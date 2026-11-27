Енергийният сектор отдавна търси надеждна и по-безопасна алтернатива на литиево-йонните батерии, особено когато става дума за стационарни системи за съхранение на ток. Екип от University College London представи водна цинково-йодна батерия, която в лабораторни изпитания запазва почти целия си първоначален капацитет след хиляди цикли на зареждане и разреждане. Подобен резултат звучи обещаващо на фона на растящите нужди от съхранение на зелена енергия, макар че пътят от лабораторията до масовото производство тепърва предстои.

Ключовият пробив на учените се крие в състава на новия електролит, който променя начина, по който протича химичната реакция. Докато при традиционните йодни батерии активните йодни съединения обменят два електрона, новата формула стабилизира реактивните форми на йода и им позволява да прехвърлят четири електрона. На практика това означава, че от същото количество активен материал може да се извлече значително повече енергия, без да се прибягва до сложни и скъпи конструкции.

Досега стабилизирането на йода често изискваше концентрирани разтвори с халогени, които обаче се оказваха скъпи и силно корозивни. Екипът от University College London е избрал по-прецизен подход, при който различните компоненти в сместа си разпределят задачите – едни ограничават досега на водата до йода, а други свързват активните съединения и предотвратяват нежелани странични реакции. Ех, че хитро решение за стар проблем в електрохимията, при който водата е едновременно предимство за безопасността и предизвикателство за стабилността на реакцията.

Изпитанията са проведени както върху плоски торбичести клетки, така и върху малки кръгли клетки, като и при двата формата технологията е показала стабилна работа. Следващата стъпка за изследователите е да проверят поведението на по-големи модули в условия, максимално близки до реалната среда на големи енергийни инсталации. Ако тези тестове потвърдят лабораторните данни, цинково-йодните батерии биха могли да играят съществена роля за съхраняване на електроенергия от слънчеви и вятърни централи.