Искате електромобил на старо? Ето какво всъщност се случва с батерията след пробег от 150 000 километра

Мащабен аналитичен преглед, обхванал над половин милион електрически превозни средства, хвърля съвсем нова светлина върху един от най-устойчивите страхове на потенциалните купувачи. Данните категорично показват, че след пробег от 150 000 километра, тяговите акумулатори запазват до 94% от първоначалния си капацитет. Това окончателно погребва битуващото схващане, че скъпоструващата подмяна на енергийния блок е неизбежна едва няколко години след напускането на представителството.

За много шофьори покупката на употребявано возило на ток все още изглежда като хазартна игра, в която загубата гарантира сметка за нов батериен модул, възлизаща на половината от стойността на целия автомобил. Публикуваният от Jalopnik подробен доклад обаче поставя точка на тези спекулации. Експертите от специализираната компания Aviloo са подложили на детайлна диагностика състоянието на захранващите блокове при над 500 000 автомобила в световен мащаб, очертавайки изключително позитивна картина.

Когато оглеждате употребяван Nissan Leaf, Tesla Model 3 или Volkswagen ID.4, основното опасение винаги се свежда до това какъв автономен пробег е останал в клетките. Натрупаните инженерни данни показват, че деградацията при съвременните литиево-йонни химични състави следва специфична S-образна крива. При нея се наблюдава минимален първоначален спад по време на периода на разработване, след което капацитетът навлиза в продължително и изключително стабилно плато, продължаващо с години.

Остро влошаване на работните характеристики се проявява едва в самото залязване на експлоатационния ресурс — момент, до който по-голямата част от превозните средства вече са изминали своя жизнен път.

При изпитанията на 20 от най-популярните серийни модели се установява, че при преминаване на границата от 50 000 километра средният параметър SoH (State of Health или общо здраве на батерията) варира между 91% и 97%. Когато километражът отчете 150 000 километра, показателят се задържа в границите на 87–94%.

На практика това означава, че дори при сериозен пробег загубата на оригинален пробег с едно зареждане рядко надхвърля скромните 10–15%. Подобно отклонение е напълно разумна цена на фона на драстично по-ниските разходи за енергия и пълната липса на конвенционално обслужване, свързано със смяна на двигателни масла, запалителни свещи или ангренажни предавки.

Първенци по устойчивост на енергийния капацитет се оказват Mercedes EQA с 94%, Hyundai Ioniq 5 с 93.8% и BMW i4 с 93.6%. В противоположния край се намират модификациите с по-малки батерийни пакети, при които по-честите цикли на разреждане и зареждане ускоряват износването: Tesla Model 3 отбелязва 88.9%, Mini Cooper SE спира на 87.1%, а доказаният от времето Nissan Leaf показва 86.7%.

Ключови фактори за запазване на експлоатационния ресурс

Изследването потвърждава и няколко фундаментални физически закономерности, които водачите понякога пренебрегват. Докато високите температури на околната среда естествено забързват химическото стареене, най-сериозният пагубен навик се оказва системното зареждане до пълния 100-процентов капацитет, последвано от продължително престояване на място.

За постигане на максимална дълговечност специалистите препоръчват оперативният прозорец на енергийното ниво да се поддържа регулярно между 30% и 70%. Това елементарно правило гарантира надеждна работа в продължение на десетилетие, без излишни притеснения за скъпоструващи ремонти.