрежа. Компанията разгръща над 2100 специализирани зарядни локации Zeekr, всяка от които разполага с пиков капацитет до 1500 kW. Към момента масовите модели на концерна, като Zeekr 001 и Zeekr X (базирани на платформата SEA), ползват 800-волтова архитектура и се зареждат от 10% до 80% за около 25-30 минути на 360-киловатови станции.

Следващата голяма крачка в стратегията на гиганта е планирана за 2027 г., когато трябва да започнат първите тестове с твърдотелни батерии. Използването на твърд електролит вместо познатия течен или гелообразен вариант обещава по-ниско тегло, по-голям пробег, пълна безопасност срещу запалване и практически мигновено приемане на заряд.

Технологичният дуел с BYD и CATL

Конкуренцията на азиатския пазар не закъснява с отговора. Концернът BYD вече внедрява своята 1000-волтова архитектура Super e-Platform в серийните модели Han L EV и Tang L EV. При тях петминутен престой на зарядната станция осигурява пробег от порядъка на 400 километра, подкрепен от мегаватови зарядни устройства с мощност до 1360 kW.

В същото време водещият производител на батерии CATL финализира работата по второто поколение акумулаторни блокове Shenxing. Те са проектирани за работа с мощност до 1.3 MW и ще осигуряват допълнителни 520 километра енергия за същия петминутен престой.