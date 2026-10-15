Geely влиза в завода на Ford във Валенсия

Азиатският автомобилен конгломерат Geely прави ключова крачка към укрепване на позициите си на европейския пазар, след като регулаторните органи в Пекин официално одобриха сделката за закупуване на 34 на сто от акциите в испанското подразделение на Ford. Държавната администрация за регулиране на пазара в Китай даде зелена светлина на стратегическото партньорство, чиито основи бяха положени още през лятото на 2026 година. Финансовите параметри на трансфера за момента остават конфиденциални.

Инвестицията поставя началото на мащабно съвместно предприятие, базирано в производствения комплекс на американския гигант във Валенсия. Основните цели зад този съюз са оптимизиране на производствените разходи, споделяне на технологичен ресурс и съвместна разработка на превозни средства от ново поколение. Фабриката, чийто годишен капацитет достига впечатляващите 500 000 автомобила, ще бъде споделена между двата концерна за сглобяване на модели, задвижвани от алтернативни източници на енергия.

Планът за развитие предвижда съвместната площадка да започне работа през първата половина на 2027 година, веднага щом бъдат финализирани административните процедури и нормативни разрешителни в Европа. Първият изцяло нов продукт, роден от партньорството, се очаква да стъпи на пазара през 2028 година. Сделката не само осигурява стабилност за испанския автомобилен сектор, но и разкрива нови възможности за разкриване на работни места в региона.

Моделната гама на завода във Валенсия ще претърпи съществено преструктуриране. Популярният SUV Ford Kuga запазва мястото си на поточната линия, като към него през 2028 година ще се присъедини нов компактен високопроходим модел от гамата Ford Bronco, отличаващ се с сериозни офроуд възможности. Паралелно с това инженерните екипи на Ford и Geely подготвят съвместен кросоувър под американската марка, чието проектиране се води основно от конструкторите на Ford с активното съдействие и технологии на китайските им партньори.