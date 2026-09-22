Porsche изпада в тежък колапс и губи почва под краката си

Германското автомобилостроене навлезе в най-дълбоката си кризисна фаза от десетилетия насам, а социалното напрежение вече преля от заседателните зали на синдикатите директно на улицата. Започналите сблъсъци и демонстрации с участието на служители от гиганти като Volkswagen, BMW и Bosch са ясно доказателство, че опасенията от закриване на заводи, съкращения на персонала и релокация на мощности вече придобиват реални измерения.

Напрежението ескалира допълнително след драматичното понижение на финансовите прогнози от страна на Volkswagen Group. Автомобилният концерн очаква оперативната му рентабилност да се срине до критичния 1% за 2026 година - стряскащо отклонение от стандартните нива от 4-5% и рекордните 9-10% в най-силните години на сектора.

Сривът във финансовите очаквания нанесе мигновен удар върху борсовата стойност на компаниите, изпращайки акциите на Volkswagen до най-ниските им нива от юни 2010-а насам. Корпоративното пропадане обаче се усеща най-болезнено в една от най-престижните марки на групата – Porsche. Производителят на спортни автомобили от Щутгарт се намира в изключително комплицирана ситуация.

Спадът в търсенето на ключови пазари като Китай, свиването на продажбите в Германия и САЩ, както и липсата на очаквания ентусиазъм от страна на купувачите към електрическите модели на Porsche, поставиха марката в капан. Централната фабрика в Цуфенхаузен страда от излишен производствен капацитет, което прави задържането на оперативните разходи почти невъзможно.

За да овладее кризата, Porsche вече проведе план за оптимизация, включващ освобождаването на около 9000 служители. Информация на Handelsblatt за допълнително съкращаване на още 4100 позиции бе категорично опровергана от главния изпълнителен директор Михаел Лайтерс, но въпреки това натискът върху бюджета остава огромно предизвикателство.

Проблемите на Porsche се задълбочават и от забавянията в софтуерното подразделение Cariad, по-високите производствени разходи в Европа и новите американски мита. На този брутален натиск е изложена не само Здияъге, но и други водещи имена в индустрията.

BMW също бе принудена да актуализира надолу прогнозите си за печалба в момент, в който инвестира колосални суми в новата си платформа Neue Klasse и софтуерната си архитектура. Доставчици от ранга на Bosch пък са подложени на жестока ценова война от страна на китайските производители на компоненти.

Цялостният сектор преминава през болезнено преструктуриране, при което мултимилиардните инвестиции в електрификация все още не носят очакваната възвръщаемост, а традиционният бизнес модел се пропуква под натиска на глобалната конкуренция и променените потребителски нагласи.