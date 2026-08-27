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Зареждане на електромобил за пет минути

Зареждане на електромобил за пет минути

27 Август, 2026 16:30 711 19

  • батерия-
  • електромобил-
  • geely

Geely подготвя 1000-волтова революция при електрическите си модели

Зареждане на електромобил за пет минути - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичната надпревара при електрическите превозни средства навлезе във фаза, в която класическото чакане на зарядната станция остава в миналото. Китайският автомобилен гигант Geely Group подготвя мащабен отговор на конкуренцията, разработвайки иновативна 1000-волтова архитектура. Основната цел на инженерите е постигането на светкавично преминаване от 10% до 80% капацитет на батерията за едва пет минути.

Рекордни резултати в реални условия

Въпреки че компанията все още запазва в тайна пълните технически спецификации на новата платформа, проведените тестове с електрическия седан Lynk & Co 01 показаха реалните им възможности. По време на изпитанията зарядът на тяговата батерия нарасна от 10% до 80% за 5 минути и 32 секунди, а за достигане на 97% бяха необходими общо 8 минути и 42 секунди.

Впечатляващият резултат бе постигнат при батерия с капацитет 95 kWh и номинално напрежение от 772.8 волта (типична 800-волтова система). На ултрабърза станция с марката Zeekr обаче, силовият тракт регистрира за кратко пикова мощност на зареждане от главозамайващите 1100 kW.

За реализирането на подобен трансфер на енергия е необходима пълна синхронизация между високоволтовото оборудване, специалните термоустойчиви батерийни клетки и усъвършенстваните системи за течностно охлаждане на кабелите и акумулаторния блок.

Инфраструктурен скок и твърдотелни батерии

Паралелно с развойната дейност по самите автомобили, Geely изгражда и необходимата поддържаща мрежа. Компанията разгръща над 2100 специализирани зарядни локации Zeekr, всяка от които разполага с пиков капацитет до 1500 kW. Към момента масовите модели на концерна, като Zeekr 001 и Zeekr X (базирани на платформата SEA), ползват 800-волтова архитектура и се зареждат от 10% до 80% за около 25-30 минути на 360-киловатови станции.

Следващата голяма крачка в стратегията на гиганта е планирана за 2027 г., когато трябва да започнат първите тестове с твърдотелни батерии. Използването на твърд електролит вместо познатия течен или гелообразен вариант обещава по-ниско тегло, по-голям пробег, пълна безопасност срещу запалване и практически мигновено приемане на заряд.

Технологичният дуел с BYD и CATL

Конкуренцията на азиатския пазар не закъснява с отговора. Концернът BYD вече внедрява своята 1000-волтова архитектура Super e-Platform в серийните модели Han L EV и Tang L EV. При тях петминутен престой на зарядната станция осигурява пробег от порядъка на 400 километра, подкрепен от мегаватови зарядни устройства с мощност до 1360 kW.

В същото време водещият производител на батерии CATL финализира работата по второто поколение акумулаторни блокове Shenxing. Те са проектирани за работа с мощност до 1.3 MW и ще осигуряват допълнителни 520 километра енергия за същия петминутен престой.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    2 3 Отговор
    Ще има фойерверки!

    16:40 27.08.2026

  • 2 1488

    1 3 Отговор
    голфа го пълня догоре с бензин за 1 минута
    600 км

    отделно газ 300 км

    Коментиран от #5, #6, #7, #10

    16:42 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Само плащането ти е 10 минути след това!

    16:48 27.08.2026

  • 6 100% съм сигурен

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Даже съм сигурен че ако си засечеш времето за даване мигач към бензиностанцията и мигача на излизане от бензиностанцията ще са под една минута за пълнене на резервоара и плащане

    . На мен ми отнема около 45 секунди!

    Една минута ако ходя и до тоалетна и си поръчам кафе!

    Тези батерии се зареждат пет пъти по-бавно А докато изчакаш един час опашката на зарядната заради бавното зареждане, аз ще съм стигнал до морето. .

    Това с батериите няма да стане ! Трябва да измислят нещо по-добро за да сляза от ДВГ.

    Коментиран от #9

    16:51 27.08.2026

  • 7 то и майка ти

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    така са я напълнили за 1 минута и гледай какво е излязло

    16:51 27.08.2026

  • 8 Хахахаха

    5 3 Отговор
    Светът минава на ток, каквото и да го пишете. Но Европа изостана от Китай, по една единствена причина - европейците както и българите дълго време бяха и са против електричките, докато Китай отдавна започна да минава на ток. Така, те имаха възможност да разработват и тестват много електрически коли. И сега вече Европа изостана. Ами изостана, защото дълго време пишете, че ДВГ нямало алтернатива. Има и това е тока. И то е даже по-добрата алтернатива.

    Коментиран от #14

    16:52 27.08.2026

  • 9 всичките тези разработки ги правят

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "100% съм сигурен":

    точно за да те накарат да слезеш от двг-то

    16:52 27.08.2026

  • 10 Частна Република България

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Е айде сега. Само то караш гсз- бензин.чакам 10-15 колата пред мен. Слагам бензин за 10 евро. Отивам ,плащам,след това газта до горе. Пак плащам. Абе за около 20 Мин. Съм готов. Ако няма коли . Имам приятел с електричка. Прибира се включва я. Сутринта я изключва. Признавам ,ако имах средствата щях да си купя Ел автомобил. За градски условия е чудесен. И за извънградски също. Но с малко условия.

    16:55 27.08.2026

  • 11 Юуп

    1 0 Отговор
    Две колички веселушки светят като крушки

    17:00 27.08.2026

  • 12 Име

    2 3 Отговор
    Аз засега ще продължа да си кавам бензиновия лексус! Който иска да си купува и кара електричарка.

    17:01 27.08.2026

  • 13 млад еврас

    3 1 Отговор
    И колко пъти ще го заредиш за 5 минути до де клекне батерията, не е дошло времето на електричките, скъп ток, малък пробег, бързо падащ капацитет на батерията, то и затова са с дотации и хиляди помощи, без данъци, свободно в центъра и хората пак не ги купуват, ако има човек с електричка и без ДВГ са единични случай, ел. двигателя е много добър ама не и за батерия, доде не измислят нещо като по голям акумулатор да си се зарежда в движение няма да се получи, не го измислят за да сте в мрежата, иначе губят контрола.

    Коментиран от #17, #18

    17:06 27.08.2026

  • 14 Мдаа!🤔

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Това е бъдещето! Обаче, за да се усъвършенстват технологично нещата и да придобият нормални цени ще минат десетки години!
    Дотогава ще дремете по зарядните и ще четете докъде са стигнали китайците!!

    Коментиран от #19

    17:07 27.08.2026

  • 15 удри евраста с лопатЕто

    3 2 Отговор
    Да толкова са хубави и търсени електричките, че след всичките помощи за тях, като намаляне на цена ако върнеш ДВГ, не плащане на данъци и пътни такси, забрани за ДВГ по центъра или такса паркиране в центъра а за електрички няма, реклами денонощно и набиване на чевиите колко са "екологични" батериите, абе стига се направо до принуждаване да вземеш електричка, вдигане на данъци и гориво на ДВГ, правене на малки и чупливи ДВГта, и след всичко това хората си искат ДВГ та чка се налага електричките да го имитират.

    17:09 27.08.2026

  • 16 Шефовете на Мерцедес,БМВ, Ауди

    1 1 Отговор
    и шефката Урсулин@ са напълнели памперсите и имат кафяви джезги!
    Лошо,лошо бай Тошо!

    17:17 27.08.2026

  • 17 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "млад еврас":

    Аз моя lexus мога да го карам 5 милиона километра, а тези дават само 1000 цикъла ако ги зареждаш за пет минути докато пробега падне с 10%. Тоест само първите 500 хиляди километра минаваш 500 км с едно зареждане за пет минути, А след 500 хиляди километра зареждаш само 450 км за пет минути.

    Аз 500 000 км ги въртя за 2 години и трябва да сменям батерия. По-добре да сипя 1500 км пробег за една минута и да давам газ вместо да се занимавам с глупости. Да сравняваме ли енергийната плътност на бензина?

    17:21 27.08.2026

  • 18 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "млад еврас":

    не се напъвай да гадаеш, хората са го измислили. И сега има модели с по 1,000,000км гаранция на батерията. Хората не купуват електрички защото нямат къде да ги зареждат евтино, а тогава разликата в цената се избива доста по-бавно. Явно за теб 520км пробег за 5 минути не са достатъчни. Нека позная, ти си от ония дето времето им е супер ценно и не могат да си позволят 2х5 минути на 10-12часа шофиране.

    17:22 27.08.2026

  • 19 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа!🤔":

    Китайците от 20 години се занимават с батерии докато стигнат 5 минути зареждане! Ще трябва да минат поне една-две години докато пробият да ги продават и в Европа Така че може да сме спокойни. Скоро няма да дойдат! Ще си караме lexus дотогава!

    17:23 27.08.2026